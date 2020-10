Enestående bra Jon Fosse! «Eg er ein annan. Septologien III - V»

SJU VERK: «Septologien» er Jon Fosses nye storverk i sju delar. Første bok, «Det andre namnet», kom ut i 2019 og ble solgt til 14 land - og ble nominert til den internasjonale Booker-prisen. Nå er andre bok, «Eg er ein annan», ute - og tredje og siste bok, «Eit nytt namn», kommer ut i 2021. Foto: Tom A. Kolstad

Det er novembermørkt i Jon Fosses unike dikteriske univers. Men det er et mørke med stadige glimt av lys, liv og levende puls.

I anmeldelsen av det første bindet av «Septologien» sist høst, skrev jeg at det er en egen rytme i Jon Fosses bøker, en form for malende monotoni. Årets bind forsterker dette inntrykket av noe skjebnetungt og manende, understreket av at også denne teksten er skrevet uten et eneste punktum.

FAKTA: «Eg er ein annan. Septologien III - V» Andre bok av Septologien (som inneholder bind 3–5) Forfatter: Jon Fosse Sjanger: Roman Forlag: Samlaget Sider: 406 Pris: 399,- Vis mer

Det betyr ikke at det ikke er pustepauser å få underveis, mye takket være at forfatteren stadig skifter synsvinkel og perspektiv.

Det er Asle som er bokens hovedperson og forteller. Kunstmaleren bor for seg selv ved fjorden utenfor Bergen (i boken kalt Bjørgvin), og skal også denne senhøsten ha sin årlige «juleutstilling» i et galleri i Bergen/Bjørgvin. Det innebærer et brudd med den selvvalgte og sorgtunge isolasjonen han lever i etter at kona Ales er død.

Men i Asles verden glir identiteter og tidsplaner stadig over i hverandre, på en nærmest drømmeaktig måte. Ales er sterkt tilstede i tilværelsen hans den dag i dag, og hvem er egentlig denne navnebroren hans i byen som Asle har fått for seg at han må ta seg av?

I tillegg vender han stadig tilbake til den unge Asle, gutten som opplever at søsteren Alida plutselig dør. Nå blir vi også introdusert for historien om hvordan Asle fant veien inn til malerkunsten, hans måte å definere sin egen verden på. I det hele tatt åpner Fosse i dette bindet opp handlingen litt mer og gjør den mindre innestengt enn i det første bindet. Vi møter flere bipersoner, og får et bedre biografisk grep om handlingen.

Sanseligheten er hele tiden gjenkjennelig til stede. Det handler om vær og om landskaper, og det handler ikke minst om mat. Sjelden har jeg vel lest mer autentiske skildringer av gleden ved raspeballer, lutefisk, stekt flesk, pinnekjøtt, spekemat og kålrot. Og over det hele ligger duften av knitrende bjørkeved.

Det er en helt egenartet opplevelse å lese Jon Fosse, dette er kunstprosa, samtidig som man godt merker dramatikeren Fosses klo i de presise litterære tablåene han skildrer.

Et sted i boken skriver Fosse om et «fraværende nærvær». Uttrykket kan like godt snus på hodet og bli en «nærværende fravær». For meg virker det som om dette er noe av det viktigste denne teksten prøver å nå.

Det er også en annen, overskridende dimensjon ved romanen. Best symbolisert ved et maleri som det jevnlig refereres til, der to streker, en brun og en lilla, krysser hverandre i noe som kan assosieres med et Andreaskors. Denne katolske gudslengselen ligger hele tiden som et premiss for bokens retning.

Akkurat denne religiøse dimensjonen vil nok føles fremmed for mange lesere. Til gjengjeld kommer vi nok her svært tett på forfatterens egen biografi, og det er selvsagt helt umulig ikke å lese virkelighetens Jon Fosse-skikkelse inn i den tørrlagte katolikken Asle.

Men selvbiografisk eller ikke: det viktigste er at Fosse skriver litteratur som absolutt ingen gjør ham etter. Det er ganske enkelt enestående bra!

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk

Publisert: 21.10.20 kl. 15:32

