Shakespeare-ekspert hyller Nesbøs Macbeth

Jo Nesbøs Lady spiller en like viktig rolle som i Shakespeares «Macbeth». – og hun manipulerer Macbeth til å få ambisjoner om politimesterjobben. Hun er eldre og mer erfaren enn Macbeth, men det er ingen tvil om at det er ekte kjærlighet mellom de to.

– Min Lady er en self made woman. Hun vokste opp i en fattig familie og ble utsatt for overgrep fra faren. Hun flyktet, havnet på gaten – og ble prostituert, og senere bordellmamma, for å klare seg. Nå driver hun kasino på lovlig vis, og hennes drøm er å bli en respektert kvinne. Men hun er en kvinne som er villig til å ofre alt, også sin egen menneskelighet og morskjærlighet, for å nå dit hun vil. I stykket er det antydet noe her som er blitt tolket på ulikt, men jeg tolker det veldig konkret, sier Jo Nesbø.