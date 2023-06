GÅTT BORT: Den prisvinnende forfatteren Cormac McCarthy står bak en rekke kjente verk.

Forfatter Cormac McCarthy er død

Den amerikanske forfatteren Cormac McCarthy døde tirsdag, 89 år gammel. – Han burde hatt nobelprisen, sier norsk oversetter.

McCarthy ble 89 år gammel og døde i dag i hjemmet sitt i Santa Fe, i USA. Det bekrefter forlaget tirsdag.

McCarthy er blant annet kjent for bøkene «Alle de vakre hestene», «Ikke et land for gamle menn» og «Veien». For sistnevnte ble McCarthy tildelt den anerkjente Pulitzerprisen innenfor skjønnlitteratur.

Flere av bøkene hans har også blitt filmatisert. «Ikke et land for gamle menn» vant flere Oscar-priser, blant annet Oscar for beste film i 2007.

I bøkene skildrer forfatteren det rurale, røffe, voldelige Amerika, landet for cowboyer og outsidere.

Etter 16 års pause, ga McCarthy ut to nye bøker i fjor høst; «Passasjeren» og «Stella Maris».

Les terningkast 6-anmeldelsen her: Mesteren!

– Burde hatt nobelprisen

Knut Ofstad (66), regnes som kanskje Norges største Cormac McCarthy ekspert og har vært forfatterens faste oversetter i mange år.

– Jeg vil starte med å si at jeg synes han burde hatt nobelprisen, sier han til VG.

– Hvorfor det?

– Fordi han var helt unik.

Ofstad fortsetter:

– Han var kanskje ikke en forfatter for alle, han kunne være sær i tonen og i anslaget. Men for de som ikke fikk sansen, er det bare å beklage for deres del. Han var en episk forteller med en helt spesiell intensitet.

– Hele min McCarthy-oversetter karriere har jeg holdt ham som nummer én. Han bergtok meg helt fra den første oversettelsen jeg gjorde av «All the Pretty Horses».

– Hva er din favoritt McCarthy bok?

– Nå har jeg nettopp signert et eksemplar av «Blodmeridianen», og det er en grunn til det. Den regnes av både meg og mange andre som et mesterverk, avslutter Ofstad.

Kanskje den største

Også den kjente forfatteren Stephen King hyller McCarthy.

– Kanskje den største amerikanske forfatteren i min tid, skriver King på Twitter etter at dødsfallet ble kjent.

Forlagssjef Cathrine Bakke Bolin i Gyldendal mottok nyheten med stor sorg.

– Han var en av USAs mest betydningsfulle, særegne og toneangivende forfattere. Litteraturen hans ligner ikke noe annet, språket hans utvider rommet for hva som kan skrives om. Bøkene hans er smertefulle, brutale men også svært vakre mesterverk som på ulikt vis skildrer de mørke sidene i menneskets natur., sier Bakke Bolin og legger til:

– Gyldendal har hatt et langt og intenst kjærlighetsforhold til litteraturen hans siden 1993, og det er sterkt å vite at han sluttet ringen med utgivelsene av Stella Maris og Passasjeren i fjor høst.

En rekke store medier meldte allerede i 2016 at Cormac McCarthy var gått bort. Den gang viste dødsryktene seg å være falske.

Forfatteren levde i beste velgående, forsikret Paul Bogaards, sjef for forlegger Alfred A. Knopf, overfor Entertainment Weekly.

