TRUMP - EN GANGSTERBOSS: John le Carré (som egentlig heter David John Cornwell), her fotografert i Stockholm der han mottok årets Olof Palme-pris nylig, overrasker med en glødende politisk agentroman - der han blant annet skriver om et korrupt Storbritannia som kryper for Donald Trump - den fødte gangsterboss. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT News Agency

John le Carré (88) leverer topp-krim! Bokanmeldelse: «En fri agent»

Det er nesten ikke til å tro, men 88 år gamle John le Carré har skrevet en av de mest opplagte og samtidsrelevante krimromanene jeg kan huske å ha lest på lenge.

Krimveteranen le Carré overrasker med glødende politisk agentroman.

Historien i «En fri agent» minner i starten på mange måter om noe du har lest før, ikke minst av le Carré selv.

«En fri agent» Forfatter: John le Carré: Sjanger: Krim Oversatt av: Heidi Grinde Forlag: Cappelen Damm

Sider: 284

Den middelaldrende agenten Ned befinner seg på et karrieremessig sidespor. Etter flere år med utenlandsstasjoneringer får han den lite misunnelsesverdige jobben med å lede kontoret som kalles Havna, med ansvar for mislykkede og femterangs spioner. Folk som må holdes under oppsikt, selv om de for lengst er blitt «kalde».

Ned finner en slags trøst i et aktivt liv som ganske god badmintonspiller(!), og en dag blir han han utfordret til duell av den langt yngre og ganske keitete Ed. Det utvikler seg en form for vennskap mellom de to, og ikke overraskende fører det oss inn i en velkjent vev av intriger, dobbeltspill, mystiske kvinner og bare delvis vellykkede spionoperasjoner.

Ned må lete tilbake i sin egen historie for å finne svaret på hva som egentlig er i ferd med å skje rundt ham. Samtidig har han hendene fulle på hjemmeplan med å forholde seg til sin unge datter, som på ingen måter er beredt til å respektere verken farens verdier eller yrkesvalg.

John le Carrés skildringer av denne hjemlige terrorbalansen, i tillegg til de ganske så presise ekteskapsskildringene han også har funnet plass til, viser oss en forfatter uten snev av litterær alderdomssvekkelse.

Alt dette er i og for seg både snedig og ganske spennende tenkt ut. Men «En fri agent» har også en annen dimensjon. Handlingen er lagt til 2018, mens britene har hendene fulle med å planlegge brexit.

I le Carrés øyne er det snakk om et korrupt, selvrettferdig Storbritannia som kryper for Donald Trump. En president som er den fødte gangsterboss, og som selv er i lomma på Vladimir Putin – født spion med Stalins paranoia i tillegg. Slik kan det også sies!

«En fri agent» kan leses som en sørgesang over et Storbritannia som er i ferd med å vende Europa ryggen. Samtidig som den er en grunnleggende opprørsk, antikapitalistisk fortelling. Selvsagt sørger forfatteren for at dette er et perspektiver som videreføres helt inn i den sentrale intrigen, og ut i den spennende slutten.

Joda, de gamle er fortsatt eldst!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 08.02.20 kl. 10:40

