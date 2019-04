arrow-left





























arrow-right expand-left 2017: Kronprinsesse Mette-Marit på Bø stasjon i forbindelse med Litteraturtoget 2017 fra et hjem til et annet, fra Asker til Kristiansand.

Nytt stunt fra kronprinsesse Mette-Marit: Tar T-banen

Kronprinsesse Mette-Marit bytter i år ut «Litteraturtog» med «Bokbane» i Oslo. Men på grunn av helsetilstanden må hun nok ta det mer med ro enn tidligere år.

Slottet bekrefter overfor VG at kronprinsesse Mette-Marit i år bytter ut tog med bane:

Det blir en litterær reise med T-banen fra Kolsås i vest til Stovner i øst 8. og 9. mai – med stopp underveis på Bekkestua, Røa. Majorstua, Tøyen, Furuset og Stovner. Kronprinsessen skal gå av og på banen i vanlig rute, og på hvert stoppested blir det litterære møter med forfattere på stedets bibliotek.

Kronprinsesse Mette-Marit sier til VG via e-post fra Slottets kommunikasjonsavdeling at hun fikk lyst til å få til et litteraturtog i Oslo etter et besøk på Stovner bibliotek i fjor.

– Etter gode innspill har det nå blitt til Bokbanen. Vi har invitert mange forfattere, men også hiphopere og slampoeter – og en utforkjører. Jeg er utrolig takknemlig for alle som har bidratt til at dette skal bli en realitet; alle forfatterne og artistene, Sporveien, Oslo og Bærum kommune, Deichman og Bekkestua biblioteker. Jeg tror rett og slett at dette blir skikkelig gøy, sier kronprinsesse Mette-Marit – som understreker hvor mye lesing betyr:

Litteraturtoget Initiativ fra kronprinsesse Mette-Marit for å øke interesse for litteratur

Arrangert hvert år siden 2014 som en to dagers togtur med stopp på stasjoner underveis og samtaler med forfattere og lesing fra bøker på lokale bibliotek.

I en egen bibliotekvogn, som kan besøkes av publikum, er også deler av kronprinsessens boksamling.

I 2018 gikk toget fra Kristiansand til Stavanger, i 2017 fra Asker til Kristiansand, i 2016 gikk turen fra Bergen til Oslo, i 2015 fra Trondheim til Hamar og i 2014 gikk turen fra Bodø til Stjørdal.

Aktuelt: I år flytter litteraturtoget til T-banen og det blir en reise fra Kolsås til Stovner 8.–9. mai. Vis mer vg-expand-down

– Jeg er så glad i å lese selv, og er opptatt av at lesingen ikke må bli borte. Jeg er overbevist om at det finnes en bok for alle. På litteraturbanen får du oppleve forfattere som skriver fantasy, som skriver humoristisk, som skriver om sin egen oppvekst og om kroppen, forteller kronprinsesse Mette-Marit.

Av forfatterne som er med er Lars Saabye Christensen, Maja Lunde, Zeshan Shakar, Siri Pettersen og Erlend Loe. Kronprinsessen innleder også til et møte om kroppen med Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl, forfatterne av «Gleden med skjeden» og Jonas Kinge Bergland, forfatter av «Manus om anus».

Hovedmålet med årets kortreiste bok-bane er å nå ungdom mellom 15 og 25 – og flere klasser fra forskjellige videregående skoler i Oslo og Bærum er invitert med på bibliotekene.

BOKBANE-IDÉ: Kronprinsesse Mette-Marit med forfatter Zeshan Shakar og Oslos ordfører Marianne Borgen under fjorårets litteraturtog. De skal ha kommet med innspill til Mette-Marits idé om å ha et litteraturtog i Oslo. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Holder skrivekurs på Skaugum

– Og før Bokbanen ruller ut, inviterer kronprinsessen rundt 60 ungdommer fra Bekkestua i vest til Stovner i øst til skrivekurs på Skaugum med forfatterne Arne Svingen og Siri Pettersen. Kronprinsessen ønsker å bidra til å øke lesegleden blant unge i en tid der forskning viser at leseferdighetene går ned, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet til VG.

Tidligere har kronprinsesse Mette-Marit selv stått for flesteparten av intervjuene, men på grunn av helsetilstanden, har kronprinsessen i år overlatt jobben til Silje Nordnes, kjent som programleder i P3. Hun er leid inn til å lede forfattersamtalene.

– På grunn av Kronprinsessens helsetilstand vil hennes deltagelse sannsynligvis bli noe redusert sammenlignet med tidligere litteraturtog, opplyser kommunikasjonssjef Varpe.

I oktober i fjor sendte slottet ut en melding om at kronprinsessen «har fått konstatert en kronisk lungesykdom, noe som i perioder vil kunne begrense hennes offisielle program».

Tar med seg kronprinsen på banen

Kronprinsesse Mette-Marit opplyser selv at hun ønsket å invitere Silje Nordnes fra P3 som programleder for Bokbanen fordi de i år fokuserer på de yngre leserne.

– I tillegg har jeg invitert med meg Kronprinsen, som skal være med under hele arrangementet, sier kronprinsesse Mette-Marit.

I fem år på rad har hun tatt med seg favorittbøkene og favorittforfatterne sine på Litteraturtoget. Det var kronprinsessen selv som tok initiativ til dette i 2014 for å øke interessen for litteratur.

I fjor åpnet hun litteraturtoget med skrivekurs på sin gamle ungdomsskole i Kristiansand – og reiste videre til Stavanger. I intervju med VG snakket kronprinsessen om hvordan hun ivrer for å øke lesegleden hos barn, men at ikke kronprinsparet selv praktiserte noen regler hjemme for å begrense iPad, skjermbruk og gaming.

– De reglene, de reglene, svarte kronprinsesse Mette-Marit.

Åpnet opp om mensen

I 2017 var temaet for litteraturtoget «hjem» – og turen gikk fra et hjem til et annet, fra Asker til Kristiansand – der hun blant annet besøkte sin gamle videregående.

I 2016 gikk det tredje litteraturtoget fra Bergen til Oslo – og temaet var utenforskap: Her fortalte kronprinsesse Mette-Marit at hun var fan av TV-serien «Skam» og den norske antologien «Mensen» – og kronprinsessen fortalte åpent om da hun selv fikk mensen:

I 2015 åpnet hun litteraturtoget med sin mor Marit Tjessem i Trondheim før turen fortsatte til Lillehammer.

Det aller første litteraturtoget ble arrangert i 2014 og gikk fra Bodø til Stjørdal. Da toget stoppet i Snåsa åpnet kronprinsessen opp om forholdet til faren.

Psst! Ble du nysgjerrig på hva en utforkjører har å gjøre på Bokbanen? Kjetil Jansrud elsker visstnok å lese fantasy – og skal samtale med den norske fantasy-forfatteren Siri Pettersen på Furuset bibliotek 9. mai.

