NUMMER ÉN: Helene Myhre Østervold som står bak instagramkontoen @helenemoo topper bestselgerlistene i Norge med sin bok «Tur-retur Norge». Her i Lofoten. Foto: Helene Myhre Østervold

Norsk turfeber: Nå selger hun mer enn alle

Den norske tur-jenta Helene Myhre Østervold (24) danker ut bestselgere som Lucinda Riley og Jo Nesbø og topper bestselgerlistene for andre uke på rad med sin turtips-bok.

Av Camilla Norli

Publisert: Nå nettopp

I to uker på rad har boken «Tur-retur Norge med @helenemoo» til og med solgt mer enn bestselgerdronningen Lucinda Riley som var den som solgte aller mest bøker i Norge i hele 2020.

Førsteopplaget av «Tur-retur Norge» ble revet vekk fra lager på null komma niks og totalopplaget er nå på 20.000 eksemplarer, opplyser sjefredaktør Ingrid Ryvarden i Strawberry Publishing til VG.

Helene Myhre Østervold er kjent for Instagramprofilen @helenemoo og hadde aldri trodd at det som startet med litt deling av tur-fotografier, skulle ende opp med bok og topplisteplasseringer.

– Det er helt surrealistisk. Jeg kan jo ingenting om bøker og bokbransjen, så det er utrolig gøy å bli tatt så godt imot. Jeg ser på det som en stor ære at folk vil ha mine råd og erfaringer, for det finnes så mange flinke folk på dette området, sier Helene Myhre Østervold til VG.

TURFEBER: Helene Myhre Østervold er ute med bok der hun har samlet oppskrifter på turer og praktiske tips om alt fra overnatting og turmat til reiseruter og pakketips. Foto: Helene Myhre Østervold

Hun kjenner ikke noe særlig til bestselgerforfatterne hun selv danker ut:

– Nei, det er vel bare Jo Nesbø jeg har hørt om, men jeg har skjønt at Lucinda Riley selger veldig mye bøker og at det er stort å slå henne.

Turfeber

Lucinda Riley topper bestselgerlisten for skjønnlitteratur, mens @helenemoo topper listen for generell litteratur – men Bokhandlerforeningen bekrefter at det er den norske turjenta som har solgt aller mest når du slår sammen listene.

– Helt sprøtt, sier Myhre Østervold som tror hun var heldig med timingen:

– Nå driver folk og planlegger sommeren og er veldig gira på tips for å få den beste Norges-ferien. Samtidig har selvsagt coronapandemien spilt en rolle, siden folk må holde seg her hjemme. Jeg merker definitivt at folk har fått turfeber.

Egentlig startet Helens tur-eventyr med en stor fotointeresse.

– Det var interessen for foto, og særlig landskapsfoto, som fikk meg ut på tur – og jeg begynte med litt sånn typiske norske steder som Trolltunga, Preikestolen og Lofoten.

– Jeg likte det så godt at jeg bare ville se mer og mer av Norge, og det som er så fantastisk er at jeg føler jeg har så mye igjen. Folk som tror det går an å runde Norge, tar feil, ler Helene som aktivt begynte å dele turbildene på Instagram for fem-seks år siden.

Det tok av, og nå har hun over 100.000 følgere.

Hun har hele veien vært opptatt av å ikke lage en kommersiell instagramkonto.

– Den er helt reklamefri, jeg har ikke lyst til å promotere de nyeste turklærne som finnes på XXL, men heller vise at det går an å gå på tur i mormors eller lillebrors gamle turklær.

Likevel tjener hun indirekte penger på kontoen – siden hun livnærer seg på å selge fotofiltre – og nå vil boksuksessen føre til en stor inntektsøkning.

BOR I BILEN: Selv om Helene Myhre Østervold nå tjener nok til å leve av tur-hobbyen, vil hun fortsette å bo i bilen sin når hun reiser på tur. Hun bare legger ned setene og legger inn en madrass Foto: Helene Myhre Østervold

Hete tips for sommeren 2021

Selv skal Helene reise mye i Nord-Norge i sommer, der hun gjør research til neste bok som skal ta for seg turer i nord, men kommer gjerne med noen hete tips til VGs lesere for denne sommeren:

– Mitt beste tips er å se på værmeldingen og kjøre dit! Bare det å kjøre over en fjellovergang kan gjøre en stor forskjell i dette landet vårt som har så skiftende vær.

Av norske reisemål, ligger Sunnmøre på topp:

– Der er det tilrettelagt, bra campingplasser – og det er fantastisk fint langs Hjørundfjorden samtidig som du kan gå tøffe turer rett opp fra null til 1000 meter over havet. Det er et godt alternativ til Lofoten som nok kan bli veldig fullt i sommer.

Hun trekker også frem Hardanger som et område med mange muligheter.

– Her får du både fjord, vidde og fjell og man gå mange flotte lavterskelturer. For eksempel inn til De fire fossene eller bruke et par dager på Dronningsstien. Ellers slår jeg et slag for mitt eget Telemark. Her er det et frodig landskap å gå tur i, særlig om du søker litt ensomhet, sier Helene Myhre Østervold – som nå bor i Oslo, men opprinnelig er fra Skien i Telemark.