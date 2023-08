HISTORISK ROMAN: Tore Renberg (51) skriver for første gang en historisk roman, og for en roman!

Makaber lesefest! Bokanmeldelse: Tore Renberg: «Lungeflyteprøven»

Tore Renbergs «Lungeflyteprøven» er en morbid, historisk eventyrreise med klare forgreninger inn i dagens samfunnsdebatt.

Den fulle tittelen på Tore Renbergs nye bok lyder: «Lungeflyteprøven – Forsvar for en ung kvinne som var mistenkt for spedbarnsdrap».

Og felles for både bok og tittel – er at her skjer det veldig mye.

Det er bare å forberede seg på makaber lesefest!

I 1681 anklages 15 år gamle Anna Voigt, en velstående pike fra et gods utenfor Leipzig, Tyskland, for å ha drept sitt nyfødte barn.

«Lungeflyteprøven» er basert på reelle hendelser og personer, og lener seg på et stort kildemateriale som Renberg har jobbet med i drøye fem år. Det er symbolsk nok omtrent like lenge som rettssaken mot Anna Voigt pågikk.

Unge Voigt står overfor tortur og henrettelse dersom hun blir dømt og funnet skyldig i spedbarnsdrap, men hennes far har heldigvis midler til å hyre en av Leipzigs virkelig lovende advokater.

Christian Thomasius lener seg tungt på en såkalt lungeflyteprøve i sitt forsvar av Voigt – en eksperimentell, medisinsk prøve, gjort under obduksjon av barneliket. Prøven er utført av den høyt respekterte Doktor Johannes Schreyer, og den tyder på at barnet ikke ble drept, men heller var dødfødt.

Men akkurat dét virker ikke myndighetene så voldsomt interessert i å la seg overbevise om.

«Jeg har valgt å følge hendelsesforløpet i kildene, der hvor de har vært mulige å følge, og overlate til romanen å pumpe liv i det hele», skriver Renberg.

Og slik er det virkelig.

Selv om Renberg har forfattet boken med et språk noen lesere kanskje vil oppleve som gammelmodig, så føles det som om de drøyt 300 år gamle livene som skildres virkelig hopper ut av sidene.

« ... det går ikke an å si det på noen annen måte, historien om verden er også fortellingen om menns behov for å holde kvinner nede», erkjenner forfatteren i et eget jeg-parti.

Tittelen på femte bok i boken (den er delt i seks) er på alle måter talende for hva «ugudelige» kvinner den gangen ble truet med: «Fengsel, tortur, landsforvisning, hjemkomst og død». Puh!

POPULÆR: Tore Renberg er en av Norges mest anerkjente forfattere – med et stort spenn: Han har gitt ut alt fra romanene om Jarle Klepp, den prisbelønte romanen «Tollak til Ingeborg» og den elleville Teksas-serien om den småkriminelle Hillevågsgjengen.

«Lungeflyteprøven» er en historie om kvinners stilling i samfunnet og om vold, men også om ytringsfrihet, rettshistorie og rettsmedisin.

Dette er Renbergs første forsøk på en historisk roman. Og selv om han virkelig har gått grundig til verks med kildene, så tillater han seg samtidig et hav av fantasi, særlig av den groteske sorten. Blant annet lar han Annas fars hevntanker løpe fullstendig løpsk.

Men det mørkeste er og blir historien om Anna Voigts, og med det flerfoldige andre unge jenters, faktiske liv og skjebne.

Så er det heller ikke bare morbid og mørkt her heller. Særlig flere av de involverte mennenes store tanker om seg selv er kostelig lesing.

Sjangervariasjonen, det svære persongalleriet og deres mange forskjellige drivere og perspektiver, kunne ha endt i bare rot. Men det gjør det altså ikke, og dette er en stor bok på alle mulige måter.

Historien føles dessuten bemerkelsesverdig relevant for egen samtid. Å utfordre stat og kirke, slik Thomasius og Schultz gjorde, var selvsagt ikke populært den gang da. Og selv om frontene selvsagt har flyttet seg, så finnes det få temaer som diskuteres så mye som rammene for ytringsfrihet den dag i dag.

«Lungeflyteprøven» er en historisk eventyrreise med klare forgreninger inn i nåtidens samfunnsdebatt. Det er virkelig bare å la seg rive med!