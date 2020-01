SIER OPP: Unni Lindell har skrevet kontrakt med Strawberry Publishing og forlater Aschehoug forlag etter 25 års samarbeid. Foto: Gisle Oddstad

Unni Lindell forlater Aschehoug - går til Petter Stordalen-forlag

Petter Stordalens Strawberry Publishing fortsetter jakten på de store forfatternavnene og har nå sikret seg Norges ubestridte krimdronning, Unni Lindell (62).

Når Unni Lindell nå forlater Aschehoug, er det etter 25 år på forlaget. Hun «sier opp» fordi hun vil prøve noe nytt mens hun fortsatt er ikke ung, men lovende.

– Bokbransjen er i stor endring, og jeg er ikke lenger pur ung, men forhåpentligvis lovende - så skulle jeg prøve noe nytt måtte det bli nå, sier Lindell som vil rette en ekstra takk til sin redaktør gjennom mange år.

Fakta Unni Lindell * Norges mestselgende kvinnelige krimforfatter med over 6 millioner bøker. * Oversatt til drøye 20 språk. * Har vunnet Rivertonprisen to ganger, senest for «Dronen». * Har skrevet 13 kriminalromaner, og noen har blitt TV-serie. * Har også fått flere priser for barne- og ungdomslitteraturen sin.

– Jeg har hatt 25 fantastiske år hos Aschehoug forlag, det har vært en sammenhengende opptur. Jeg kan ikke få takket dem nok, spesielt ikke min trofaste redaktør Mia Bull Gundersen, sier Lindell i en kommentar via forlaget.

På spørsmål fra VG om det var en vanskelig beslutning å ta, er svaret et klart ja.

– Jeg har brukt hele høsten på å tenke. Klart det var vanskelig. Jeg har jo alt å takke Aschehoug for, det har vært en eventyrreise i et kvart århundre. Men nå kjenner jeg gleden fra tærne og helt ut i skrivefingrene, sier Lindell til VG.

Forlagssjef Nora Campbell i Aschehoug sier i en kort kommentar til VG at de ønsker Lindell lykke til videre:

– Unni Lindell og Aschehoug har gledet mange lesere gjennom vårt 25 år lange samarbeid. Alt har sin tid, og vi ønsker Lindell lykke til videre, sier Campbell til VG.

Det var krimdronningen selv som tok kontakt med Stordalens forlagshus.

– De har kommet som en spennende utfordrer i bransjen, og har lyktes stort med nytenkning og offensivitet. Jeg tok kontakt på grunn av gutsen og energien deres - og fordi begeistringen deres motiverer meg veldig.

Det var på nyåret 2018 at Petter Stordalen kuppet norsk bokbransje sammen med blant andre Jørn Lier Horst - som forlot Gyldendal og startet Capitana. Bare to uker senere sa Tom Egeland Tom Egeland takk og farvel til Aschehoug og ble en del av Stordalens nye forlagsfamilie. Senere har det skjedd mye.

Forlaget ble beskyldt for å fiske forfattere - og for å lokke forfatterne med mulighet til å selge og tjene mer. Slik svarer Unni Lindell på det, på epost via sitt nye forlag.

– Jeg er ikke motivert av å skulle selge mer, men vil være med på det mest dynamiske laget. Jeg har ikke skrevet min beste bok ennå, og jeg fikk en fysisk gledesreaksjon da jeg signerte tidligere i dag, for jeg kan føle det i hele kroppen, denne spenningen, dette nye eventyret. Dette er en ny begynnelse og jeg skal jobbe skjorta av meg!

Første bok på nytt forlag kommer allerede til høsten og har tittelen «Nabovarsel».

– Det blir min mest ambisiøse krim noensinne. Jeg vil prøve å dra meg selv et hakk oppover og skrive et forrykende krimdrama med en Oslo-basert etterforsker i hovedrollen. Som vanlig tar jeg utgangspunkt i det hverdagslige og nære, men denne gangen blir det også storpolitikk og alle som liker å google seg bort i konspirasjonsteorier skal få noe å bite i med Nabovarsel.

Mens på Strawberry er det stor jubel. Forlegger Jonas Forsang sier til VG at det hele kom i stand etter at Unni Lindell inviterte til lunsj på nyåret.

– Da hun startet samtalen med å pitche en ny krimserie, skjønte jeg at forlagshistorien vår var i ferd med å nå en ny milepæl. Kontrakten gjorde vi unna med et håndtrykk, og så begynte vi å snakke om framtiden sammen. Som blir bred og mye mer enn bare krim. Dette blir jo først og fremst fantastisk moro, sier Jonas Forsang i en kommentar sendt på epost.

Publisert: 17.01.20 kl. 10:09 Oppdatert: 17.01.20 kl. 10:41

