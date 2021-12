SIKRET STIPEND: I 20 år har forfatter og dramatiker Jon Fosse hvert år mottatt det som tilsvarer lønnstrinn 50 i statsstipend. Dette er han sikret frem til han blir pensjonist - selv om han de siste seks årene i snitt har tjent 1,9 millioner kroner i året.

Jon Fosse tjente 4,9 millioner – fikk statsstipend

Selv om Jon Fosse (62) de siste årene har hatt en inntekt på mellom en og fem millioner kroner, er han sikret rundt 460.000 kroner i lønn av staten hvert år frem til han blir pensjonist.

Av Camilla Norli

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Skattetallene for 2020 viser at forfatter og dramatiker Jon Fosse hadde en inntekt på 4.9 millioner kroner i fjor – og en formue på 14 millioner kroner. I 2019 tjente han 1,5 millioner kroner, og i 2018 dro han inn 2 millioner kroner.

Likevel får han som statsstipendiat det som tilsvarer lønnstrinn 50 (461.300 kroner før skatt i 2021) i året av staten.

Info Statsstipend-ordningen I retningslinjene for statsstipendiatordningen står det følgende: «Stipendet tildeles ikke kandidater som mottar arbeidslønn fra full stilling. Kandidater som de tre siste årene har hatt en gjennomsnittlig netto næringsinntekt på mer enn seks ganger grunnbeløpet i folketrygden tildeles normalt heller ikke stipend. Stipendet vil normalt bortfalle eller opphøre midlertidig om stipendiaten går inn i inntektsforhold som nevnt i første og andre punktum.» Statsstipend er en støtte til personer innenfor tverrfaglige eller uvanlige arbeidsfelt av samfunnsmessig betydning, spesielt personer som på grunn av arbeidsområdet eller manglende formell kompetanse har begrensede muligheter til å få stillinger ved vitenskapelige institusjoner eller kulturinstitusjoner. Stipend tildeles i form av et årlig beløp for at mottakeren skal kunne stå fritt i sitt virke. Stipendet svarer til lønnstrinn 50 i statens regulativ (i 2021 tilsvarer det 461.000 kroner per år) Stipendet utbetales av Statens kunstnerstipend. Statsstipendiatordningen forvaltes av Kulturdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Stortinget fastsetter hvert år bevilgningen til statsstipendiatordningen. Stipendet er skattepliktig. Statsstipendiatene må hvert år søke om fornyelse av stipendet. Kopi av siste skatteoppgjør skal

vedlegges søknaden. Det skal samtidig sendes inn en årlig rapport i form av en kortfattet

fremstilling over aktivitet i det foregående år, med for eksempel liste over publikasjoner, foredrag

og lignende. Vis mer

Dette har Fosse mottatt hvert år siden han ble utnevnt i 2001 og var en kritikerrost dramatiker uten sikre inntekter – og vil ifølge Kulturdepartementet fortsette med det til han blir 67 år uavhengig hvor mye han tjener.

– Eg vågar påstå at suksessen min som dramatikar langt på veg har den ordninga som føresetnad. Det må du gjerne sitere meg på, sier Jon Fosse til VG på e-post om ordningen som han understreker at han i sin tid ble tildelt uten å søke selv.

– Det er det andre som har gjort for meg, sier Fosse.

ÆRET MED BOLIG: I 2011 ble også Jon Fosse tildelt Statens æresbolig av daværende kulturminister Anniken Huitfeldt. Kulturdepartementet og Statsbygg jobber nå med å utvikle retningslinjer for boligen som koster staten rundt 500.000 i året å forvalte.

Statsstipendet skal «normalt» bortfalle dersom man de siste tre årene har tjent mer enn rundt 600.000 kroner i året. Grunnbeløpet i folketrygden er i 2021 på 106.000 kroner.

Men selv om Jon Fosse de siste fire årene har tjent mer enn dette, sier Kulturdepartementet at han er sikret stipendet årlig frem til han blir pensjonist.

