OVERRASKET: Agnes Ravatn er nominert til Norges gjeveste krimbokpris - for en bok som egentlig ikke er krim. Foto: Samlaget

De beste krimbøkene i 2019: Her er de nominerte til Rivertonprisen

Rivertonprisen for beste kriminalroman i 2019 skal snart kåres - og her er de fem nominerte bøkene.

Under åpningen av årets Krimfestival i Oslo offentliggjorde Rivertonklubben i dag de fem nominerte bøkene til Rivertonprisen 2019. Prisen, som egentlig heter Den gyldne revolver, deles ut senere denne måneden.

En av de nominerte er Agnes Ravatn som ble nominert for en bok hverken hun eller forlaget ser på som krim - og hun ble derfor svært overrasket over nominasjonen.

– For meg er denne nominasjonen like overraskende som den er gøy! Jeg tenker ikke på boka mi primært som en krim. Selv om vi følger en forsvinningssak, er romanen like mye et familiedrama. Men det er veldig stas med en slik nominasjon, og fint at juryen tenker litt utenfor boksen, sier Ravatn til VG.

VGs anmelder om Ravatns bok: Krimflørt!

På listen over fjorårets beste krim, er også krimkongen Jo Nesbøs «Kniv», mens Sigbjørn Mostue er nominert med «Himmelen skal gråte blod» - en bok som etter planen også skal filmatiseres med den norske Hollywood-regissøren Tommy Wirkola. Mostue avslører at han nå skriver på oppfølgeren.

– Det er rett og slett en ære og en solid anerkjennelse at «Himmelen skal gråte blod» er nominert til selveste Rivertonprisen! Ikke minst er det svært motiverende, her jeg sitter og skriver på oppfølgeren, sier Mostue i en pressemelding.

Her er de nominerte:

Agnes Ravatn: «Dei sju dørene» (Samlaget)

Jo Nesbø: «Kniv» (Aschehoug)

Jan-Erik Fjell: «Gjemsel»

Sigbjørn Mostue: «Himmelen skal gråte blod» (Cappelen Damm)

Asle Skredderberget: «Hevnen tilhører meg» (Gyldendal)

Psst! For alle krimelskere i Oslo-området er det krim som gjelder torsdag, fredag og lørdag når Krimfestivalen arrangeres. Over 50 norske og internasjonale krimforfattere besøker festivalen - blant annet den nye krimstjernen Alex Michaelides som fikk terningkast 6 for krimboken «Den tause pasienten».

Publisert: 05.03.20 kl. 11:40 Oppdatert: 05.03.20 kl. 12:02

