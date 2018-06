SKREVET I HEMMELIGHET: Gert Nygårdshaug (72) overrasker alle med en oppfølger til «Mengele Zoo» (1989), «Himmelblomstreets muligheter» (1995), og «Afrodites basseng» (2003) og «Chimera» (2914). De fire bøkene har et totalopplag på 450.000 eksemplarer. Foto: Therese Alice Sanne / VG

Gert Nygårdshaug har skrevet oppfølgeren til «Mengele Zoo»

Publisert: 04.06.18 21:10

BOK 2018-06-04T19:10:21Z

29 år etter at «Mengele Zoo» kom ut og 11 år etter at den ble kåret til tidenes beste norske roman – har Gert Nygårdshaug skrevet en oppfølger om Mino.

Boken får tittelen «Zoo Europa» og er avsluttende bind i det som nå går under navnet Mino-serien. Nå samler Nygårdshaug trådene og hovedpersonene fra «Mengele Zoo», «Himmelblomsttreets muligheter», «Afrodites basseng» og «Chimera» i en oppfølger og femte bok han har skrevet på i hemmelighet de siste to årene.

– Det lå på mange måte i kortene at det måtte bli en bok til. Jeg har fått vanvittig mange henvendelser fra lesere opp gjennom som lurer på hvordan det går med Mino – og med Jens Oder fra «Himmelblomsttreets muligheter», Karl Iver fra Chimera og Jonas Snefang fra «Afrodites basseng», sier Gert Nygårdshaug til VG.

GERT NYGÅRDSHAUG Forfatter, født på Tynset 22. mars 1946, bor på Lier.

Debuterte 20 år gammel med diktsamlingen «Impulser». Har siden den gang utgitt 41 bøker. Er mest kjent for krimserien om gourmetkokken og hobbydetektiven Fredrik Drum og hans onkel Skarphedin Olsen i Kripos, og romanene «Mengele Zoo» (1989) , «Himmelblomstreets muligheter» (1995) og «Afrodites basseng» (2003) – som lenge ble omtalt som Mino-trilogien. I 2011 kom også «Chimera» som nå regnes som den fjerde boken i økothriller-serien. De fire bøkene har et totalopplag på 450.000 eksemplarer. «Mengele Zoo» ble i 2007 kåret til tidenes beste roman av Dagbladet og NRKs lesere og lyttere under litteraturfestivalen på Lillehammer. 9. august kommer oppfølgeren og den avsluttende femte romanen i serien, «Zoo Europa».

Tanken på en avsluttende bok til de fire romanene som samlet har et opplag på 450.000, har ligget og murret i mange år.

– Til slutt måtte jeg bare ta på meg oppgaven og føre disse personene sammen i en siste bok. Jeg gruet meg veldig, det var et fryktelig vanskelig prosjekt. Det er jo mange ting som skjer i de første fire bøkene som måtte knyttes inn i den femte romanen. Det var mye tankevirksomhet som skulle til før jeg klarte å finne en ramme rundt det, sier Nygårdshaug som startet arbeidet med «Zoo Europa» for rundt to år siden.

Vi møter igjen Mino Aquiles Poroguesa allerede på første side – der han er tilbake i sitt gamle habitat i jungelen i Amazonas.

– Han er jo litt av en type, sier Nygårdshaug om Mino.

«Mengele Zoo» har et totalopplag på 250.000 og er historien om indianergutten som vokser opp inne i regnskogen. For å tjene penger, fanger han sjeldne sommerfugler. Men en dag blir han vitne til at hele landsbyen og menneskene som bor der, blir jevnet med jorden. Mino er den eneste som overlever, og han lover seg selv å ta hevn. Etter hvert blir han en ettersøkt terrorist som gjør alt for å redde regnskogen.

– Det er jo synd å tenke på at denne snart 30 år gamle boken er like aktuell i dag. Det er en todelt følelse at boken lever videre. For samtidig som det er glede for meg at boken fenger, at den fortsetter å bli oversatt til flere språk og når nye generasjoner her hjemme, så er det jo like aktuelt med tragedien som skjer i regnskogene.

Når vi møter Mino igjen, er det i samme tidsrom som handlingen i «Himmelblomsttreet» og i «Afrodites Basseng», noen tiår frem i tid. Han skjønner han at han må til Europa for å hjelpe noen.

– Hoveddrivkraften for å skrive denne boken, er det som skjer i Europa nå. På det politiske planet – med høyrenasjonalister som tar makten i mange land og immigrasjonsproblemene. Hvis vi skyver dette frem 30 til 40 år i tid, så kan vi jo tenke oss at det kommer mange flere flyktninger, også klimaflyktninger – som følge av at klimaet er i sterk forandring. Alt tyder på at scenarioet for våre barnebarn kan bli ganske dramatisk. Så motivasjonen min var å se på hva som kan skje hvis vi ikke tar affære ganske kvikt.

Gert Nygårdshaug har ikke lyst til å røpe så mye mer fra boken som kommer 9. august, men han forteller at han tradisjonen tro har gjort mye research. Denne gangen har han reist mye i Europa.

– Jeg har blant annet vært i Ungarn, Serbia og Østerrike og snakket med både politikere og vanlige folk. Det er skremmende holdninger man blir møtt med. Veldig skremmende. Jeg har ikke lyst til å si så mye om «Zoo Europa», men det er jo ting som må skje på grunn av det som også skjedde i «Himmelblomsttreet» og «Afrodites basseng». Skogen kommer, sier han og vet at for dem som bare har lest «Mengele Zoo» er det en kryptisk melding.

– Boken kan også leses som en ren oppfølger til «Mengeles Zoo», eller en enkeltstående roman, men selvsagt er det lurt å ha lest alle fire.

Den fjerde boken, «Chimera», gikk under radaren for en del – og den kommer nå i en ny pocketutgave med en direkte oppfordring til leserne om å lese seg opp før det avsluttende bindet kommer i august.

– Jeg har også selv kalt dette for en trilogi til nå, men jeg skjønte at vi måtte få inn «Chimera». Det er samme problematikken med ødeleggelse av regnskogen og kloden vår, og selv om ikke navnet til Mino blir nevnt, så er han med i bakgrunnen. Så med denne siste boken, er det jammen blitt en Mino-kvintett vi snakker om, sier Nygårdshaug som legger til:

– Jeg får håpe at jeg lykkes sånn noenlunde med denne avslutningen. Det er ganske nifst.

Psst! Espen Sandberg og Espen Horn og Kristian Sinkerud i Motion Blur har skjermrettighetene til «Mengele Zoo» og håper å lage en TV-serie av boken. De er i gang med manus- og konseptutvikling, opplyser produsent Espen Horn til VG.