– Reglene for statsstipend ble endret i 2005, og det er disse «nye» reglene passasjen du siterer er hentet fra. Jon Fosse ble statsstipendiat i 2001, og da var det ikke en regel slik du siterer. Etter 2005 blir alle nye stipendiater gjort spesielt oppmerksom på disse reglene, svarer ekspedisjonssjef Steinar Lien i Kulturdepartementet på VGs spørsmål.

Kulturdepartementet mener at retningslinjene som ble laget allerede i 2005 ikke gjelder for Fosse og andre kandidater som ble utnevnt som statsstipendiat før dette.

Likevel må Jon Fosse og de andre kandidatene hvert år søke om fornyelse av stipendet, noe Fosse også har gjort i år for 2022.

NOBELPRIS-FAVORITT: Jon Fosses stykker blir spilt over hele verden, han har de siste årene gitt ut romansyklusen «Septologien» til fantastiske kritikker, og rykker hvert år stadig nærmere Nobelprisen. Her er han med kronprins Haakon under bokmessen i Frankfurt i 2019.

Jon Fosse sier til VG at statsstipendordningen har hatt alt å si for dit han har kommet i dag.

Fosse er Norges mest anerkjente dramatiker og forfatter internasjonalt – og har i flere år vært het kandidat til Nobelprisen i litteratur.

– At eg fekk statsstipend, gjorde det rett og slett mogeleg å skriva det eg har skrive, altså blant anna teaterstykke som har vorte spelte i alle verdsdelar, det er no snakk om over tusen produksjonar, mellom anna i alle europeiske land.

– Eg er temmeleg sikker på at det er statsstipendet som har gjort dette mogeleg.

Fosse vil også understreke at det er først de siste årene han har fått rimelig god økonomi:

– Går du eit par år tilbake, for ikkje å snakka om lenger, vil du sjå at inntekta har vore mykje mindre. Og den svingar mykje frå år til år, sier Fosse som har uttalt til VG at den høye inntekten i 2020 skyldes leilighetssalg.

I snitt har han tjent 1,9 millioner i året de siste seks årene, men i mange år var økonomien til dramatikeren så dårlig at han hadde tenkt å få seg jobb og fast inntekt istedenfor å satse på litteraturen.

EKSPORT-VARE: Jon Fosse har i rundt 20 år reist verden rundt på premierer av sine teaterstykker. - Om ein ser statstipendet i den samanheng så tvilar eg på om det finst rimelegare og verknadsfullare promotering av norsk kultur i utlandet enn det eg har bidrege med, sier Fosse til VG.

– Det fanst då folk som meinte at eg heller burde halda fram med å skriva, og som søkte om statsstipend for meg. Og eg brukte stipendet til det. Noko som i si tid også førte til at eg byrja tena pengar på stykka mine. Så vidt eg kan skjøna verka altså tildelinga slik ho burde verka, sier Fosse.

Han opplever stipendordningen fortsatt som en stor trygghet.

– Uvissa om kor lenge det kom til å vara har sjølvsagt vore stor, og eg har opplevt det som ein stor tryggleik å ha statsstipendet som ei slags grunnleggjande inntekt. Eg får i år etter skatt utbetalt cirka tjue tusen kroner i månaden.

I fjor betalte han 1,7 millioner kroner i skatt, ifølge skatteoppgjøret.

– Kort oppsummert så har eg, rimelig nok, betalt langt meir i skatt enn eg har fått i stønad, sier Fosse.

Per i dag er det 16 personer som mottaer statsstipendet, blant dem er artist Mari Boine, historiker Bjarte Bruland og filmregissør Anne Karoline Frogner. Fosse mener statsstipendordningen har lange og stolte tradisjoner.

– Liknande statleg støtte var nok òg heilt avgjerande for Ivar Aasen og i mange år for Henrik Ibsen. I dag verkar det som om ordninga er under avvikling. Det synest eg er synd og eit større tap enn det kan sjå ut som.