FERIEBOK: Hvilken bok skal lese i sommer? Her får du VGs tips om de beste sommerbøkene – enten du leter etter den store romanen, en spennende krim eller noe romantikk.

Bøker til sommerferien: Her er VGs beste boktips til årets ferie

Er du på jakt etter bøker du kan ta med deg på ferie? Her er VGs beste tips til bøker du kan lese i sommer. To gode barnebøker til slutt!

Clémence Michallon: «Den stille leieboeren»

RYKENDE FERSK KRIM: Michallons psykologiske thriller om en seriemorder og kvinnene i hans liv er den beste krimboken jeg har lest denne våren, og noe av det bedre jeg har lest i sjangeren på mange år. En litterær thriller, som passer både for krimelskere og for dem som ikke leser så mye krim. Perfekt plottet og skikkelig spennende med svært gode karakterportretter. Her kommer jeg ikke unna klisjeen: Skal du lese en krimbok i sommer, bør du lese denne. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Les den ferske anmeldelsen av boken. Terningkast 6!

Emily Henry: «Mitt lykkested»

TIKTOK-FENOMEN: En av TikToks store bokstjerner og et av de største navnene innenfor romantikksjangeren er ute med ny bok denne sommeren, og den kommer rett i norsk pocket. Både format og fortelling gjør dette til en perfekt sommerbok. To ekskjærester og deres venner tilbringer sommeren sammen på det faste stedet. En second-chance romance som er både hjertevarm, realistisk og gripende. Obs: det kan hende du får behov for lommetørkle. Anbefalt av: Elin Brend Bjørhei

Kerstin Ekman: «Løpe ulv»

NORDISK RÅD-VINNER: Hva skjer når den lokale lederen av jaktlaget plutselig identifiserer seg med en ensom hannulv han får øye på? Et indre selvoppgjør kulminerer i en thrilleraktig avslutning i denne lysende velskrevne romanen der årstider og klimaendringer også spiller sentrale roller. En garantert engasjerende og spennende leseropplevelse venter. Er ute i pocket. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Terningkast 6-anmeldelsen finner du her: Et lite mesterverk!

Nina Lykke «Vi er ikke her for å ha det morsomt»

FESTLIG SEKSER: Nina Lykke er en av landets morsomste forfattere, gjerne med et tragikomisk blikk på samtidens store og små utfordringer. Fjorårets djerve raseriutbrudd lagt i munnen på «gubbjævelen» Knut, er intet unntak. Dette er en heidundrende festlig bok om den ofte utskjelte hvite kulturmannen, som nesten garantert vil få deg til å humre tilfreds på stranden i sommer. Akkurat kommet i pocket! Anbefalt av: Gabriel Moro

Les VGs terningkast 6-anmeldelse her: Knockout!

Torrey Peters: «Detransition, baby»

ÅRETS SNAKKIS: Dersom du ønsker en morsom, sylskarp og forholdsvis lettlest roman, som i tillegg kan lære deg noe, så er «Detransition, baby» boken for deg! Plottet kretser rundt tre personer som alle på sitt vis baler med kjønn, kjærlighet og ideen om en kjernefamilie. Gjenkjennelsesfaktoren i betraktningene hovedkarakterene gjør seg er enorm, selv om livene de lever trolig er litt annerledes enn ditt eget. En livsbejaende bok – perfekt for lange sommerkvelder. Anbefalt av: Oda Faremo Lindholm.

Akkurat kommet, les VGs ferske anmeldelse her!

Thomas Korsgaard: «Hvis det skulle komme et menneske»

BESTSELGER: Det er få forfattere forunt å bli en litterær sensasjon i begynnelsen av tjueårene, men det ble danske Thomas Korsgaard da han utga første bind i trilogien om unggutten Tue og hans familie. Basert på egen oppvekst skriver Korsgaard med brennende nødvendighet om hva pengemangel og økonomisk utenforskap kan gjøre med en familie. Men dette er ikke bare en mørk roman, her finnes også lys, håp og en sterk tro på menneskets evne til forvandling. Les første bind i denne fabelaktige trilogien nå, før bind to kommer på norsk i august. Rett og slett suverent! Anbefalt av: Gabriel Moro

Terningkast 6 i VG: Et fenomen!

