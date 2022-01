FINSK KRIMPOTENSIAL: Finske Elina Backman skaper på sitt beste en uimotståelig mystikk, men på sitt verste pøser hun å med trivielle detaljer som sinker scenene fremfor å drive handlingen fremover.

Stemningsfull finsk krim-sensasjon

Elina Backman er blitt en sensasjon i Finland med debutkrimboken «Når kongen dør» – og hun kan absolutt sin nordic noir som virker inspirert av Stieg Larsson, Kepler og Jo Nesbø.

Av Elin Brend Bjørhei

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Finsk krim er i skuddet.

I fjor vår kunne norske lesere stifte bekjentskap med Max Seeck og «Heksejakt», som er solgt til 40 land. Det finske forfatterparet A.M. Ollikainen har også vind i seilene med sin krimthriller som skal utgis på Aschehoug etter hvert.

Også er det Elina Backman som er blitt en sensasjon i Finland.

Hennes debutkrim «Når kongen dør» gikk rett inn på den finske bestselgerlisten da den ble utgitt i 2020. Den har vunnet flere priser, som prisen for beste oversatte krim i Sverige, og er så langt solgt til 15 land og skal ifølge forlaget bli internasjonal TV-serie.

Info «Når kongen dør» Forfatter: Elina Backman

Forlag: Cappelen Damm Sjanger: Krim Sideantall: 474 sider Pris: 399 kr Om forfatteren: Elina Backman bor i Helsinki, og jobber med markedsføring og reklame. Krimdebuten «Når kongen dør» er så langt solgt til 15 land. I 2021 kom Backmans andre krim ut i Finland, også den gikk inn på bestselgerlisten. Vis mer

Det er ikke rart, for Backman kan sin nordic noir og virker inspirert av så vel Stieg Larsson som Jo Nesbø. Dessuten er teksten skrevet i en stil som minner om Lars Kepler med et korthugget, presist og effektivt språk.

Finlands natur utnyttes til det fulle, og skildres flere steder som en karakter i seg selv. Politifolkene strever med jobb og relasjoner og må hanskes med brutale drap. Det første drapet finner sted i Helsinki og har et rituelt preg. En mann er blitt druknet og stakkaren har fått en kongekrone svidd inn i ballene.

Det overrasker neppe noen at flere snart blir gjenstand for samme, groteske behandling.

Sjefetterforsker Jan Leino og kriminalkommissær Heidi Nurmis jakt på seriemorderen fører dem til det lille stedet Hartola, også kalt «Finlands eneste kongerike».

les også Mer krim? Topp politikrim! Bokanmeldelse: Garry Disher: «Dragemannen»

I Hartola befinner også journalisten Saana seg. Hun er utbrent, har akkurat fått sparken og planlegger å samle krefter hos tanten.

Men, så dumper hun over et 30 år gammelt dødsfall: En tenåringsjente ble funnet død i en elv, og politiet konkluderte med ulykke eller selvmord. Saana, som elsker krim og mysterier, bestemmer seg for å dykke ned i saken. Og stifter dermed bekjentskap med mørke understrømmer på det lille tettstedet.

Backman er god til å sette stemning, og kapitlene fra fortiden er spesielt utmerket. Her viser hun sin litterære styrke. Bruken av myter og overtro, og den gåtefulle baronen, skaper en uimotståelig mystikk. Backman henter mye symbolikk fra naturen og dens påvirkning på menneskene.

Men alle lagene og trådene gjør fortellingen baktung.

Starten er for treg og uttværende, med for mange unødvendige synsvinkler. Etterforskningen er langtrukken, og gjør handlingen flere steder til en tålmodighetsprøve. I det hele tatt kunne boken vært redigert mye mer ned. Da kunne man også blitt kvitt håpløse setninger som «Hun smiler innover og forhåpentligvis også gnistrende utover».

Flere av karakterenes særtrekk, som at Heidi er usedvanlig god til å lese mennesker og derfor kalles «skanneren», utnyttes heller ikke til det fulle.

Men, slikt gir potensial for fremtidige bøker. For det er mye som er bra i denne debuten. Ikke minst er det forfriskende å lese mer krim fra et Finland som ikke er så naturskjønt som man først skulle tro, og fra en forfatter som med sin stil og sjangerkunnskap har potensial til å skrive seg inn blant de nordiske krimbestselgerne.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei