UMULIG: Lenge kunne man ikke vinne to, og i alle fall ikke tre Rivertonpriser: Men i dag gjorde Torkil Damhaug nettopp det.

Torkil Damhaug historisk: Vant Rivertonprisen for tredje gang

Ingen annen forfatter har klart det Torkil Damhaug (64) nå har klart: I dag vant han for tredje gang Norges største krimpris.

Damhaug vant for boken «Hund uten grav» som kom ut i fjor høst.

Han har vært i et eksklusivt selskap av krimforfattere som har vunnet Rivertonprisen to ganger:

Unni Lindell, Gunnar Staalesen, Jon Michelet, Karin Fossum, Kjell Ola Dahl og Jo Nesbø er forfatterne som i tillegg til Torkil Damhaug har hentet hjem to «gyldne revolvere» «gyldne revolvere»Selve prisen er en plombert revolver med revolver forgylt skjefte. siden prisen ble delt ut for første gang i 1972.

Men nå trer han opp i en egen liga.

Rivertonjuryen kaller boken mesterlig – og uttaler at det ikke var til å unngå å gi prisen til Damhaug for tredje gang, selv om de ville unngå nettopp det.

– Det kjennes veldig bra, men jeg er veldig overrasket at det ble meg i år, sier Torkil Damhaug til VG.

NÅ FÅR HAN TRE: Torkil Damhaug i 2017 – da han mottok sin andre Rivertonpris. Revolverne ligger på en hylle hjemme på kjøkkenet, og nå skal Damhaug gjøre plass til en til i samlingen.

Han trodde nemlig ikke det gikk an å vinne prisen tre ganger og var helt sikker på at prisen for den beste krimboken i 2022 skulle gå til en av de andre fire nominerte.

Trenger du tips til hvilken krimbok du skal lese i påsken, sjekk her!

Norges nye krimkonge?

– Selv hadde jeg dratt til sommerhuset utenfor Ystad i Sverige for å gjøre det klart til påske, jeg hadde ikke tenkt meg på denne prisutdelingen, ler han og fortsetter:

– Som veteran var jeg sikker på at dette var året for den nye vinen. Det er også blitt sagt at juryen har en holdning om at de ikke skal gi prisen til samme forfatter med mindre det har skjedd en utvikling i forfatterskapet.

– Så da har jeg vel utviklet meg som forfatter. Det er det jeg hele tiden jobber for også. Så det føles så klart veldig bra.

– Tre ganger Riverton-pris, er du Norges krimkonge nå?

– Hehe, nei, jeg vil ikke peke på meg selv som eksepsjonell på noe vis.

– Men feiring blir det vel nå?

– Ja, jeg ser ikke bort ifra at det skal sprettes en og annen kork med sprudlende væske. Etterpå skal jeg tilbake til Sverige.

Sjekk hvem som vant i fjor!

– Har særegne kvaliteter

VGs anmelder Sindre Hovdenakk sier det er overraskende og spesielt at en forfatter vinner Rivertonprisen for tredje gang.

– Men også gledelig at det ble nettopp Torkil Damhaug. Han er en krimforfatter med helt særegne kvaliteter. Bøkene hans er like mye skjønnlitteratur av høy kvalitet som de er tradisjonelle krimfortellinger, sier Hovdenakk.

Han påpeker at dette viser at det er få gode utfordrere i sjangeren.

– Det er ikke noe godt tegn at ingen nyere norske krimnavn var i stand til å utfordre Damhaug denne gangen. Her bør forlagene gå i seg selv. Selv mener jeg likevel at Johan Høst var en meget sterk kandidat i år.

PSYKIATER-ERFARING: Før han ble forfatter på heltid, jobbet Damhaug i mange år som lege og psykiater – noe han drar nytte av i skrivingen:– Det handler om å leve seg inn i andre karakterer. Empati på en systematisk måte, sier Damhaug.

Første gang Damhaug vant Rivertonprisen var i 2012 for «Ildmannen» som utkom i 2011, og i 2017 vant han for boken «En femte årstid» – som fikk terningkast 6 da den kom ut.

Årets vinner-bok er Damhaugs 11. roman siden debuten i 1996. Han bruker gjerne to-tre år på hver bok.

– Jeg skriver de bøkene jeg ønsker å skrive, og jeg jobbet i tre år med «Hund uten grav».

– Så det er klart at når man skriver dag etter dag og lever i sin egen fiktive verden, så er det er både en lettelse og stor glede å bli satt pris på av både lesere og Rivertonjuryen, sier Damhaug.

Skulle ikke skrive krim

Egentlig var det ikke meningen at årets vinnerbok skulle bli en krim.

– I utgangspunktet var det en psykologisk samtidsroman som kretset rundt hemmeligheter og underliggende konflikter i en familie.

– Men under skrivingen utviklet det seg til en krim, med virkemidler fra krimmens verden som fascinerer meg. Jeg liker veldig godt å skrive i krysningsfeltet mellom krim og psykologisk samtidsroman.

Damhaugs bøker følger ikke én krimhelt, bøkene er enkeltstående, men noe av persongalleriet går igjen – og universet i de siste åtte bøkene henger sammen.

I «Hund uten grav» møter vi igjen stjerneadvokaten Fred Rivers – en person som dukket opp første gang i «Glasshjerte». Han har sittet inne for drap – og er akkurat sluppet ut av fengsel.

– Han har en datter som han ikke har sett på mange år, og han kvier seg for å ta kontakt. Han vil skåne henne, samtidig vil han beskytte seg mot sin egen skam. Men så skjer det likevel noe som gjør at han må nærme seg datteren, forteller Damhaug.

Les også Skandinavias krimstjerner tipser om påskekrim: Les denne krimboken! 15 boktips til påske: Her tipser flere av Skandinavias beste krimforfattere og VGs krimanmeldere om hvilken krimbok VGs…

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post