Jojo Moyes: «I dine sko»

FEELGOOD-DRONNING: Ukomplisert, fengende og fiks ny roman av året. To kvinner i London er på treningsstudio: en søkkrik amerikansk kvinne og en britisk kvinne som sliter med traurig jobb og familieliv. Så får de ved en feiltagelse med seg hverandres treningsbag. Den rike Nisha får enkle klær og sko, mens sliteren Sam får sko med «himmelhøye» hæler, Christian Louboutin-sko i rødt krokodilleskinn. Og dermed snubler de to kvinnene ut i livet, en jakt på sko, en kamp for å leve – og i en sjarmerende og underholdende historie. Anbefalt av: Guri Hjeltnes

Les VGs anmeldelse: Terningkast 5

Hernan Diaz: «Tillit»

Terningkast 5: «Tillit» vant nettopp Pulitzerprisen, og HBO har sikret seg rettighetene til å lage TV-serie av boken. Årets boksnakkis er så spennende at du risikerer å bli liggende på stranden og glemme å bade! Via fremveksten av den moderne kapitalismen får du servert en spenningshistorie fortalt ifra tre forskjellige perspektiver – der du aldri blir helt sikker på hva som er løgn og hva som er sant. Anbefalt av: Oda Faremo Lindholm

Les VGs anmeldelse her: Hviner av begeistring

Solvej Balle: «Om utregning av romfang 1 og 2»

LITTERÆR PAGETURNER: Vi klarer nesten ikke å vente til august og tredje bok i syvbindsverket fra danske Solvej Balle. Den første fikk terningkast 5 i VG, den andre er minst terningkast 6, og slutten får deg til å gispe og lengte etter fortsettelsen. I bøkene våkner Tara Selter opp den 18. november, igjen og igjen. Det er fascinerende å lese om hvordan hun beveger seg videre, selv om verden og tiden står stille. Innimellom blir man som leser selv fanget i tiden, men akkurat når man tenker: NÅ må det skje noe, så skjer det noe som åpner opp – og som gjør at du bare MÅ lese videre. Nr. 1 er ute i pocket. Anbefalt av: Camilla Norli

Hadley Freeman: «Den jødiske familien Glass – historien og hemmelighetene»

SAKPROSA: En superspennende bok om jakten på en stor søskenflokk i en familie som ble smadret under Holocaust. Den amerikansk-britiske journalisten fant en skoeske med bilder og papirer etter bestemoren, bosatt i Florida, men som alltid hadde en fransk svung. Freeman løfter fram historien til alle søsknene Glass som flyktet fra Polen til Paris, i flotte portretter, i en velskrevet bok med mange perspektiver på antisemittismen i Europa, historisk og i dag. En bok man ikke slipper. Boken er ikke anmeldt tidligere, og får herved et soleklart terningkast 6! Anmeldt av: Guri Hjeltnes

Aslak Nore: «Havets kirkegård

HENG MED: Et overflødighetshorn av en kriminalroman, der jakten på et testamente avslører rystende familiehemmeligheter i den mektige Falck-slekten. Et rikt persongalleri, politisk renkespill og store penger gir det hele et dæsj av Stieg Larssons «Millennium-bøker». Oppfølgeren «Ingenskal drukne» kommer i september, kos deg med denne imens. Boken er tilgjengelig i pocket. Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Les VGs terningkast 6-anmeldelse her: Strålende underholdning!

Karl Ove Knausgård: «Morgenstjernen»

Terningkast 5: Har du ennå ikke fått med deg Karl Ove Knausgårds nye romanserie? Da bør du begynne med første bind, der et enormt lys henger på augusthimmelen både dag og natt og utløser irrasjonelle og til dels katastrofale handlinger hos bokens hovedpersoner. Kombinasjonen sterke krefter og små menneskeskjebner skaper uhygge og snikende redsel. Alle de tre første bøkene i serien er kommet i pocket, fjerde bok kommer til høsten. Her er det bare å henge med! Anbefalt av: Sindre Hovdenakk

Start med denne: Storslått dommedag!

Kristin Roskifte: «Alle sammen reiser»

Billedbok fra 3 år: Prisvinneren som er oversatt til 40 språk, «Alle sammen teller», har fått en oppfølger perfekt timet til sommerferien. Myldrebokserien er et oppkomme av originale spørsmål som leder til gode samtaler om hvordan personene har det og hva de tenker på.

Roskifte tar myldreboksjangeren til et nytt nivå og danker ut selv «Hvor er Willy?». For like viktig som reisen og fantastiske steder med myldermange detaljer, er viljen til empati. Boken er ikke anmeldt i VG tidligere, men får herved terningkast 5. Anbefalt av: Kristine Isaksen

Victor Sotberg: «Edelmot»

Tegneseriebok fra 9 år og oppover: Helten Victor Sotberg har teamet opp med tegneserieskaperen Odin Helgheim og utga i vår første bok i serien «Edelmot» – til terningkast 5 i VG. Neste bok er planlagt utgitt neste år. Sotberg har vært åpen om at han ble utsatt for mobbing som barn – og hvem har vel ikke drømt om å ta hevn? I boken har Victor ingen nære venner og er et offer for bøllene i klassen, men i spillet Edelmot er Victor uslåelig sammen med onlinevennene Odin og Ingeborg. Virkelig spennende blir det når spillkarakterene møtes i virkeligheten! Game or die, skrev VGs anmelder. Anbefalt av: Camilla Norli