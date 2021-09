TILBAKE MED NY ROMAN: Herbjørg Wassmo (78) skriver som aldri før, mener VGs anmelder.

Mesterlig Wassmo! Bokanmeldelse: Herbjørg Wassmo: «Mitt menneske»

Sannelig kan hun skrive, 78-årige Herbjørg Wassmo! Om kjærlighet, om livet selv – ja, om alt, i grunnen.

Av Guri Hjeltnes

Og hun vet å skape scener og drama, det er bare å gi seg hen i det nye store eposet «Mitt menneske».

Det er fire år siden forrige roman, «Den som ser», og ser vi tilbake på 2000-tallet har Herbjørg Wassmo med denne nye romanen skrevet åtte romaner.

Og hun synes bare å bli en bedre og bedre forfatter.

FAKTA: «Mitt menneske» Forfatter: Herbjørg Wassmo Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 462 Pris: 429,- Vis mer

Det handler om Rut og Gorm, kunstneren og kjøpmannen.

De er nordfra en plass – fra Øya og Byen – de kjente hverandre som barn, men slår seg først sammen som godt voksne, med tidligere ekteskap og barn bak seg. Han reiser til åpningen av hennes kunstutstilling i hovedstaden, hun gjør skandale på åpningen og låser seg inne.

Gorm får handlekraftig åpnet, og tar en fyllesyk Rut med omsorg og storm. Han lar en gul notatbok ligge igjen hos Rut der han har skrevet ned tankene sine.

Dermed starter et nytt liv for dem, ikke enkelt, men noe er i emning.

Hun famler litt i starten, og det tar tid før leseren kommer inn i det omfangsrike stoffet. Det er et stort persongalleri og ikke minst ulike geografiske og kulturelle landskap som Wassmo vikler ut, samtidig som hun slipper sine hovedpersoner løs kanskje litt for enkelt.

Men så, på et punkt, er leseren der – inne i et varmt skildret menneskelig drama, om kjærlighet, om to forskjellige yrkesliv og to mennesker som skildres fascinerende i motgang og vekst langs sine livsvalg.

Replikkvekslingene er mange, og på syngende dialekt trekkes leseren inn. Gorm sier: «Ikkje les nu mens æ e her. Det blir for nakent. Vent».

Fra en litt folkloristisk stil, i blant nær underholdningssjangeren, har Wassmo breddet ut og utviklet sin særegne litterære folkelige stil, der den nordnorske forankringen er sentral.

Herbjørg Wassmo har vært forfatter siden 1970-tallet, først to diktsamlinger, så brakdebuten med romanen «Huset med den blinde glassveranda» i 1981 og deretter en lang rekke romaner, store epos over flere bøker, mindre bøker. Hun er oversatt til en rekke land og har en trofast leserskare.

Og nå kan hennes lesere bare glede seg til «Mitt menneske», en kjærlighetsroman som hun har fortalt at hun ble utfordret til å skrive av sin ektemann.

Han utfordret henne til å skrive om å møte mennesket i sitt liv og til å tørre å skrive om det som kan bli banalt. «For kjærligheten er jo banal for alle andre enn de det gjelder», sa Wassmo til Dagbladet i sommer.

Dermed er det trolig et og annet selvopplevd i denne romanen som spenner fra 1984 fram til i dag, inklusiv Oslo-leilighet med fjong adresse og et gammelt hus ved fjorden utenfor Oslo.

UTFORDRET AV MANNEN: Herbjørg Wassmo har fortalt at det var mannen Bjørn Hulleberg som utfordret henne til å skrive denne kjærlighetsromanen.

Men det handler jo om Rut og Gorm. Ruts tyske gallerist har utnyttet henne, men det finnes good guys. Kjøpmann Gorm har kulturelle interesser. Han møter Rut, og vipps, ja nesten banalt, så er han student ved Universitetet i Oslo med magistergrad om Thomas Mann. Maleren Rut tar Gorm til modell og får suksess med erotiske bilder. Barna deres møtes og tester den vanskelige kjærligheten.

Wassmo har levd noen år og skildrer alt fra den gammeldagse hustelefonen til fiskevær og emissærens talemåter og gallerier i New York og Berlin, det er humor og brodd i svingene – og hun skildrer sjalusi og drama på treffende korthugd vis.

En ung student som klenger seg på Gorm under en fest, omtales som «en blond Venus som skrev om Strindberg». Men Gorm svarer avvæpnende: «Neste gang du trur du ser mæ sikle etter ei anna, så tenk på mæ som et usikkert menneske som er redd for å bli forlatt».

Dette er den vanskelige kjærligheten i Wassmos mesterlige hånd.

