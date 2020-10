OPPRØR: Jørn Lier Horst, Tom Kristensen, Unni Lindell og Tom Egeland føler seg brukt i kampen om strømmemarkedet. Før ga de ut bøker på Gyldendal og Aschehough, nå er de alle på Strawberrys Capitana som publiserer lydbøker på alle plattformer. Foto: Frode Hansen, VG

Forfattere ut mot storforlagene: – Nå er det nok!

Nå gjør syv forfattere med Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Egeland og Tom Kristensen i spissen opprør mot det de mener er maktspill og utestenging fra Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug.

Nå nettopp

Jørn Lier Horst (50), Unni Lindell (63), Anne B. Ragde (62), Vetle Lid Larssen (60), Thomas Enger (46), Tom Kristensen (65) og Tom Egeland (61) skriver i en kronikk i VG at de føler seg brukt som brikker i Aschehoug og Gyldendals kamp om det stadig voksende strømmemarkedet – og utestengt fra Norges største strømmetjeneste av Cappelen Damm.

Alle forfatterne har tidligere gitt ut bøker på enten Gyldendal, Aschhoug eller Aschehoug-eide Oktober.

Les kronikken fra forfatterne her

– Her er det to store aktører eid av de største forlagene, og som utelukker hverandres forfattere. De har brukt oss i et konkurransespill. Det taper vi millioner av kroner på. Nå er det nok, sier Tom Kristensen til VG.

Forlagene og lydbokselskapene er uenige i beskrivelsene til forfatterne, se deres svar lenger ned i saken.

Strømmemarkedet i Norge vil si: Fabel/Lydbokforlaget som eies 50/50 av Aschehoug og Gyldendal og Storytel Norge som eies av Cappelen Damm og svenske Storytel. Samt utfordreren Ebok pluss, som eies av Vigmostad & Bjørke.

Med noen få unntak har forlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal frem til nå låst sine egne forfattere til hver sine strømmetjenester.

Kort fortalt: Cappelen Damm-forfattere har stort sett vært tilgjengelig på Storytel, og Aschehoug- og Gyldendal-forfattere på Fabel.

– Akkurat det er jo ingen hemmelighet, men jeg føler meg likevel lurt. Forlagene holder tilbake for forfatterne sine hvor mye de faktisk taper på ikke å være på begge plattformene. De holder også tilbake at de egentlig har en plikt til å levere til alle plattformer – på samme måte som de har en plikt å levere til alle bokhandlere, sier Unni Lindell.

FØLER SEG LURT: Unni Lindell mener at mange forfattere ikke aner noe om hvilken betydning det har for dem å ikke være tilgjengelig på alle strømmeplattformer. Foto: Frode Hansen, VG

Her sikter hun til det som er nedfelt i den norske bokloven om skaffe- og leveringsplikt, som innebærer at du skal kunne finne bøker fra et hvilket som helst forlag i en hvilken som helst norsk bokhandel – uavhengig av hvem som eier bokhandelen.

Dette skal også gjelde lydbøker, bekrefter den norske Forfatterforeningen. De opplyser til VG at etter at vedtaket om lydbøker i 2017, er imidlertid det eneste som har skjedd en utveksling av 20 titler mellom Storytel og Fabel i 2020.

Leder Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen sier at forfatternes ønske er rimelig.

– Jeg forstår at forfatterne er frustrerte og ønsker å være i begge tjenestene, sier hun til VG.

Åpenbaring

Så slik det er i dag, finner du altså ikke Unni Lindells bøker som er utgitt på Aschehoug på Storytel. Du finner heller ikke de fleste av Jørn Lier Horsts bøker som er utgitt på Gyldendal på Storytel. Det var han som først oppdaget hva dette egentlig betyr for en forfatter.

For da han gikk fra Gyldendal og ga ut sin første bok på eget forlag, ble den lagt ut på både Storytel og Fabel – og inntektene gikk til himmels. En forfatter tjener mellom 10–12 kroner per avspilling.

