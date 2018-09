IMPONERER: Boken imponerer anmelder Sindre Hovdenakk; « Jeg er glad vi har Per Petterson. Veldig glad.», skriver han. Foto: Baard Henriksen

Glad vi har Petterson! Bokanmeldelse: Per Petterson: «Menn i min situasjon»

Han er nådeløst ærlig og uendelig vemodig på en og samme tid. Per Petterson kan portrettere menn på en måte som få, om noen i norsk litteratur, gjør ham etter.

Det er duket for gjensyn med Arvid Jansen, han vi sist møtte i Pettersons roman «Jeg forbanner tidens elv» fra 2008. Den gang sto Arvid på terskelen til en skilsmisse som skremte livet av ham, og svarte med å knytte seg nærmere til moren sin enn noen gang før i sitt voksne liv.

I årets bok er det gått tre år, vi skriver 1992, og moren, faren og to av brødrene til Arvid er omkommet i Scandinavian Star-brannen. Men skilt er han blitt okke som, og lever en ensom tilværelse som halvveis vellykket forfatter i leiligheten på Bjølsen etter at kona og de tre døtrene har flyttet ut.

Et famlende forsøk fra ekskona på å knytte ham til seg igjen, gjør bare at Arvid blir enda mer klar over tomheten mellom dem. Han er rammet av angst, sjokk og en enorm rastløshet som driver ham ut på endeløse bilturer og stadige dypdykk i Oslos uteliv på jakt etter selskap for en natt, etterfulgt av flukt fra enhver forpliktelse.

Når det gjelder kvinner, oppfører han seg som en blanding av kynisk forfører og foreldreløs stakkar. Men det er i møtet med kvinnene at Arvid blir konfrontert med seg selv.

Døtrene sine er han i ferd med å miste kontakten med, likevel er både de og foreldrene og brødrene hans som ikke finnes mer, tilstede i og rundt ham hele tiden. Arvid Jansen søker ensomheten, samtidig som han oppsøker det som har vært – landskaper og situasjoner fra fortiden – igjen og igjen.

Dette er en bok som er full av gjenkjenningspunkter for leseren. Det gjelder hvordan et tett parforhold kan erstattes av iskald avstand, og det gjelder hvordan enhver flukt bort fra deg selv ender der den starter.

«Menn i min situasjon» er muligvis en skilsmisseroman, i tilfelle gir det begrepet en helt ny litterær mening og dybde. Men det er også en Oslo-roman, der Bjølsen, Veitvet, Storgata, bussene, skogen og stemningen på de (fortsatt) røykfylte utestedene er med på å skape en helt egen atmosfære. Sannelig dukker det ikke opp en hest også.

Og, må jeg tilføye, dette er en roman om lesning – lesning som livsnødvendighet.

Per Petterson skriver så intenst, presist og språklig finslipt at historien griper fatt i deg med en gang. Og den lar deg slippe unna. Heller ikke etter endt lesning. Jeg er glad vi har Per Petterson. Veldig glad.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk