Tre nye bøker i Stieg Larssons «Millennium»-serie

Det blir flere bøker i «Millennium»-serien til avdøde Stieg Larsson.

Av Camilla Norli

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det meldes i en pressmelding, ifølge Gøteborgs-posten.

Det er ikke kjent hvilken forfatter som nå skal ta over «Millenium»-stafettpinnen, men det svenske forlaget Polaris har kjøpt rettighetene til flere utgivelser av Mogliden AB - som forvalter Stieg Larsson-rettighetene.

Avdøde Stieg Larssons serie om Listbeth Salander og Mikael Blomkvist er en av de største boksuksessene fra Sverige noensinne, og det ble mye rabalder da forfatteren David Lagercrantz fikk i oppdrag å skrive videre på serien.

– David Lagercrantz gjorde et fantastisk arbeid da han overtok roret. Vi er glade for tilliten og vil gjøre vårt ytterste for å forvalte dette videre - sammen med riktig forfatter og med respekt for det opprinnelige verket, sier forlagsdirektør Jonas Axelsson i Polaris i en pressemelding.

VG kommer tilbake med mer