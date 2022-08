Gudfaren av B-gjengen forteller: Historiene er ekstreme

NY BOK: Gjennom flere år har journalist og forfatter Kjetil Østli møtt Ghulam Abbas – en av Norges mest beryktede kriminelle – og resultatet kan du lese i boken «Gudfaren» som nå er ute.

Ghulam Abbas byr på mildt sagt dyrekjøpt innsikt i integrering og utenforskap i boken «Gudfaren».

Oda Faremo Lindholm

Publisert: Nå nettopp

På 2000-tallet var det primært tre grupperinger i Oslos underverden alle visste hvem var: Young Guns, A-gjengen og B-gjengen.

Ghulam Abbas ble omtalt som «Gudfaren» i sistnevnte. I dag jobber han som miljøarbeider blant barn og unge i Furuset bydel.

FORTELLER: Han var en av Norges mektigste kriminelle, nå åpner Ghulam Abbas opp om livet i den beryktede B-gjengen i en ny bok skrevet i samarbeid med Kjetil Østli.

Gjengmiljøer består av som oftest av folk som har lite interesse eller ønske om å snakke med journalister – men nå åpner Abbas opp.

De siste årene har han og forfatter og journalist Kjetil Stensvik Østli møttes jevnlig for å nøste opp i Abbas’ oppvekst og hans rolle i den såkalte B-gjengen og gjengkrigen som herjet på tidlig 2000-tall.

Østli er kjent fra blant annet boksuksessen «Politi og Røver» (2009), om et lignende, kriminelt miljø, og åpenbart ikke en tilfeldig valgt sparringpartner.

Info BOKANMELDELSE: «Gudfaren – Om B-gjengen, integrering og livet i den kriminelle underverdenen» Forfatter: Ghulam Abbas, Kjetil Stensvik Østli Forlag: Cappelen Damm Sider: 271 Sjanger: Memoarer/ biografi Pris: 399 Vis mer

Men det er Abbas’ stemme som bærer så godt som hele boken.

«Gudfaren» består av bruddstykker notert ned i dagbokform, som siden er sendt over til Østli. Sammen har de organisert notatene kronologisk fra barndom til nåtid og delt dem inn i fire hoveddeler. Så kommer Østli med korte kommentarer og betraktninger der det trengs mer kontekst.

Formen oppleves litt rotete, og det blir en del gjentagelse. Språket er på sin side muntlig og spekket av følelser Abbas har brukt et langt liv på å undertrykke.

Historiene er ekstreme.

Men «Gudfaren» er først og fremst en bok om integrering. Abbas forteller om en barndom i fattigdom og utenforskap. Om foreldre som hadde flere barn enn de klarte å følge tilstrekkelig opp. Som ikke kunne norsk.

Når barn må tolke skolemeldinger for egne foreldre blir det lett å lyve om skulking. Rus tilbød etter hvert virkelighetsflukt. Salg av rus tilbød penger.

Og derfra og ut ballet det veldig på seg

Tonen til Abbas’ virker genuint utmattet når han skriver om hvordan hans rusavhengighet og kriminelle aktivitet rammet andre, og særlig egen familie.

Han har flere barn han har mistet samværsrett for. Hans egne foreldre ble dømt til fengsel for ting Abbas hevder det var han selv som hadde ansvar for. Flere av hans yngre brødre ble med i B-gjengen, og en av dem ble skutt.

Bokens emosjonelle høydepunkt er et intervju Østli gjør med Abbas’ mor, om hvordan det var å se sønnen gli «fra familien og inn i kriminalitet».

Faren ligger syk på sofaen og hører på. Kapitlet ender med at faren svarer på en telefon, der han takker nei til et tilbud om offentlig helsehjelp.

«Gudfaren» er ingen glorifisering av hva Ghulam Abbas har vært med på, selv om visse episoder fortelles med glimt i øyet og unektelig er spennende å lese om.

Spørsmålet boken virkelig kretser rundt er hvordan å hindre andre barn i å gjenta det destruktive mønsteret han selv havnet i.

«Gudfaren» er tidvis trå å komme seg gjennom. Volden og kriminaliteten Abbas har medvirket til er dessuten vrien å forholde seg til, uansett hvor mye han gir uttrykk for å angre.

Men innsikten han har innen integrering og ungdomskriminalitet er enestående.

Boken ender i 12 helt konkrete, gode bud til både foreldre og samfunnet, for hvordan man kan skåne barn og unge for følgene av fattigdom og bekjempe utenforskap og kriminalitet.

Men hva du vil om «Gudfaren» – men selv om livsløpet til Abbas er ekstremt løfter han frem et perspektiv som definitivt bør lyttes til.

Anmeldt av: Oda Faremo Lindholm