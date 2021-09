STJERNE: Charles Dance spiller rollen som Lord Tywin Lannister i suksesserien «Game of Thrones».

Verdensstjerner med i filmatisering av Nesbø-bok

Skuespillere som Charles Dance, kjent fra «Game of Thrones» og «The Crown», og Peter Mullan, i serien «Westworld», skal spille i ny film basert på Jo Nesbøs bok.

Det melder Variety torsdag.

– Jeg er midt i filmingen, og jeg kunne ikke håpet på noe bedre. Castet er utrolig, sier stjerneregissøren Francesco Carrozzini.

I slutten av august bekreftet Jo Nesbø til VG at Carrozzini var i Norge for å spille inn filmen «The Hanging Sun». Da var planen å starte filming i blant annet Ulsteinvik.

Filmen er basert på Nesbøs «Mere blod», som ble utgitt i 2015 og er oppfølgeren til «Blod på snø», som raskt toppet bestselgerlistene.

På sin Instagramprofil har Carrozzini torsdag delt et bilde av Variety-artikkelen.

En av dem som har kommentert innlegget er kronprinsesse Mette-Marit som var en god venn av hans mor Franca Sozzani, som døde i 2016, og var kjent som mangeårig redaktør for italienske Vogue. Kronprinsessen har også møtt Francesco ved flere anledninger.

– Auguri Francesco. Så spent på i morgen, skriver kronprinsessen, med hjerte-emoji og norske flagg.

Nesbø: - Bra skuespillere!

Nå er det klart at skuespillerstjernen Charles Dance, kjent fra blant annet suksesseriene «The Crown» og «Game of Thrones», skal medvirke i filmen, skriver Variety.

Peter Mullan, som blant annet spiller i serien «Westworld» og er kjent for sin prisbelønte rolle i filmen «My Name Is Joe», blir også å se i filmen.

PRISVINNENDE: Peter Mullan mottok pris for filmen «The Magdalene Sisters» i 2002.

Forfatteren selv, Jo Nesbø, henger for tiden stort sett i en klatrevegg i Hellas, men sier i en kort tekstmelding til VG at han er fornøyd med skuespillerne som er kommet til på rollelisten:

– Bra skuespillere, skriver han til VG.

Det er ikke Nesbø som står bak filmmanuset, det er det nemlig Stefano Bises som har skrevet. Han står bak blant annet TV-serier som «Gomorrah», «ZeroZeroZero» og «The New Pope».

– Jeg har ikke noen finger med i spillet, bortsett fra å være oppført som produsent. Jeg overlater alt til Francesco som er en svært talentfull fyr, sa Nesbø til VG i august.

Frederick Schmidt, fra «Mission: Impossible – Fallout», og Raphael Vicas, kjent fra «Grantchester», er også med i produksjonen.

Dette blir Carrozzinis første spillefilm, men han har allerede vært nominert til Emmy for dokumentarfilmen «Franca: Chaos and Creation» – om sin mor.

Italieneren har også spilt inn flere kortfilmer, store reklamefilmer og en lang rekke musikkvideoer med stjerner som Beyoncé, Jay-Z, Marilyn Manson og Lenny Kravitz.

I juli la Carrozzini ut flere innlegg og stories på Instagram fra Vestlandet og Oslo der han gjorde det klart at filmplanene var i boks:

Leiemorder på flukt

Filmen «The Hanging Sun» handler ifølge filmnettstedet IMDB.com om en leiemorder som er på flukt fra sin tidligere arbeidsgiver – og som søker dekning i en isolert landsby der han havner oppe i hendelser som får satt samvittigheten hans på prøve.

Filmen produseres av Sky, Cattleya og Groenlandia.

Tittelen på Nesbøs bok, «Mere blod», er en tittel som Nesbø selv synes er ufattelig dårlig, har han tidligere uttalt.

– Det er vel sannsynligvis tiårets dårligste boktittel. Jeg må ha hatt drypp da jeg bestemte meg for den. På engelsk fikk boken raskt en annen tittel som er mye bedre: «The Midnight Sun» – og filmtittelen «The Hanging Sun» er jo enda bedre.

«Mere blod» er ikke den eneste Nesbø-boken som skal bli film: Ben Stiller skal regissere en film basert på Nesbø-novellen «London» for filmstudioet Lionsgate, HBO skal lage TV-serie av krimromanen «Sønnen» med Jake Gyllenhaal i hovedrollen og Amazon studios har kjøpt filmrettighetene til hovedfortellingen i novellesamlingen «Sjalusimannen».