LITTERÆRT BALLESPARK: «Om utregning av romfang» er et forbløffende originalt, dypt engasjerende verk fra vinneren av Nordisk råds litteraturpris, Solvej Balle.

Briljante Balle! Bokanmeldelse: Solvej Balle: «Om utregning av romfang 3»

Dette er et mesterverk!

Det er en begivenhet når Solvej Balles tredje roman i serien om Tara Selter i disse dager utkommer på norsk i Trude Marsteins fine oversettelse.

Til sammen har Balle planlagt et syvbindsverk – for de tre første mottok hun i fjor Nordisk råds litteraturpris.

Selv om jeg «bare» ga terningkast fem til bok nummer en, er jeg etter å ha lest fortsettelsen, ikke lenger i tvil:

Dette er et mesterverk.

Et forbløffende originalt, dypt engasjerende verk.

Les VGs anmeldelse av den første boken her!

Info BOKANMELDELSE: «Om utregning av romfang 3» Forfatter: Solvej Balle Oversetter: Trude Marstein Sjanger: Roman Forlag: Press Sider: 232 Pris: 399 kr. Vis mer

Kjøp boken « Om utregning av romfang av Solvej Balle » Norli 349,- Til butikk

Grunnideen bak «Om utregning av romfang», er som hentet ut av en Hollywood-film:

Den franske antikvarbokhandleren Tara Selter våkner hver dag til en ny 18. november. Hun er fanget i tiden – og vet det – i motsetning til alle andre, som gjentar dagen i en evig loop.

Hvis dette høres kårni ut, slapp av.

Balle skriver ikke plottdrevet formellitteratur, men bruker det spesielle premisset til å meditere over en rekke eksistensielle og filosofiske spørsmål. Hva er tid, ensomhet og eksistens?

OBS – har du ikke lest de første to bøkene, kan det være lurt å ikke lese videre nå!

Lesere som allerede har gitt seg i kast med «Om utregning av romfang», vil huske at det helt mot slutten av bok to dukker opp et nytt menneske fanget i tiden.

Bind tre handler om hvordan denne oppdagelsen forandrer tilværelsen til Tara.

Nå er hun ikke lenger alene, hun kan dele tankene og grubleriene sine med en annen, nordmannen Henry Dale.

Det åpner for første gang opp for reelle samtaler og diskusjoner med et annet menneske med lignende erfaringer som henne selv.

Det absurde premisset i Balles romanserie, setter leseren i en viss forstand selv utenfor tiden, i en nærmest drømmeaktig tilstand, som åpner, underliggjør og fortryller verden.

VANT: Solvej Balle vant i fjor Nordisk råds litteraturpris for de første tre bøkene i det som skal bli et syvbindsverk.

En viss monotoni gjorde seg i passasjer gjeldende i bind en og to. Kanskje ikke så rart når hovedpersonen må gjenoppleve den samme dagen for tusende gang. I bind tre brytes noe av stillstanden, ja, mot slutten av boken spisser det seg til i noe som begynner å ligne et plott.

Sivilisasjonskritikken som så langt bare har vært antydet, kommer også mer eksplisitt til syne.

Tara har tidligere beskrevet seg som en monster når hun spiser og forbruker av verdens ressurser uten at de erstattes når dagen nullstilles. I diskusjoner med Henry Dale, utvikles tankene om at Vesten står på kanten av stupet.

Paralleller trekkes til Taras store lidenskap: Romerriket. Som Henry påpeker: «å beskjeftige seg med romerne var bare en helt naturlig måte å forholde seg til det innlysende faktum på at vi var i ferd med å vinke farvel til den vestlige verden. Goodbye, auf Wiedersehen, ciao, adieu. Buona sera, Aftenland.»

Solvej Balle har med de tre første bindene av dette dypt originale romanverket, skrevet en stor europeisk roman.

Og vi har fremdeles mye i vente.