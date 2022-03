AVSLØRER: Victor Sotberg er ferdig med FlippKlipp, og her forteller han om sitt nye prosjekt sammen med Odin Helgheim (t.v.): En tegneserie om gaming.

Victor Sotberg avslører nytt prosjekt etter «FlippKlipp»-exit

Victor Sotberg (30) blir tegneserieforfatter.

Sammen med tegneserieskaper og instagrammer Odin Helgheim (26) skal Sotberg nå trå inn i et nytt univers – et eget tegneserieunivers der gaming-virkeligheten spiller en like stor rolle i barnas liv som den virkelige verdenen.

Med seg selv som to av hovedpersonene skal de to lage minst tre tegneseriebøker – og navnet er:

– Edelmot! Edelmot!

De to nærmest roper det ut. Endelig kan de avsløre hva de allerede har holdt på med en stund.

– Det er rart å høre noen si det høyt. Det var lenge bare en arbeidstittel, men nå er det plutselig på ekte, sier Victor Sotberg til VG.

ROPER DET UT: Edelmot, roper Odin Helgheim og Victor Sotberg da VG møter dem på kafé for å snakke om sitt nye prosjekt.

Det er bare en uke siden at han fortalte fansen at han har sluttet i NRK FlippKlipp – der han har jobbet og underholdt barn i over fire år – og oppnådd en voldsom kjendisstatus blant barn og unge:

– Barna mine elsker deg og er så lei seg for at du har sluttet, sier en mann som kommer bort til bordet vårt.

Og to småjenter vil ta selfie.

– Ja, jeg vet at mange er lei seg og triste. Men følgerne min er fantastiske, smarte og oppgående, så de skjønner at jeg har behov for å gå videre. FlippKlipp ligger jo under NRK Super, og jeg begynte å kjenne på den begrensningen det gir. Jeg er blitt 30 og trenger å strekke meg litt og gjøre mer modne ting, sier Victor.

– Noen av de som har fulgt meg i FlippKlipp er også blitt for store, så jeg må på en måte vokse med følgerne mine, sier han.

I en video han la ut på sin egen Youtube-kanal om FlippKlipp-exiten hintet at han om at det snart skjer nye spennende ting.

«Edelmot» er en av de tingene.

EDELMOT-SKISSER: Her er Odin Helgheim og Victor Sotbergs nye prosjekt, Edelmot. Helgheim gjør oppmerksom på at dette er skisser til omslagene til de to første bøkene i serien.

– Ja, det er det jeg skal drive med nå. Samtidig som jeg skal være programleder i «Alle mot 1» og legge ut mer innhold på YouTube. Og kanskje noe mer også, men det kan jeg ikke si noe om nå, sier han.

«Edelmot» er en historie som har vokst i Victor helt siden han gikk på skolen.

– Det handler om ungdommer som dealer med alt sitt og alt det vanskelige man møter på ungdomsskolen. Bare at våre hovedpersoner takler dette gjennom gaming. De har ikke så mange venner til vanlig, men gjennom gamingen kan de leve ut sitt andre liv.

– Skjønner?

Victor kikker bort på sin nye partner Odin Helgheim. Tegneserieskaperen og illustratøren som allerede har suksess med sin bokserie «Ragnarok» – som vant Arks barnebokpris i 2020 – og har over 180.000 følgere på Instagram.

NOMINIERT TIL PRIS: Odin Helgheim (t.h) er også nominert til Kulturdepartementes barne- og ungdomsbokpris for hele to bøker: «Ragnarok»-serien og boken om Tix som han illustrert.

– Da jeg forklarte alt dette til Odin, syntes jeg det bare hørtes ut som babbel – og jeg var redd han skulle tro jeg var sprø.

– Det var ikke babbel - tvert i mot! Selv om jeg egentlig er veldig opptatt med min egen tegneserie, så tenkte jeg med en gang at dette er noe jeg vil tegne, sier Odin.

De to hadde fulgt hverandre på Instagram et par år da Victor la fram bokideen.

– Jeg falt for måten dette tar gaming på alvor, samtidig som det er en klassisk «coming of age»-historie – med alt som hører med. Vi møter ungdommer som sliter med å vokse opp og med seg selv, men i gaminguniverset kan de føle mestring, hverdagsglede, vennskap og selv være helter, sier Odin.

Historien er inspirert av Victor Sotbergs egen ungdomsskoletid – der han langt ifra var noen helt.

HELT I EGET LIV: Victor Sotberg følte seg liten og kjip på ungdomsskolen, men har etter hvert fått vise mange sider av seg selv: I alt fra FlippKlipp til «Skal vi danse» (bildet) og «71 grader nord» til «Maskorama».

– Jeg hadde ikke så mange venner på ungdomsskolen, og det er nesten litt trist å si, men jeg følte at karakterene i spillverdenen var vennene mine. Der kunne jeg forsvinne inn og være helten, føle meg sterk og kul og spesiell. Noe jeg ikke følte til dagligdags.

– For til vanlig følte jeg meg liten, kjip og kjedelig, forteller Victor.

Odin og Victor mener spill og gaming er undervurdert.

– Gaming spiller en kjempestor rolle i livet til folk. Det er en viktig og sosial arena der man kan snakke med venner, møte folk – og gjøre fete ting, sier Odin.

To av karakterene i Edelmot er nettopp Odin og Victor.

BESTEVENNER: Først fulgte de bare hverandre på Instagram, men nå er de blitt bestevenner på Snap henger ut IRL og er veldig giret på å skape «Edelmot» sammen.

– Det sier litt om den lidenskapen vi føler for prosjektet. Den Victoren leserne møter i boken, er veldig meg – slik jeg var på ungdomsskolen. På godt og vondt, sier Victor.

For illustratør Odin åpner dette nye muligheter.

– Jeg vil si det er ganske unikt å putte seg selv inn sånn i en tegneserie. Dette blir ikke vanlige svart-hvitt-karakterer, men det gir masse rom for å skape dybde og dynamikk.

Forlaget Egmont, som også står bak Malin Falchs suksess-tegneserie «Nordlys», beskriver Edelmot som «noe helt nytt som kommer til å være sjangerutvidende og skape et stort engasjement hos leserne.»

De har planlagt tre bøker, men har allerede ideer til mer, og ser på muligheten for film.