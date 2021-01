VANT FREM: Rahma Hamed (20) skrev under en kontrakt med forlaget Panta som bransjeforeningen Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening mente utnytter en ung og uerfaren forfatter på alle mulige måter. Etter at VG skrev om saken, får hun nå det hun har krav på. Foto: Terje Bringedal

Panta forlag snur: Betaler forfatterdebutant Rahma etter kritikk

Panta forlag fikk beskjed om å skamme seg etter at Norsk faglitterær- og oversetterforening fikk se kontrakten til forfatterdebutant Rahma Hamed (20). Nå legger forlegger Alexander Elgurén i Panta seg flat og gir Hamed både normal royalty, penger og bokrettigheter tilbake.

Rahma Hamed gikk ut i VG i desember og fortalte at hun følte seg lurt og utnyttet av forlegger Alexander Elgurén. Kontrakten hun fikk med forlaget sa blant annet at hun ikke fikk betalt for de første 1500 bøkene og at royaltyen bare er cirka halvparten av det hun skulle ha hatt ifølge bransjestandarden.

– Kontrakten er på så mange områder en grov utnyttelse av forfatterens rettigheter, sa generalsekretær Arne Vestbø i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (Nffo) til VG.

Selv tok ikke Panta-forlegger Alexander Elgurén i Panta kritikken i første runde. Han mente at de hadde hjulpet Hamed mye og ga en så lav royalty fordi de hadde hatt ekstra mye jobb med manuset.

Nå snur han.

– Når man møter et annet perspektiv som er gyldig, må man kunne snu, og det gjør vi nå. Vi ordner opp i dette, og ønsker Rahma lykke til videre, sier Elgurén til VG.

OMBESTEMTE SEG: Alexander Elgurén tok ikke kritikken fra Rahma Hamed eller Nffo i første runde, men legger seg nå flat og betaler Hamed det hun har krav på.

Får utbetalt forskudd

Han har hatt dialog med Nffo og deres advokater – og er kommet frem til at Rahma Hamed får tilbake rettighetene til debutboken ««Å samle solstråler fra Mosul til Drammen». Hun får også utbetalt forskuddet hun hadde krav på, og royaltyen blir justert opp til bransjestandard.

Strawberry Publishing tar over rettighetene til boken og har også skrevet kontrakt med Rahma Hamed om en ny bok.

– Jeg heier på Rahma Hameds forfatterskap videre fra sidelinjen og er sikker på hun har mange sterke bøker inni seg, sier Elgurén.

Hva han gjør med de andre forfatterne som også har gått ut mot forlaget, vil han ikke svare direkte på.

– I den grad det er noe å rydde opp i, er det et arbeid vi skal gå i gang med, sier Elgurén.

– Vil gå gjennom alle kontrakter

På spørsmål om forfatterne bak bestselgersuksessen «Hvordan fatte matte» vil få tilbake royaltypengene de etterlyser etter at Panta avkortet royaltyen deres med flere prosentpoeng, svarer han slik:

– Det jeg kan si er at vi vil gå gjennom kontraktene våre. Vi skal se på dette nå, men må få tid på oss, sier Elgurén.

Generalsekretær Arne Vestbø i Nffo er glad for at Elgurén og Panta snur.

FORVENTER OPPRYDNING: Arne Vestbø i NFFO er glad for at Panta forlag nå betaler Rahma Hamed det hun skal ha ifølge bokbransjens standardavtaler og forventer ytterligere opprydning. Foto: NFFO

– All ære til Elgurén for å snu og innse at han her har gjort en stor bom. Vi forventer nå at han rydder opp videre og går gjennom kontraktene han har med andre forfattere, og at dette ikke er noe han gjør kun fordi det er blitt en mediesak. Dette er bransjens spilleregler, det må også Panta forholde seg til. Og det virker det som om Elgurén nå har tatt innover seg, sier Vestbø til VG.

De har hatt tett dialog både med Hamed og Elgurén og landet en avtale rett før jul.

– Vi har nå lagt dette bak oss, ser fremover og skal finne gode løsninger i samarbeid med Nffo, sier Elgurén.

– Det eneste riktige

Selv sier forfatter Rahma Hamed følgende om Pantas snuoperasjon:

– Det er det eneste riktige å gjøre. Jeg tenker at når man gjør en feil, må man gjøre opp for det, og jeg håper nå at Panta også kommer de andre forfatterne i møte, sier Hamed som er glad for all støtte og hjelp.

SKRIVER NY BOK: Rahma Hamed er i gang med bok nummer to – og hun har nå gått kontrakt med Strawberry Publishing. Foto: Terje Bringedal

– Jeg trodde at dette skulle bli en kamp jeg måtte ta alene, for det er jeg så vant til. Men så fantes det faktisk hjelp og støtte å få hos Nffo og flere andre i bransjen. Det er jeg veldig overrasket over. Nå gleder jeg meg bare til å skrive videre. Jeg har begynt på bok nummer to og legger dette bak meg. Jeg har opplevd så mye i livet mitt, og jeg har ikke tid til å sitte fast noe sted: Jeg må løpe videre, sier Hamed til VG.

Og den som løper videre med Rahma er Petter Stordalen og hans Strawberry Publishing. Administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry bekrefter overfor VG at de har skrevet kontrakt med Rahma Hamed.

– Vi har fått med oss situasjonen rundt Rahmas debutbok, og takket naturligvis ja til å ta over utgivelsen av den. Hun er allerede etablert som viktig stemme, og vi ser fram til å lese hennes neste bokmanus, sier Henriksen til VG.