TIL HIMMELS: Siden Jørn Lier Horst nå er på Strawberry-forlaget Capitana, får han lydbøkene sine publisert på alle plattformer. Han opplevde enorm økonomisk opptur på grunn av det. Foto: Frode Hansen, VG

– Det var som en åpenbaring da jeg så hvor mye større markedsandel Storytel hadde, og hva det betydde for meg. 77 prosent av inntektene fra strømming kom fra Storytel og 23 fra Fabel. Litt enkelt kan du som Gyldendal- eller Aschehoug-forfatter ta den summen du tjener på Fabel og gange det med fire. Altså tjener du 100.000 på strømming på Fabel, vil du rett og slett tjene 400.000 kroner bare ved å bli tilgjengelig på begge strømmetjenestene, sier Horst.

– Jeg eksploderte da jeg skjønte dette. Forlagene holder oss for narr, sier Unni Lindell, som i vår sa farvel til Aschehoug og ble kollega med Horst i Strawberry Publishings forlag Capitana.

– Men kan ikke dette sammenlignes med at man må ha flere abonnement for å strømme alle TV-seriene og filmene man vil?

– Det blir feil, for vi har et subsidiert bokmarked i Norge. Norge er et lite språkområde, og for at det i det hele tatt skal gå an å utgi bøker på norsk, har vi en litteraturpolitikk der det er momsfritak, fritak fra konkurranseloven, innkjøpsordning osv. Og i den norske bokavtalen, som alt dette er en del av, inngår også skaffe- og leveringsplikten. Alle titler skal være tilgjengelig overalt, sier Jørn Lier Horst, som ikke har fått noen god forklaring fra strømmetjenestene på at dette ikke overholdes.

– De har argumentert med at det er praktisk vanskelig, men det virker på meg som om de trenerer dette for å slippe konkurranse. De ser jo at eksklusivt innhold er viktig for å kapre abonnenter og kunder. Det går på bekostning av forfatternes rettigheter.

– Strømmetjenestene tar ikke ansvar

Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen sier til VG at det er påfallende at strømmetjenestene hittil har kunnet unndra seg forpliktelsene de har. Hun viser til en rekke ordninger som er politisk vedtatt for å sikre bredden i norsk litteratur, som for eksempel momsfritak på bøker og den nevnte skaffe- og leveringsplikten. Hun sier at strømmetjenestene nå er de eneste som ikke tar ansvar for denne bredden.

– Det skaper sterk ubalanse i et regulert marked når et ledd kan operere slik strømmetjenestene gjør. Forfatterforeningen og Forfatterforbundet har lenge ønsket å få på plass en kollektiv avtale for strømming, noe som per i dag ikke eksisterer, sier hun.

Det er bare et par uker siden de samme forlagene ble varslet om gigantiske bøter fra Konkurransetilsynet, som mener Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Vigmostad & Bjørke har drevet ulovlig samarbeid ved å dele informasjon om bokpriser og utgivelsestidspunkt.

– Uten å gå inn i den saken, mener vi i alle fall at det foregår et spill mellom de store forlagene når det gjelder strømming av bøker, sier Tom Egeland.

Nå tar forfatterne grep om sin digitale fremtid.

Spiller inn lydbøkene på nytt

Sammen har de syv engasjert advokat Jon Wessel-Aas for å se på lydbokavtalene deres. Det endte med at de alle nå har sagt opp sine avtaler som er eldre enn fem år, spilt inn lydbøkene på nytt – og gått til Storytel med bøkene.

– Men der sa de nei! De mente at Forleggerforeningen har sagt noe om at opphavsretten til bøkene var omstridt. De mener altså at det de selv har vært med på å utforme i forfatterkontraktene, ikke gjelder, sier Jørn Lier Horst, som har fått 21 gamle boktitler spilt inn på nytt.

– Disse nektes nå å tas inn av Storytel – fordi det visstnok hevdes fra Gyldendal at det er strid om rettighetene.

HYRET ADVOKAT: Sammen har de syv forfatterne engasjert advokat Jon Wessel-Aas (foran i bildet) for å se på lydbokavtalene deres. De er klare til å gå til sak om det trengs. Foto: Frode Hansen

De syv forfatterne har ikke tenkt å gi seg, de tar gjerne en rettssak om det trengs. Advokat Jon Wessel-Aas tviler på at forlagene tåler en rettslig prøving.

– Avtalene er helt tydelige her, men samtidig som forlagene erkjenner at de ikke har strømmerettigheter, bestrider de samtidig oppsigelsen. De har i alle fall ingen god sak, etter min mening. De er nok bekymret for at når disse forfatterne har tatt tilbake rettighetene sine, kan flere forfattere følge etter, sier Wessel-Aas.

