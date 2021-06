SVARER PÅ KRITIKKEN: Marte Michelet (46) har jobbet med et tilsvar på kritikken mot boken «Hva visste hjemmefronten?» i et halvt år – og dette utgis nå som bok. Foto: Krister Sørbø

Ny Marte Michelet-bok hasteutgis etter massiv kritikk

Marte Michelet (46) svarer på kritikken av «Hva visste hjemmefronten?» i en egen bok som utgis allerede om få dager.

Av Camilla Norli

Sjelden har en debatt rast så lenge som debatten rundt Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» som kom i 2018 – og siste punktum er langt fra satt.

Nå utgir Gyldendal forlag og Michelet en bok der hun svarer på kritikken som er kommet mot boken. Boken er på rundt 200 sider og utgis allerede i neste uke.

– Vi vil slippe den først som e-bok, for å få den publisert så fort som mulig, og så trykker vi papirutgaver omgående for å få bøker tilgjengelig i butikk fra månedsskiftet juni/juli, bekrefter forlagssjef Reidar Mide Solberg for sakprosa i Gyldendal overfor VG.

Dette er altså Marte Michelets tilsvar på den krasse kritikken de tre historikerne Elise B. Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen kom med i boken «Rapport frå ein gjennomgang av Hva visste hjemmefronten?» i fjor høst.

Michelets bok får ganske enkelt tittelen «Tilsvar» med undertittelen «Svar på motboken til Hva visste hjemmefronten?».

Tilsvaret vokste

Opprinnelig var planen at tilsvaret skulle publiseres som et essay i magasinet Prosa, men etter hvert som teksten ble utarbeidet ble det tydelig for forlaget at dette måtte bli en bok.

TILSVARET VOKSTE: Marte Michelets tilsvar på motboken skulle opprinnelig bli et essay, men vokste til en 200 sider lang bok, altså en motbok til motboken til hennes egen bok fra 2018 ...

– Marte Michelet har jobbet med tilsvaret i et halvt år nå, og vi har fortløpende gjort vurderinger av hvordan dette skulle publiseres. Tilsvaret har fått både en form og et omfang som gjør at vi mener det er riktig å utgi det som en bok i en pågående stor debatt om det norske Holocaust, sier Mide Solberg til VG.

Gyldendal har hele veien stilt seg bak Marte Michelet og ment at hovedfunnene i boken «Hva visste hjemmefronten?» fortsatt står støtt. Boken inneholder påstander om at norske motstandsmenn tjente penger på jødenes flukt til Sverige, og at personer i hjemmefronten fikk varsel om jødedeportasjonen høsten 1942 – men ignorerte dette.

Marte Michelet måtte likevel gå ut og beklage deler av innholdet, og etterkommere av norske motstandsmenn krevde at boken skulle trekkes tilbake og varslet søksmål mot Michelet og Gyldendal.

MÅTTE BEKLAGE: Marte Michelet har beklaget sin fremstilling av ledelsen i Carl Fredriksens Transport og uttalt at hun gikk for langt i å antyde at Reidar Larsen og Alf T. Pettersen kun var drevet av et profittmotiv når de hjalp jøder på flukt. Foto: Krister Sørbø

Michelet: - Vil endre debatten

Nå sier Marte Michelet i en pressemelding fra forlaget at hun er fornøyd med at tilsvaret blir utgitt som bok - og at hun tror det vil endre debatten.

– Jeg er sikker på at utgivelsen vil endre mye av debatten rundt min bok «Hva visste hjemmefronten?». Det har vært et tidkrevende, men også et inspirerende arbeid, sier Michelet.

Forlagssjef Reidar Mide Solberg understreker at boken «Tilsvar» ikke må forveksles med den nye utgaven av «Hva visste hjemmefronten?» som skal komme til høsten eller på nyåret.

Det er først og fremst svar på kritikken som kom i de tre historikernes motbok fra i fjor høst Marte Michelet svarer på i boken.

– Dette er i høyeste grad en uvanlig utgivelse, sier Mide Solberg.

Ifølge forlaget er boken skrevet utelukkene på denne bokens premisser, og Marte Michelets «Tilsvar» følger denne bokens oppsett og ramme, punkt for punkt. Forlaget beskriver likevel boken som en selvstendig utgivelse.

Før Marte Michelet rakk å komme med sitt tilsvar, kom det for to uker siden også enda en forfatter på banen med bok i dette sakskomplekset: Espen Søbyes «Hva vet historikerne» var intet mindre enn en motbok til motboken og kom med kritikk av de tre historikerne som kritiserte Michelet. Søbye har også tidligere forsvart Michelet og skrevet forordet til pocketutgaven av «Hva visste hjemmefronten?».

I sin bok Søbye påpeker han det han mener er metodiske svakheter hos de tre historikerne.

Marte Michelet går nå i gang med en ny og korrigert utgave av «Hva visste hjemmefronten?».

Forlaget opplyser at den nye utgaven blir en selvstendig utgivelse basert på den forrige, men som i tillegg vil handle om debatten som fulgte etter utgivelsen i 2018. Faktiske feil vil være rettet, og boken vil bli oppdatert basert på nye opplysninger og kildemateriale som er kommet til.