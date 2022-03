I FRONTEN I KHARKIV: Ukrainske Serhij Zjadan (f. 1974) er en av Ukrainas mest toneangivende forfattere. Han bor i Kharkiv og er nå i fronten i krigen – og dokumenterer situasjonen i byen på Facebook.

Les denne boken fra Ukraina NÅ! Serhij Zjadan: «Anarchy in the UKR»

Serhij Zjadan (47) er forfatteren og pønkmusikeren som ble krigskorrespondent. Denne skildringen fra Ukraina må du lese. Nå!

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Daglig legger han ut oppdateringer fra den krigsherjede hjembyen Kharkiv på Facebook. Også internasjonale medier som tyske Der Spiegel bringer jevnlig hans rapporter fra Ukrainas nest største by, som har vært beleiret siden Russlands invasjon startet 24. februar.

Når dette skrives er minst 266 mennesker drept i Kharkiv, blant dem 14 barn.

Som så mange andre i Ukraina akkurat nå bruker Zjadan alle tilgjengelige kanaler for å fortelle om de grusomme lidelsene som det ukrainske folk gjennomlever. Men han sørger også for å spre håp og en nesten ufattelig optimisme, og han slipper til diktere, musikere og vanlige folk i oppdateringene fra den beleirede byen.

Den vitaliteten og livskraften han viser akkurat nå, kan man også gjenfinne i bøkene hans.

Takket være at han er en internasjonalt anerkjent forfatter, har Serhij Zjadan et ekstra stort publikum, og det vet han å benytte seg av.

Han er nettopp blitt nominert til Nobelprisen i litteratur av det polske vitenskapsakademiet.

Nå nyutgir Pax Forlag hans mest kjente roman «Anarchy in the UKR», som først kom på norsk i 2017, og det er en roman med så store litterære kvaliteter at den på ingen måte gjør skam på en nobelprisnominasjon.

«Anarchy in the UKR» er en historie i flere deler, og starter med en togtur fra Kharkiv gjennom et postsovjetisk Ukraina, skildret akkurat så skitten-realistisk og kynisk deskriptivt som bokens tittel kan tyde på.

Lest i dag ligger det noe illevarslende over denne litterære roadtripp’en, som i Zjadans beskrivelse av Luhansk og omegn: «En landbruksregion, breddfull av korn og melk, et paradis for alle fascistiske erobrere.»

NOBELKANDIDAT: I begrunnelsen for nominasjonen fra de polske vitenskapsakademiet heter det: «Serhij Zjadan er en av de mest fremragende poetene i Ukraina og en fantastisk prosaforfatter, som er oversatt og prisbelønt i verden. Hans stemme som poet har vært av spesiell betydning for Ukrainere i mange år. I dag er poeten i byen Kharkiv. Og han kjemper.»

Forfatteren har en helt egen stofflighet i språket sitt, alle sanser tas i bruk i de lange, innholdsmettede setningene som det er en oversetterbragd å ha gjendiktet til norsk. Alle ære til Dagfinn Foldøy for det.

Det hviler en pønkattitude over teksten, en rastløs energi fyrt opp av øl, vodka og hasj.

Serhij Zjadan legger på ingen måte skjul på de dystrere sidene av hjemlandets historie. Enten det gjelder jødeforfølgelsene eller massehenrettelsen av polske offiserer i 1939.

Men også mer eksentriske hendelser i Ukrainas historie får plass. Her kan du for eksempel lese om Nestor Makhnov og den anarkokommunistiske republikken han anla i byen Huljapolje for 100 år siden.

Likevel, dette er en roman, og i den delen som handler om barndommen på 1980-tallet nærmest flommer det over av solfylte og karnevalistiske erindringer. Språket pulserer i sin egen skakke rytme, og forfatteren fabulerer omkring så ulike temaer som fotball, studentopprør, byråkratiets vesen og undergrunnsstasjoner!

I tillegg gjennomsyres boken av Zjadans kjærlighet til musikk, og i en egen del utvikler han historier omkring «ti låter jeg ville likt å høre i gravølet mitt.» Det er ingen tilfeldighet at bokens tittel er hentet fra Sex Pistols signaturlåt.

Bokens siste del er kalt «Dagbok fra Kharkiv 2014», og omhandler situasjonen i etterkant av Russlands anneksjon av Krim.

Også denne delen er full av interessante punktnedslag fra det som må kunne kalles oppspillet til dagens forferdelige krig i Ukraina.

Serhij Zjadan er en klarsynt og lite sentimental observatør, han vil heller skildre enn forklare. Riktignok kan han postulere at poesien forener der politikken splitter. Men likevel må han også innrømme at: «Hvis du ønsker å miste forståelsen av åpenbare ting, så spør en forfatter.»

Han avrunder boken med noen dypt interessante refleksjoner omkring frihet.

Ifølge Zjadan må de fleste av oss gi slipp på drømmen om ekte frihet, for vi vet ikke hva vi skal bruke friheten til og dermed kan vi heller ikke bære den.

Som et dystert frempek mot dagens situasjon skriver han også om krigen i 2014: «Behovet for frihet driver på en eller annen måte alle deltagerne i denne krigen til gjensidig utslettelse.»

Det er feil å si at du blir veldig lys til sinns av å lese «Anarchy in the UKR». Men den er uansett en stor, utfordrende og rik opplevelse, og er det noe tidspunkt du skal lese en ukrainsk roman så er det nå!

Også Serhij Zjadans roman «Mesopotamia» er tilgjengelig på norsk. Og til neste år planlegger Pax Forlag å gi ut romanen «Internatet».

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk