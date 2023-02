KLAR TALE: Roald Dahl snakket om postmortem-endringer i en samtale som ble spilt inn på bånd – åtte år før sin død i 1990.

Roald Dahl truet forleggerne med «kjempestor krokodille» om de endret bøkene hans

Roald Dahl uttalte seg selv krystallklart om hva som ville skje dersom forlaget endret språket i bøkene hans.

Åtte år før sin død truet Roald Dahl med å aldri skrive et eneste ord til dersom hans forleggere endret på språket hans.

Ifølge The Guardian truet han med å sende sin «kjempestore krokodille» for å sluke dem hvis de gjorde det. Krokodillen er en referanse til barneboken med samme navn, «Den kjempestore krokodillen», der krokodillen er et grufullt beist som elsker å jafse i seg saftige små barn.

Den siste uken har det stormet verden rundt etter at Roalds Dahl forlag Puffin sammen med rettighetshaverne har rensket Roald Dahls barnebøker for krenkende språk.

Nå kommer det frem at Roald Dahl selv uttalte seg om dette temaet for 40 år siden – i en samtale med sin venn, maleren Francis Bacon.

Samtalen er spilt inn på bånd, og Roald Dahl snakket blant annet om hvordan «politisk korrekthet» kunne påvirke hans forfatterskap.

Ifølge The Guardian sa Roald Dahl til Bacon:

«Jeg har advart forlagene mine om at dersom de senere så mye som endrer et enkelt komma i en av bøkene mine, vil de aldri se et nytt ord fra meg. Aldri! Noensinne!»

På opptaket sier han videre:

«Når jeg er borte, hvis det skjer, så ønsker jeg at mektige Tor mektige TorTordenguden i norrøn mytologi. banker veldig hardt i hodet på dem med Mjølner MjølnerMjølner er hammeren til den norrøne tordenguden Tor.. Eller jeg sender den kjempestore krokodillen for å sluke dem».

Etter å ha vært taus hele forrige uke, mens debatten raste både i hjemme i Storbritannia og internasjonalt, kunngjorde forlaget Puffin fredag at de igjen vil gi ut Roalds Dahls bøker – i usensurerte utgaver.

Kritikerne var mange: I tillegg til kritikk fra både statsminister Rishi Sunak og forfatter Salman Rushdie, oppfordret også dronning Camilla forfattere til å skrive uten å la seg påvirke av «de som måtte ønske å begrense ytringsfriheten din».

Her hjemme ringte forfattere som Ingvar Ambjørnsen og Tom Egeland forlagene sine for å sikre seg at bøkene forblir uendret etter sin død.

Mange har stilt seg spørsmålet: Hva ville Roald Dahl selv sagt om de hundrevis av endringene hans eget forlag har foretatt?

Ifølge The Guardian var i alle fall forfatteren selv svært tydelig da han og Francis Bacon snakket om dette. Samtalen ble spilt inn av Bacons venn Barry Joule i 1982 i Dahls hjem i Buckinghamshire – og transkribert i ettertid.

Dette var åtte år før Roald Dahl døde, 74 år gammel, i 1990.

I samtalen sier Bacon:

«Det må ikke skje endringer i en kunstners originale verk når han er død – uansett grunn».

Roald Dahl, som har norske røtter, svarer:

«Jeg håper bare for Guds skyld at det aldri vil skje med noen av mine tekster, mens jeg ligger komfortabel i min vikinggrav».

Samtalen skjedde rett etter at Dahl hadde utgitt sine «Ramperim». Barry Joule er intervjuet av The Guardian – og han minnes samtalen mellom Francis Bacon og Roald Dahl godt.

Han sier til avisen at begge var i godt humør etter å ha drukket vin og at samtalen om postmortem-endringer utløste en høylytt og lidenskapelig debatt.