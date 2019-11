Nina Lykke vinner Brageprisen 2019 i kategorien skjønnlitteratur. Foto: Heiko Junge

Her er vinnerne av Brageprisen 2019

Nina Lykkes roman «Full spredning» vant i kveld det som regnes for å være Norges mest prestisjefylte litteraturpris. Juryens dom: «Rett og slett frydefull lesning!».

Tirsdag ble Bokhandlerprisen utdelt til Lisa Aisato for boken «Livet - Illustrert» - som fortiden topper den norske bestselgerlisten - og i kveld var det flere forfattere som ble hedret da Brageprisen ble delt ut under en festaften i Dansens Hus i Oslo.

Den kanskje gjeveste prisen, hedersprisen, gikk til Edvard Hoem. Juryen mener blant annet at han har skrevet «uforglemmelige portrett av mennesker, deres liv og virke, og har en egen evne til å skildre gleden og slitet i alle slags arbeid, til å utforske sosiale klasser og vise nyansene i ulike menneskeliv.»

Årets beste skjønnlitterære bok

Hun som kunne juble høyt for prisen for beste skjønnlitterære bok, var Nina Lykke som vant med romanen «Full spredning».

Juryens dom:

«Nina Lykke har en særegent god observasjonsevne og et herlig skråblikk på livet. I Full spredning følger hun opp den skarpe og mørke samtidssatiren vi kjenner fra Nei og atter nei, og gir oss en legeroman utenom det vanlige.(...) Full spredning er en usedvanlig velskrevet og morsom roman. Lykke balanserer hårfint mellom stereotyp overdrivelse og emmen og flau gjenkjennelse. Karakterbeskrivelsene er helstøpte. Det er skarpt og presist skrevet. Det er nådeløst og avslørende. Rett og slett frydefull lesning!

Årets beste sakprosabok

I klassen for årets beste sakprosabok var også to VG-journalister nominert, Shazia Majid for boken «Ut av skyggene» og Nilas Johnsen for «Erdogan», men det ble den erfarne forfatteren Torgrim Eggen som trakk det lengste strået og vant for sin biografi om Axel Jensen, «Axel: Fra smokken til Ovnen».

Torgrim Eggen vinner Brageprisen 2019 i kategorien sakprosa. Foto: Heiko Junge

Juryens dom:

I biografien Fra smokken til ovnen (...) har Torgrim Eggen invitert oss på en lesefest der alle elementene er på plass: rikelig med alkohol og andre rusmidler, følelsessvingninger fra ekstase til depresjon, trekantdramatikk og seriemonogami, arroganse og prestasjonsangst ispedd brå omslag fra fattigdom til feite honorarer. Når partyet er over og boken lest, våkner man opp fra et eventyrlig liv og et forfatterskap som ikke har gått ut på dato. En festopplevelse uten bakrus!

Årets beste barne- og ungdomsbok

Det var opptil flere debutanter nominert til årets Bragepris, og i klassen for årets beste barne- og ungdomsbok, vant nettopp debutanten: Ane Barmen vant for sin ungdomsroman «Draumar betyr ingenting».

Juryens dom:

Draumar betyr ingenting viser stor innsikt i hvordan sorgen kan oppleves som ensom fordi livet for andre går videre – men for den som sørger, får alt en annen farge. Romanen er likevel forunderlig lett å lese. Den viser hvordan Louise tenker og handler fremfor å forklare, og intensiteten holdes oppe med et språklig driv og en vellykket komposisjon. (...) Dialogen mellom personene er naturlig og uanstrengt, og de fine nyansene mellom liv og død, alvor og letthet, vennskap og kjærlighet, tar ungdoms livsverden på det største alvor.

Åpen klasse

Årets åpne klasse var billedbøker for voksne og barn, og her vant Martin Ernsten for sin tegneserieroman og nyversjon av Knut Hamsuns «Sult».

Juryens dom:

Å skulle oversette en velkjent klassiker til et nytt format, krever mot og dyktighet. Martin Ernstsen viser begge deler i sin tegnede versjon av Knut Hamsuns Sult. (...)I denne boken utnyttes tegneseriemediet til sitt fulle. Martin Ernstsen veksler mellom tidsriktige miljøskildringer fra Kristiania til fargerike feberfantasier i mer surrealistisk uttrykk.(...) Martin Ernstsens tegneserie er et ambisiøst prosjekt som står solid på egne ben. Den vil gi nye og gamle lesere av Knut Hamsuns klassiker en unik og særegen leseropplevelse, og markerer seg som et solid tilskudd til norsk tegneseriekunst.

Martin Ernstsen vinner Brageprisen 2019 i kategorien åpen klasse. Foto: Heiko Junge

