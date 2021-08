FOLKEKJÆR: Forfatteren bak Albert Åberg-bøkene, Gunilla Bergström, ble 79 år gammel.

Albert Åberg-forfatter død

Forfatteren bak de folkekjære Albert Åberg-bøkene, Gunilla Bergström, er død. Den svenske forfatteren ble 79 år.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er med stor sorg vi meddeler at forfatteren og illustratøren Gunilla Bergström er død. Bok-Makaren mottok i går kveld den triste beskjeden fra familien. Gunilla døde i sitt hjem etter å ha slitt med helsen i lengre tid, skriver forlaget Bok-Makaren i en pressemelding.

Bergström ble født i 1942 var utdannet journalist. Hun jobbet blant annet som journalist i Dagens Nyheter og Aftonbladet. Det er imidlertid bøkene om Albert Åberg Bergström er mest kjent for.

Den første boken om Albert Åberg (Alfons Åberg på svensk), kom allerede i 1972. Bøkene handler om gutten Albert Åberg som bor sammen med sin piperøykende alenefar, Bertil Åberg. Albert har også en fantasivenn ved navn Skybert - navnet har gått inn i norsk språk som et begrep for fantasivenn.

Bergström vant en rekke priser for sitt forfatterskap. Blant annet Stockholm bys hederspris og en rekke barnebokpriser i Sverige. I 2019 ble hun tildelt den høythengende kongelige medaljen Litterits et Artibus i Sverige.

I tillegg til å skrive illustrerte Bergström bøkene sine. Det visuelle uttrykket med enkle utsnitt ble etter hvert overført til TV-skjermen. Med årene har det blitt produsert en rekke TV-serier og filmer om Albert Åberg. Bøkene til Bergström er oversatt til over 30 språk. I Norge er det forfatteren Tor Åge Bringsværd som har stått for oversettelsene. Bergström skrev over 40 bøker i løpet av sitt liv.