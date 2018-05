STATSSEKRETÆR OG TALESKRIVER: Hans Kristian Amundsen (t.v) og statsminister Jens Stoltenberg flyr over Utøya i helikopter på vei til Sundvollen camping 23. juli 2011. Amundsen var statsministerens høyre hånd da terroren rammet og skrev flere av statsministerens taler. Foto: Privat

Mannen bak 22. juli-talene til Jens Stoltenberg forteller

Publisert: 19.05.18 14:25

BOK 2018-05-19T12:25:39Z

Hans Kristian Amundsen gir ut bok til høsten om de kritikerroste 22.juli-talene han skrev til Jens Stoltenberg - og har lyst til å minne om den felles grunntonen vi fant i Norge etter angrepene.

Til høsten gir Jens Stoltenbergs tidligere statssekretær Hans Kristian Amundsen ut boken «Vi er et lite land, men et stort folk. Slik samlet vi Norge 22. juli - 22. august». Amundsen var statsministerens høyre hånd da terroren rammet Norge og forteller i boken historien fra innsiden av statsministerens kontor. Han skrev flere av statsministerens taler - og disse trykkes også i boken.

Fakta Hans Kristian Amundsen Født 2. desember 1959, fra Skoganvarre i Finmark. Bakgrunn som pressemann, blant annet i Dagbladet, Finnmark Dagblad og Arbeiderbladet. Var sjefredaktør i Nordlys i ni år. Startet som statssekretær ved Statsministerens Kontor i juni i 2011. Senere ble han sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe, som han trakk seg fra - ifølge ham selv på grunn av samarbeidsproblemer med partisekretær Kjersti Stenseng. Jobber nå som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane NOR.

En del av 22. juli-historien

– Jeg vil at det skal bli en bok som dokumenterer en del av 22. juli-historien til Norge, om budskapet til Jens Stoltenberg. Det handler om mange store offentlige taler, taler i bisettelser, minneord og artikler. Til sammen danner de en fortelling, sier Amundsen som i boken skriver om arbeidet med hver enkelt tale.

– Ambisjonen er å vise hvordan og hvorfor tekstene utviklet seg. Og hva som ble summen av budskap fra landets statsminister i håndteringen av det mest voldelige anslaget mot Norge siden andre verdenskrig, sier Amundsen.

Skrev første tale på flyet

Selv hadde han akkurat lagt ut «skrytebilde» av kona på toppen av en fjelltopp i Gratangen i Troms da bomben smalt i regjeringskvartalet 22. juli 2011. På flyet til Oslo skrev han Jens Stoltenbergs første tale til det norske folket.

– På vei inn i flyet til Oslo hadde jeg TV-bildene fra regjeringskvartalet, rykter om nye bomber i sentrum, og i tillegg fikk jeg de første meldingene om skyting og død på Utøya. Jeg husker den lammende følelsen. Hva var i ferd med å skje med Norge? Det var som om grunnen ble revet bort for vår måte å leve på. Det var dette statsministeren måtte møte, det handlet om å gjenskape trygghet, peke retning og gi håp. Min jobb var å gi innspill til et budskap. På flyet fikk jeg en time helt for meg selv. Det holdt akkurat, forteller Amundsen.

Et par timer senere sa Jens Stoltenberg: «Ingen skal få bombe oss til taushet , ingen skal få skyte oss til taushet, ingen skal få skremme oss fra å være Norge.»

Riktig timing

Det var Arve Juritzen som spurte Amundsen om å skrive bok, og Amundsen svarte ja både av plikt og lyst. Han mener timingen er riktig, kanskje mest fordi han er bekymret for klimaet i samfunnsdebatten.

– Juritzen spurte på et tidspunkt da 22. juli igjen var aktuelt på grunn av filmene. Samtidig var, og er jeg bekymret for klimaet i samfunnsdebatten. Jeg har selv sett det i politikken, og alle ser det i floraen av nettsteder. Etter 22. juli fant vi en felles grunntone for Norge som jeg mener ikke går ut på dato. Det har jeg lyst å minne om, sier Amundsen.

Samtidig mener han at talene og historien fra innsiden er en del av 22. juli som faktisk ikke er dokumentert.

– Jeg var der, og da har det interesse for fremtiden å fortelle historien. Talene som Jens Stoltenberg holdt etter 22. juli er ene og alene hans verk og ansvar, men de ble ikke til i et vakuum. De ble gitt innhold, form og farge av oss som jobbet rundt Jens. Dernest syns jeg personlig at det er flere budskap i 22. juli-perioden som ikke nådde godt nok ut. Blant annet appellen om anstendig dialog og toleranse. Det er minst like gyldig i dag som da, sier Amundsen.

Vil vise hva han la vekt på i talene

Jens Stoltenberg fikk mye ekspertros og priser for 22. juli-talene sine. Amundsen understreker overfor VG at talene ene og alene er Stoltenbergs ansvar og verk, men synes også det er fint å kunne fortelle om hva han la vekt på da han leverte tekstene til Stoltenberg.

– En taleskriver skriver utkast, en rådgiver gir råd. Men statsministeren bestemmer. Alle som jobber for en statsminister vet at det er slik og vil ha det slik. Ikke minst etter 22. juli. Vi ble nesten som en familie. Vi var sprengt ute av kontorene våre, levde og jobbet sammen i statsministerboligen, og gledet oss kollektivt over at Jens maktet å håndtere 22. juli så trygt og godt. Samtidig, sju år etter, oppleves det fint å kunne skrive om hva jeg la vekt på når jeg leverte tekster til Jens. Det er også en del av historien, sier Amundsen.