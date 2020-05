MOR-DATTER-FORHOLD: Vigdis Hjorth kommer med romanen «Er mor død» 21. august. Foto: Hanna Kristin Hjardar / VG

Vigdis Hjorth gir ut roman med tittelen «Er mor død»

Fire år etter at bokbomben «Arv og miljø» utløste en intens debatt om virkelighetslitteratur, kommer Vigdis Hjorth (60) med en ny roman med tittel hentet fra familiesfæren: «Er mor død».

Cappelen Damm bekrefter nyheten overfor VG og opplyser at romanen kommer i salg 21. august.

Vigdis Hjorth, som utløste en stor debatt og en offentlig familiestrid etter romanen «Arv og miljø» i 2016, sier i en uttalelse via forlaget at den nye boken følger hovedpersonen Johannas selvransakelse og hennes forsøk på å forstå og nærme seg sin mor.

Ifølge forlaget graver hun i «Er mor død» dypere i mor-datter-problematikken og i spørsmål man gjerne stiller seg når man er kommet i en viss alder: Hvorfor livet er blitt som det er blitt.

Vigdis Hjorth har et stort og langt forfatterskap bak seg, men det var med den kritikerroste romanen «Arv og miljø» at det virkelige kommersielle gjennombruddet kom. Boken ble tildelt Bokhandlerprisen, ble nominert til Nordisk råds litteraturpris, toppet bestselgerlistene – og det totale opplaget er på 150.000 eksemplarer.

Men boken, som tok opp tema som familie, arvestrid og incest, utløste også en stor debatt om virkelighetslitteratur høsten 2016. Familien følte seg utlevert, og søsteren Helga Hjorth overrasket alle året etter med å gi ut mot-romanen «Fri vilje».

Konflikten fortsatte i bokform da Vigdis Hjorth senere høsten 2017 i boken «Vigdis, del for del» (skrevet av Kaja Schjerven Mollerin) sa at hun syntes Helga Hjorths roman «Fri vilje» bar for stort preg av å skulle ta storesøsteren.

Senere varslet familien søksmål mot Den Nationale Scene i Bergen for oppsetningen «Arv og Miljø». Oppsetningen krenket privatlivets fred, mente Inger Hjorth, Vigdis Hjorths mor. Det er ikke skjedd noe mer etter at teateret avviste saken. Men søsteren Helga har tidligere uttalt at «Arv og miljø» var et hardt slag mot faren som var død og ikke hadde mulighet til å forsvare seg.

VG har vært i kontakt med Helga Hjorth om den nye boken og om tittelen på boken, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

Vigdis Hjorth ønsker ifølge forlaget Cappelen Damm heller ikke å la seg intervju videre om den nye boken, men sier i en uttalelse:

– Vi møter Johanna som er kunstner. Hun har tilbrakt de siste tre tiårene i USA sammen med mannen sin og deres sønn. Etter at mannen dør, vender Johanna tilbake til hjemlandet. Et galleri har invitert henne til å lage en retrospektiv utstilling, med et nytt oppdragsverk som midtpunkt. Hva gjenstår av livet Johanna etterlot seg i Norge for flere tiår siden? Hvordan skal hun greie å bygge bro mellom fortid og nåtid, sier Hjorth i uttalelsen fra forlaget.

Forlaget ønsker ikke å svare på VGs spørsmål om Vigdis Hjorths mor og søster er varslet om boken eller om de har fått tilbud om å lese noe, men kommunikasjonssjef Tone Hansen i Cappelen Damm sier at boken «har fått en grundig redaksjonell vurdering»:

– Detaljene i prosessen lar vi være en sak mellom forlag og forfatter. På samme vis som ved hennes forrige utgivelser av «Lærerinnes sang» og «Å tale og å tie», sier Tone Hansen til VG.

– Med tittelen på boken, og bokens utforskning av mor-datter-forholdet, og i lys av etterspillet av «Arv og miljø», forventer dere en ny runde i debatten om virkelighetslitteratur?

– Bøker kan ofte igangsette debatter på overraskende måter, men vi forventer ingen debatt om «virkelighetslitteratur» i forbindelse med denne utgivelsen. Det var det heller ikke mye av da forrige roman, «Lærerinnens sang», ble lansert, sier Hansen.

FORFATTER: Vigdis Hjort fikk sitt kommersielle gjennombrudd med «Arv og miljø», som også ble gjenstand for debatt. Foto: Terje Bendiksby

– Leserne vet jo nå veldig godt at forholdet mellom Vigdis Hjorth og moren ikke er bra, og tittelen på den nye boken treffer hardt. Hvilke tanker har forlaget og Hjorth rundt effekten av dette?

– Vi pleier ikke å forklare romantitlene våre i mediene før boken kommer ut. Men en ting kan jeg si om den: I likhet med så mange gode Hjorth-titler, får også denne nye valører ved endt lesning. Den kommende boken føyer seg naturlig inn i Hjorths forfatterskap og man vil kjenne igjen måten hun skrive frem historien med stor psykologisk innsikt, og ikke minst hennes bruk av perspektiver fra kunst og litteratur.

Det siste året har Vigdis Hjorth fått ny internasjonal anerkjennelse. «Arv og miljø» er solgt for utgivelse i 22 land, og på bokmessen i Frankfurt der Norge var hovedland i 2019 – var Hjorth et av de norske forfatternavnene det ble snakket aller mest om.

– Det er selvsagt gledelig å se at Hjorths historier treffer sterkt langt ut over den norske bokheimen. Hun skriver om allmenne problemer og utfordringer som man kan kjenne seg igjen i, uavhengig av nasjonalitet. Dette understrekes for eksempel av mottagelsen hun har fått på det engelskspråklige markedet. Hun har fått stor anerkjennelse blant annet gjennom nominasjonen til den prestisjetunge prisen National Book Award og en rekke sterke anmeldelser, sier kommunikasjonssjef Tone Hansen i Cappelen Damm.

Vigdis Hjorth har selv hele veien avkreftet at romanen «Arv og miljø» er selvbiografisk, men har det siste året snakket om familiestriden i forbindelse med den internasjonale lanseringen av «Arv og miljø». I dette intervjuet med Los Angeles Review of Books kaller hun søsterens roman «Fri vilje» en «hevnroman»:

– Min søster har skrevet en hevnroman, der hun maler et helt annerledes bilde av min familie. Og det tvang meg til å snakke om romanen på en annen måte. Jeg kan ikke lenger si at det ikke er noe fra virkeligheten, fordi det har hun bevist, forteller Hjorth til magasinet.

Ville ha gitt ut «Arv og miljø» gratis på nett

Hjorth forteller også i intervjuet at hun var godt forberedt på det som ville komme fordi familien hadde engasjert en advokat som skrev til forlaget flere måneder før boken kom ut.

– Så, jeg var forberedt. Det jeg var mest redd for var at min redaktør ville få panikk, eller at forlagssjefen ville få kalde føtter. Da tenkte jeg, om de ikke publiserer boken, så vil jeg publisere den gratis på internett.

Hjorth ser på den internasjonale suksessen boken har fått som et bevis på at det dreier seg om en roman:

– Når den blir publisert på andre språk og i andre land der jeg ikke er kjent, er det et bevis for meg selv, og for min familie, at dette er en roman – og at du ikke trenger å kjenne meg eller min familie eller min bakgrunn for å like boken, sier Hjorth til Los Angeles Review of Books.

