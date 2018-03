STERK MISNØYE: Kjell Inge Røkke har forfattet et brev med skarp kritikk av forlagssjef i Tiden, Richard Aarø. Foto: Helge Mikalsen

Kjell Inge Røkke fjerner Langelands bokmanus fra hjemmesiden

Publisert: 13.03.18 14:57

Kjell Inge Røkke har forfattet et brev der han raser mot forlagssjefen i Tiden. Her hevder Røkke blant annet at forlagssjefen har gjort skjulte opptak av samtaler de har hatt. Forlagssjef Richard Aarø ønsker ikke å kommentere brevets innhold, men beklager sakens utfall.

Striden om Henrik Langelands jubileumsbok om Aker fortsetter. I forrige uke bestemte forlaget Tiden seg for å trekke boken «Eventyrerne» etter at Morgenbladet avdekket at flere passasjer var direkte avskrift fra Wikipedia og Store norske leksikon - uten kildehenvisning.

Nå raser Røkke videre mot forlagssjef Richard Aarø i et brev han har lagt ut på Akers hjemmeside, der han skriver at de på oppfordring fra forfatter Henrik Langeland selv har valgt å fjerne bokmanuset fra hjemmesiden. Men Røkke skriver også at forlagssjefen har gjort skjulte opptak av samtaler de har hatt med han.

– Prikken over i en i denne bokutgiverfarsen opplevde jeg fredag 9. mars - samme dag som Tiden Norsk forlag trakk boken. Timer etter at Morgenbladets anmelder avslørte sitat- og kildejuks i boken, bekreftet Richard Aarø til Aker at han hadde gjort skjulte opptak av samtaler han hadde hatt med meg- på telefon og i et møte med konsernsjef Øyvind Eriksen og meg i våre kontorer. Forlagssjefen har gitt DN tilgang til hele eller deler av opptakene, skriver Røkke i brevet.

– Det er veldig mange detaljer i denne saken og jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på påstandene Røkke kommer med i brevet. Jeg kan bare beklage utfallet denne saken har fått. Det er uheldig for alle parter, skriver Richard Aarø i en SMS til VG.

- Hvordan føleles det å trykke på en opptaksknapp i det skjulte når du møter din oppdragsgiver? Til sitt forsvar svarte Aarø at det ikke var ulovlig å gjøre opptak. Det er vi enige om, men i min verden er det hinsides alle etiske og moralske grenser for anstendig oppførsel, skriver Røkke viderer.

– Vi mener jo at boken aldri skulle vært utgitt, og da boken ble trukket av forlaget fredag ettermiddag - etter én dag i salg - måtte vi summe oss litt. Vi måtte gjøre våre egne vurderinger på selvstendig grunnlag, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen til VG.

De kom frem til at de ville fjerne manuset fra hjemmesiden og bare la forordet stå igjen.

Det hører med til historien at Kjell Inge Røkke selv ville stoppe boken , og da han fikk høre at Henrik Langelands forlag, Tiden, likevel ville utgi den for salg, bestemte han seg for å legge ut manus av boken gratis på selskapets nettside.

I brevet som Kjell Inge Røkke la ut tirsdag, raser han mot Tidens forlagssjef Richard Aarø - og setter spørsmålstegn ved arbeidsmetodene til både forlagssjef og det Gyldendal-eide forlaget.

Boken skulle etter planen ha blitt utgitt i forbindelse med Akers 175-årsjubileum, men etter uenigheter mellom Røkke og forfatteren Henrik Langeland havarerte samarbeidet.

Røkke og Tiden Norsk Forlag kom ikke til enighet, og feiden om boken fortsatte. I februar bestemte forlaget seg for å gi ut boken mot Røkkes vilje. Røkke fant seg ikke i dette og svarte med å legge ut manuset gratis på selskapets nettside.

I forordet skrev Aker at de har betalt Tiden og Langeland 4 millioner kroner for jobben.

Tiden Norsk Forlag ville likevel gi ut boken, men bestemte seg så for å trekke den etter at Morgenbladets anmelder avdekket at deler av teksten var direkte gjengitt fra Wikipedia, Store norske leksikon og historiske lærebøker.

– Passasjer i boken er hentet fra kilder uten at tydelig nok henvisning er oppgitt. Forlag og forfatter innser at dette ikke er i samsvar med god sitatskikk, bekreftet Forlagssjef Richard Aarø til VG.