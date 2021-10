FØRST BOK, SÅ TV-SERIE: Bjørn Olaf Johannessen, Per Schreiner og Erlend Loe skapte «Kampen for tilværelsen» - og nå har de skrevet krigsparodi som blir TV-serie på NRK i april.

Parodierer Max Manus og gutta på skauen! Bokanmeldelse: Bjørn Olaf Johannessen, Erlend Loe og Per Schreiner: «Gutta på skauen»

Det er selvfølgelig en strålende idé av trioen bak TV-serien «Kampen for tilværelsen» å våge seg ut på en frisk parodi av alle heltehistoriene fra krigens dager.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Nå nettopp

Og trekløveret Erlend Loe, Bjørn Olaf Johannessen og Per Schreiner leverer ganske høy humrefaktor i sitt nye samarbeidsprosjekt.

Men det er ikke så mye mer å hente i den komiske krigsromanen «Gutta på skauen».

Anslaget virker lovende fra trioen som tidligere har samarbeidet om TV-serien «Kampen for tilværelsen» (2014) - og det er klart at også denne nye boken blir å se på NRK allerede fra april 2022.

I «Gutta på skauen» møter vi ekteparet Thorvald og Erna våren 1940. De merker i utgangspunktet lite til den tyske okkupasjonen, men når det begynner å knake litt i ekteskapet får de et råd fra samlivseksperten, den tyskfødte Fraulein Krüger:

De må finne et felles prosjekt. Og hva er da mer nærliggende enn å gjøre et prosjekt ut av å skape trøbbel for tyskerne!

Det vil si, ansvaret legges i sin helhet på Thorvald. Erna må jo passe ungene og arbeidet sitt på Freia, der hun «er på Lohengrin».

Derfor blir det Thorvald som først må finne en egnet hytte i Oslomarka, og deretter annonserer etter motstandsfolk i byens største illegale avis(!) Slik får han samlet en gjeng bestående av Leif, Alf, Kåre og Sverre.

De staute guttane installerer seg på hytta og oppretter radiokontakt med London. Som forøvrig viser seg å være en kvinne. Det skal vise seg at ventetiden på å få skikkelige oppdrag skal bli lang. Og når de først får beskjed om å sabotere noe, finner de hver gang på en unnskyldning for å avlyse.

Aktiviteten til disse gutta på skauen begrenser seg derfor til juletretyveri, maling av H7-symbolet her og der og sprenging av noen grantrær.

De fem er så langt fra noen geriljadesparados som man kan komme, og krigsårene blir i virkeligheten en eneste lang hyttetur med fisking, bading, kortspilling, småkrangling og tull og tøys.

Men historien er fortalt i en tone som er krigslitteraturen verdig: Trivialiteter behandles med gravalvor, og alle banale konflikter møtes med den dypeste seriøsitet.

Erlend Loe er jo forlengst et særdeles etablert navn som forfatter av både barne- og voksenbøker, og på sitt beste en av våre fremste litterære humorister. De to andre herrene er nok best kjent som manusforfattere for film og TV, selv om de også har begått skjønnlitteratur.

Til tross for at dette er et kollektivt arbeid, bærer boken på sitt beste preg av Erlend Loes umiskjennelige miks av melankoli og absurd humor.

Det er nok av muntre øyeblikk underveis i historien om «Gutta på skauen». Som når de får hver sin fine kaffekopp med navnet sitt på med et flydropp fra England, eller når samme avsender begunstiger dem med mykere hodeputer til hjelp mot småplagene deres.

Eller når en planlagt jødetransport ender med at de i stedet drar på grensehandel til Sverige. Eller når de sørger for å kvitte seg med nyrekrutteringen Max, som viser seg å være litt for triggerhappy. Slike gutter det vil gamle Norge ha!

Men alt i alt hever resultatet seg sjelden over det småmorsomme.

Hvis noen skulle bli støtt over denne boken, så må det være på grunn av replikkene om jødene: «Finner de ikke veien selv? Men de betaler godt!»

Det kan kanskje kalles smakløst. Virkelig skummel eller ondskapsfull satire blir

dette likevel aldri.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk