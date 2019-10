REAGERER: Durek Verrett er kritisk til at boken hans ble stoppet i Norge. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Cappelen Damm stopper Durek-bok: - Trist det er sensur i Norge

I en 27 minutter lang sending på Instagram forteller Durek Verrett hva han mener om at boken hans «Spirit Hacking» likevel ikke utgis i Norge.

– Det er trist at det er sensur i Norge, sier han, og forteller at han ble overrasket da han fikk vite at Cappelen Damm stopper utgivelsen av boken.

Det opplyste forlaget i en pressemelding onsdag.

– I kjølvannet av utgivelsen i USA, og debatten som har fulgt, har Cappelen Damm sett behovet for en ny og bredere gjennomgang av manus. Vår konklusjon er at boka ikke burde vært antatt, den vil ikke bli utgitt, og forlaget har orientert rettighetshaverne om dette, skrev forlaget i en pressemelding.

Durek hevder i videoen at hverken han eller hans forlag ble informert av Cappelen Damm før de sendte ut pressemeldingen.

– De fant ett avsnitt i boken der jeg sier noe om kreft, og henger seg opp i det, sier han, og fortsetter med at han skriver veldig mye annet om både kreft og medisin i boken.

– Jeg sier ikke at jeg kan helbrede kreft, som mange mener jeg påstår, fortsetter Durek.

Til VG forklarer forlagssjef Knut Ola Ulvestad at han ble gjort oppmerksom på innholdet i den amerikanske versjonen under bokmessen i Frankfurt forrige uke.

– Det at vi stopper boken, handler mer om det etiske og det å tenke med hjertet, fremfor den juridiske siden i dette. Det handler om å ta det riktige valget. Da jeg i forrige uke leste gjennom den norske oversettelsen og fant partiene som omhandler årsakene til kreft og behandlingsmåter, så ble det umulig å utgi denne boken. Hvis dette leses bokstavelig, kan det jo rett og slett være skadelig, sa Ulvestad onsdag.

Boken skulle ha undertittelen «Sjamanske metoder for å gjenvinne din personlige kraft, skape indre forvandling og gjøre verden lysere» og var etter planen satt opp for utgivelse 29. oktober.

