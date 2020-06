Rasisme-opprøret: Her er bøkene du kan lese nå!

Boktips: Demonstranter over hele verden raser etter dødsfallet til George Floyd i USA. Her er bøkene som har klatret til topps på bestselgerlistene og som anbefales i sosiale medier.

Reni Eddo-Lodge: «Why I’m No Longer Talking to White People about Race»

Debutbok fra 2017 som startet som et blogginnlegg fra den britiske journalisten Reni Eddo-Lodge. Hun hadde fått nok og blogginnlegget om hvordan rasismedebatten styres av hvite mennesker som aldri har opplevd rasisme, gikk viralt - og resulterte i boken der hun går dypere inn i problematikken.

Nå er boken den mest solgte på Amazon i Storbritannia, og forfatteren har ifølge The Guardian bedt kjøpere av boken om å gi det samme beløpet boken kostet dem til Minnesota Freedom Fund. Hun skrev på Twitter at denne boken har endret livet hennes økonomisk, og hun liker ikke ideen av å tjene penger «hver gang en video av en svart persons død går viralt».

Selger mest i USA

Robin DiAngelo: «White Fragility. Why it’s so hard for white people to talk about racism»

og Ibram X. Kendi: «How to be an antiracist»

I USA - der demonstrasjonene raser videre etter politidrapet på George Floyd - ligger disse to bøkene helt på toppen av Amazons bestselgerliste (og selger mer enn den nye Hunger Games-boken som solgte 500.000 bare i sin første uke). Den første er en sakprosabok fra 2018 om rasisme og «hvit skjørhet» - en typisk fornærmet reaksjon hvite mennesker har når temaet rasisme kommer på bane. Boken lå over et år på New York Times bestselgerliste da den kom.

Ibram X. Kendi, forfatteren av «How to be an antiracist», twitret tirsdag: «Dette skjer ikke hver dag ... At nr. 1 og nr. 2 uansett sjanger nå er to bøker som utfordrer rasisme. Dette er deg.» Boken tar opp at det er ikke nok å IKKE være rasist, vi må være antirasister. Kendi ligger forøvrig også på toppen av New York Times-bestselgerliste for ungdomsbøker med «Stamped: Racism, Antiracism, and You» som han har skrevet sammen med Jason Reynolds.

Norske vitnesbyrd

Camara Lundestad Joof: «Eg snakkar om det heile tida»

Dette norske vitnemålet fra den norske dramatikeren Camara Lundestad Joof er det mange som har anbefalt de siste dagene. Hun er født i Norge og har norsk mor og gambisk far - og boken skildrer ifølge forlaget rasismen hun stadig opplever. Den infiserer hverdagen og styrer tankene hennes. Kan hun noen gang fri seg selv fra spørsmålet om hudfarge? Boken er utgitt i Samlagets essay-serie «Norsk røyndom» om den norske samtiden - og her finner du også:

Sumaya Jirde Ali: «Ikkje ver redd sånn som meg»

«Det er først no, som tjueåring, eg forstår kor knusande 22. juli var for meg. For identiteten min. Eg var tretten år, og eg slapp ikkje unna det politiske. Eg bar det med heile meg.» Det skriver Sumaya Jirde Ali (nå 23) som kom til Bodø som barn - og beskriver barndommen som bekymringsløs. Men så kom sjokket etter 22. juli - og her forteller hun hva det gjorde med synet på seg selv. Sumaya Jirde Ali har også gitt ut diktsamlingen:

«Melanin hvitere enn blekemiddel»

Diktsamling som handler om det å bære en annen historie med seg overalt. Forlaget skriver: Den handler om burkakjerringa og om en mamma som vil hjem igjen, om opprør og skjønnhet, og om morsmålets vokaler.

Men hvem er egentlig burkakjerringa? Er hun deg - eller kanskje meg? Eller oss begge?»

Ungdomsromaner

Angie Thomas: «The hate U Give» og «På vei mot toppen»

«The hate U Gve» er ungdomsromanen som har ligget utrolige 170 uker sammenhengende på The New York Times’ bestselgerliste (og ligger nå på andreplass på ungdomsboklisten).

Boken er inspirert av Black Lives Matter-bevegelsen og rapperen Tupac. Angie Thomas kommer fra Jackson i Mississippi og har selv bakgrunn som rapper. I år kom hun med en ny bok for ungdom - som også handler om sosial ulikhet og rasisme: I «På vi mot toppen møter vi 16-årige Brianna som vil gå i sin drepte fars fotspor og bli rapper. Begge bøkene er oversatt til norsk.

