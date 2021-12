AVLYSER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad ga i høst ut boken «Kode rød».

Espen Nakstad avlyser boksigneringer

Etter planen skulle Espen Nakstad rundt på flere kjøpesentre og signere sin coronabok «Kode rød» de nærmeste dagene. Nå er det avlyst.

Av Camilla Norli

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er som flere andre av høstens forfattere i disse dager på en skikkelig signeringsrunde og har besøkt en rekke bokhandlere i desember, senest 11. desember da han signerte bøker på Ark på Røa.

Flere står etter planen for tur, og da VG tok kontakt tirsdag formiddag hadde hverken Ark på Storo eller Norli på Triaden i Lørenskog fått beskjed om at signeringene de neste dagene er avlyst.

Men etter pressekonferansen tirsdag kveld der regjeringen informerte om de nye pandemitiltakene, har Nakstad avlyst alle signeringer frem til jul.

– Hvis ikke ARK på Storo har fått beskjed om det, skal jeg be forlaget ringe dem. Det blir ingen signeringer fram mot jul, dessverre, sier Nakstad som ga beskjed til forlaget tirsdag formiddag - i lys av de nye reglene.

Driftssjef Stein Ove Gudmundsrud i Ark sier til VG at det aller meste av boksigneringer avlyses fortløpende nå.

– I alle fall alt som trekker folk. Det har selvsagt vært litt om og men rundt hva man kan gjennomføre og ikke etter pressekonferansen, men her er det smittevern som står i fokus nå. Såvidt jeg vet på nåværende tidspunkt, har alle de store forfatterne trukket seg fra slike arrangement fremover, sier Gudmundsrud.

Men da VG tok kontakt med bokhandlerne som skulle ha assisterende helsedirektør Espen Nakstad på besøk denne uken, fikk VG først opplyst at alt går som planlagt:

– Det stemmer. Signeringen vil foreløpig gå som planlagt, sa butikksjef Siri Nesheim for Ark-butikken på Storo storsenter til VG tirsdag formiddag.

– Vi vil selvsagt benytte oss av sperrebånd og be folk om å holde avstand dersom det blir mye folk. Foreløpig har det ikke vært noe problem. Hvis vi ser at det blir mye folk, vil vi be de bakerste i køen om å gå seg en runde, slik at det ikke hoper seg opp, sa Nesheim til VG.

Både Gyldendal og Ark sentralt bekrefter overfor VG at signeringene er avlyst.