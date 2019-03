HYLLES FOR SEXBOK: Den svenske seksualopplyseren, andrologen og forfatteren Inti Chavez Perez (34) har høstet flere priser for sin sexbok for gutter som først kom i Sverige i 2010 - og i en ny oppdatert utgave i fjor. Nå er boken ute på norsk. Foto: Anna Svanberg

Din sønns nye sexleksikon! Bokanmeldelse: Inti Chavez Perez: «Respekt – en sexbok for gutter»

Forbilledlig konkret håndbok om alt fra runketeknikker, porno og kropp til skeiv seksualitet og respekt for andres kropp.

Det er lite som tyder på at tenåringsgutters seksualitet er blitt en mer håndterbar størrelse siden 2010, da den svenske seksualopplyseren, andrologen og forfatteren Inti Chavez Perez først ga ut denne denne boken. I det minste ikke for de det gjelder.

Faktabok Forfatter: Inti Chavez Perez Tittel: «Respekt. Secbok for gutter» Forlag: Gyldendal Oversetter: Jan Christopher Næss Pris: 299 Sider: 192 Vis mer vg-expand-down

Tvert imot: Strømmen av hormoner som herjer kroppen i alderen er vel riktignok temmelig konstant via generasjonene, men de siste årenes mørke metoo-opprydning har gjort lite godt for den mannlige seksualitetens rykte på generell basis. På klodens gutterom er andelen «incels» – ensomme gutter som tar sin ufrivillige manglende kjønnslige omgang ut i misogyni foran dataskjermen – etter alt å dømme i vekst.

En kul storebror

Dermed kan mye tyde på at denne reviderte og oversatte utgaven av «Respekt» kommer i grevens tid. Inti Chavez Perez, som i disse dager reiser rundt i Norge med boken, presenteres av forlaget som «en kul storebror», og han fremstår også slik – ikke som den krampaktig «rocka» onkelen han lett kunne blitt redusert til.

På en fordomsfri, ujålete og tilforlatelig måte tas den unge leseren gjennom det digre universelle spekteret av ting som måtte fortone seg trøblete oven- og nedentil – det være seg størrelse, skam, forelskelse eller kjønnssykdommer. Mer kompliserte temaer, som mannsrolle, seksuell identitet og likeverd – oppsummert gjennom seks «respektteknikker» – turneres med letthet, klokskap og sårt tiltrengt positivitet.

Pikk er pikk

At språket oppleves direkte og effektivt, er en symptomatisk styrke ved prosjektet. Chavez Perez styrer i stor grad unna fagterminologi og kaster ikke bort tid på begreper som smegma eller autofellatio – her rulles det ut som kukost og selvsuging. Mellomtitler spenner fra «Fitteundertrykkelsen» og «En titt på pikken» til mer praktiske anvisninger («Å ta av en bh», «Rett tidspunkt for en dickpic»).

Utgivelsen ville dog vunnet på hakket mer forseggjorte illustrasjoner – for eksempel i form av absurde eller komiske tablåer mellom kapitlene, der poengene kunne blitt anskueliggjort med større visuelt trøkk. Sex kan jo – tross alt – også være morsomt.

Litterær kåthet

Den åpenbare innvendingen – at alt dette umulig kan være like relevant for alle gutter i den brede aldersgruppen tenårene faktisk er – punkteres elegant allerede i forordet: «Hvis noe kjennes litt vel avansert, kan du bare legge boka til side og dra den fram igjen og lese den om noen år.»

Med det i bakhodet savnes tidvis mer litterær kåthet i Inti Chavez Perez’ omgang med temaet – mer kulturhistorie, og flere fun facts, anekdoter og fortellertekniske overraskelser. Faktagrunnlaget er jo uansett på plass.

For målgruppen er nok dette uansett en spennende innføring – pun intended – i et tema som vil glede, plage og forundre dem resten av livet. Det finnes neppe én enkelt bok som kan ta hele støyten av noe sånt, men «Respekt» gjør en solid innsats. Respekt.

Anmeldt av: Marius Asp

Publisert: 28.03.19 kl. 11:35