TI NOMINERTE: Dette er årets beste norske bøker, mener bokhandlerne.

Norske bokhandlere: Dette er årets beste bøker 2022

Norske bokhandlere har nominert det de mener er årets ti beste bøker til Bokhandlerprisen 2022. Sjekk lista her.

Det er tid for å oppsummere bokåret 2022.

I forrige uke ble de nominerte til prestisjeprisen Brageprisen klar, se lista her, og nå har norske bokhandleransatte stemt frem sine 10 norske bokfavoritter.

– Det er en usedvanlig god bokhøst, og det reflekterer også denne sterke nominasjonslisten. I alt har bokhandlerne stemt på over hundre ulike titler innen både barne- og ungdomslitteratur, skjønnlitteratur og sakprosa, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

En av forfatterne norske bokhandlere trekker frem i år, er Ingeborg Arvola som har skrevet bøker i over 20 år, men først nå har nådd ut til en stor leserskare. Hun er nominert for «Kniven i ilden» som fikk terningkast 6 i VG.

I fjor vant Abid Raja Bokhandlerprisen for sin bok «Min skyld», i år er hans søster nominert for høstens store bokbombe «Abida Raja: Frihetens øyeblikk» – som også fikk terningkast 6 i VG:

Les også Årets modigste bok! Bokanmeldelse: Håkon F. Høydal: «Abida Raja. Frihetens øyeblikk» Historien til Abida Raja er engasjerende, spennende og imponerende ærlig om en frihetskamp bare de færreste ville ha…

Av de 10 nominerte har hele seks bøker fått terningkast 6 i VG, blant annet to debutanter: Johan Høst for sin krimbok «En nasjon i sjakk», og kunstneren Lars Elling for «Fyrstene av Finntjern».

Her er de ti nominerte til Bokhandlerprisen 2022:

Agnes Ravatn: «Gjestene» (Samlaget)

Les VGs anmeldelse: Svært underholdende roman

Helga Flatland: «Etterklang» (Aschehoug)

Les VGs anmeldelse: Mørkt og suggererende fra ur-Norge

Håkon F. Høydal: «Abida Raja: Frihetens øyeblikk» (J.M. Stenersens forlag)

Terningkast 6: Årets modigste bok

Ingeborg Arvola: «Kniven i ilden» (Cappelen Damm)

Terningkast 6: Vidunderlig og storslagen roman

Johan Høst: «En nasjon i sjakk» (Vigmostad Bjørke)

Terningkast 6: For et sjokk av en sjakkbok!

Lars Elling: «Fyrstene av Finntjern» (Oktober)

Terningkast 6 i VG: Lesefest!

Matias Faldbakken: «Stakkar» (Oktober)

Terningkast 6 i VG: Genuint spennende

Nina Lykke: «Vi er ikke her for å ha det morsomt» (Oktober)

Terningkast 6 i VG: Knockout fra Nina Lykke

Roy Jacobsen: «De uverdige» (Cappelen Damm)

Les VGs anmeldelse: Brutal krigsroman

Zeshan Shakar: «De kaller meg ulven» (Gyldendal)

Les VGs anmeldelse: Suveren forteller

I år er det to forfattere som er nominert til både Brage- og Bokhandlerprisen:

Matias Faldbakken er dobbeltnominert for sin roman «Stakkar» og Ingeborg Arvola for sin roman «Kniven i ilden».

Bokhandlerprisen deles ut 22. november på Litteraturhuset i Oslo.