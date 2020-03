IKKE NOMINERT: Helene Flood er Norges nye krimstjerneskudd: Boken hennes «Terapeuten» er solgt til 28 land og filmrettighetene er solgt til Hollywood. Men Rivertonjuryen fant ikke hennes bok verdig en nominasjon til Norges gjeveste krimpris. Foto: Julie Pike

Rivertonprisen 2019: - Uforståelig at Helene Flood ikke er nominert

Helene Floods krimbok «Terapeuten» er solgt til 28 land og skal bli Hollywood-film, men Rivertonjuryen fant ikke boken verdig en nominasjon til Norges gjeveste krimbokpris, Rivertonprisen.

Oppdatert nå nettopp

Under åpningen av årets Krimfestival i Oslo offentliggjorde Rivertonklubben i dag de fem nominerte bøkene til Rivertonprisen 2019. Prisen, som egentlig heter Den gyldne revolver, deles ut senere denne måneden. Sjekk listen over de nominerte lenger ned i saken!

VGs krimekspert savnet umiddelbart én bok på listen:

For hvor er Helene Floods «Terapeuten»? spør krimekspert og VG-anmelder Sindre Hovdenakk.

– Det er mange gode navn på denne listen, men jeg kan ikke forstå at juryen ikke har funnet plass til Helene Flood og hennes bok «Terapeuten». Helene Flood var uten tvil årets krimdebutant i fjor, med bare sterke anmeldelser., sier Hovdenakk og viser også til at boken er solgt til utrolige 28 land.

Sjekk VGs anmeldelse av boken!

Nylig skrev VG også at Hollywood-selskapet Anonymous Content har kjøpt filmrettighetene til boken.

– Likevel har altså ikke Rivertonjuryen funnet henne verdig en nominasjon. Jeg skulle gjerne likt å vite hvordan de har tenkt om akkurat det, sier Hovdenakk.

Svaret på det, får vi nok ikke:

– Rivertonjuryen gjør sine selvstendige og uavhengige vurderinger, og kommenterer selvsagt aldri bøker som ikke er på listen over de nominerte, sier Riverton-president Trude Teige til VG.

En som ble nominert, er Agnes Ravatn som ble nominert for en bok hverken hun eller forlaget ser på som krim - og hun ble derfor svært overrasket over nominasjonen.

VGs anmelder om Ravatns bok: Krimflørt!

– For meg er denne nominasjonen like overraskende som den er gøy! Jeg tenker ikke på boka mi primært som en krim. Selv om vi følger en forsvinningssak, er romanen like mye et familiedrama. Men det er veldig stas med en slik nominasjon, og fint at juryen tenker litt utenfor boksen, sier Ravatn til VG.

OVERRASKET: Agnes Ravatn er nominert til Norges gjeveste krimbokpris - for en bok som egentlig ikke er krim. Foto: Samlaget

På listen over fjorårets beste krim, er også krimkongen Jo Nesbøs «Kniv», mens Sigbjørn Mostue er nominert med «Himmelen skal gråte blod» - en bok som etter planen også skal filmatiseres med den norske Hollywood-regissøren Tommy Wirkola. Mostue avslører at han nå skriver på oppfølgeren.

Fått med deg? Norsk forfatter kan bli historisk og vinne Bookerprisen.

– Det er rett og slett en ære og en solid anerkjennelse at «Himmelen skal gråte blod» er nominert til selveste Rivertonprisen! Ikke minst er det svært motiverende, her jeg sitter og skriver på oppfølgeren, sier Mostue i en pressemelding.

Her er de nominerte:

Agnes Ravatn: «Dei sju dørene» (Samlaget)

Juryen sier: «Agnes Ravatns tredje roman er en humoristisk og mørk psykologisk thriller fra det akademiske miljøet i Bergen.»

Jo Nesbø: «Kniv» (Aschehoug)

Juryen sier: «I den lange rekken med Harry Hole-bøker representerer «Kniv» et nytt høydepunkt, annerledes enn det tidlige mesterverket «Rødstrupe» og ikke så etterlengtet av leserne som «Politi». «Kniv» er derimot en mørk, desperat og sorgtung roman i stort alvor, med suveren håndtering av en komplisert etterforskning, elegant utformet med stadige overraskelser og mange rundturer før livet, ubegripelig nok, må gå videre.»

Jan-Erik Fjell: «Gjemsel»

Juryen sier: «Et meget godt og sammensatt plott viser en forfatter med full kontroll på alle trådene. Boken, som er skrevet med forfatterens sedvanlige humor og overskudd, er også veldig spennende og overraskende, og den beste så langt i denne krimserien.»

Sigbjørn Mostue: «Himmelen skal gråte blod» (Cappelen Damm)

Juryen sier: «Dette er spenningslitteratur av usedvanlig høy intensitet og kvalitet.»

Asle Skredderberget: «Hevnen tilhører meg» (Gyldendal)

Juryen sier: «En original historie om hevn, hvor også den velstående helten risikerer å bli et offer.»

(Juryen består av litteraturprofessor Hans H. Skei (leder), VGs bokanmelder og forfatter Elin Brend Bjørhei og forfatter og bokanmelder Kurt Hanssen.)

Psst! For alle krimelskere i Oslo-området er det krim som gjelder torsdag, fredag og lørdag når Krimfestivalen arrangeres. Over 50 norske og internasjonale krimforfattere besøker festivalen - blant andre den nye krimstjernen Alex Michaelides som fikk terningkast 6 for krimboken «Den tause pasienten».

Publisert: 05.03.20 kl. 11:40 Oppdatert: 05.03.20 kl. 14:27

Les også

Fra andre aviser