Strid om rettigheter

Advokat Mathias Lilleengen representerer Lydbokforlaget/Fabel, som bestrider oppsigelsen av lydbokkontraktene.

– Lydbokforlaget er og har alltid vært tydelige på at det er de som har disse rettighetene. Forfatterne har anført at Lydbokforlaget ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt etter lydbokkontrakten, men Lydbokforlaget er ikke enig i dette, sier Lilleengen til VG.

Han sier Lydbokforlaget ble kontaktet av Storytel da de fikk henvendelsen Horst forteller om.

– Lydbokforlaget har informert om sitt syn, nemlig at forfatterne ikke har rett til å si opp lydbokkontraktene. Det har aldri vært uenighet om at lydbokkontraktene gjelder, mener Lilleengen.

Daglig leder Håkon Havik i Storytel avviser overfor VG at de ønsker å utestenge forfatterne som nå protesterer, og sier følgende om Lier Horsts versjon av tilbudet til Storytel:

– Storytel ønsket innledningsvis å ta inn disse titlene – men etter å ha fått informasjon fra Forleggerforeningen og deres advokat om at dette ikke er rettmessig, valgte vi å avvente. Storytel er ikke part i saken, men oppfatter den som en alvorlig tvistesak om utgiverrettigheter, sier Havik som opplyser at Storytel har videresendt redegjørelse fra Forleggerforeningens advokat til Jørn Lier Horst sitt forlag.

– Storytel ønsker ikke å komme i en situasjon hvor vi potensielt sitter igjen med erstatningskrav for å ha tatt inn åndsverk som utgiveren ikke har rettigheter til, og har valgt denne linjen overfor begge partene i denne saken. Vi tar med andre ord ikke inn titlene det gjelder fra noen av de berørte partene inntil det er brakt på det rene hvem som faktisk er utgiveren, sier Havik.

STRAWBERRY-FORFATTERE: Fra venstre: Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Kristensen og Tom Egeland. Foto: Frode Hansen, VG

Dette sier Storytel og Fabel: Har signert avtale

Forlagssjef Ann- Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget (som driver Fabel) opplyser at de nå har signert en avtale som de mener vil være til fordel for forfatterne. Hun viser til prøveavtalen som Fabel og Storytel har hatt med utveksling av forfattere i et halvt år.

– Denne avtalen er nå omgjort til en permanent avtale som er signert av begge parter. Denne avtalen har tatt lang tid å forhandle frem, fordi feltet er vanskelig og det har vært viktig å sikre gode vilkår for rettighetshaverne. Den avtalen vi nå har kommet fram til mener vi også vil være til klar fordel for forfatterne, sier Ann-Kristin Vasseljen til VG.

Hverken Lydbokforlaget eller Storytel ønsker å si når avtalen ble underskrevet. Daglig leder Håkon Havik i Storytel sier den «nylig» ble underskrevet.

STORYTEL-SJEF: Daglig leder Håkon Havik i Storytel undertreker at det finnes en rekke lydbøker av Jo Nesbø på Storytel, og at Fabel har lydbøker av Vigdis Hjorth - og at de nå ifølge ham har skrevet en avtale med Lydbokforlaget som lar Storytel tilby en større mengde lydbøker som hittil kun har vært tilgjengelige i Fabel. Foto: Frode Hansen

– Det er riktig at Storytel ennå ikke har samtlige av titlene Fabel tilbyr. Bokavtalens skaffe- og leveringsplikt forutsetter nemlig at den enkelte leverandør og forhandler er enige om betingelsene, og slikt kan ta tid. Jeg kan imidlertid glede alle lydbok-lyttere med at Storytel nylig har inngått en avtale med Lydbokforlaget, som lar Storytel tilby en større mengde lydbøker som hittil kun har vært tilgjengelige i Fabel.

– Hvor mange titler og hvilke forfattere er det snakk om?

– Det er foreløpig snakk om et tresifret antall lydbøker fra kjente norske forfattere vi har bedt om å få tilby. Vi avventer nå at Lydbokforlaget får godkjennelse fra forfatterne det gjelder, og regner med at dette blir avklart i løpet av måneden.

Avtalen det her vises til er helt ukjent for Wessel-Aas som representerer de syv forfatterne.

– Vi har jo brevvekslet med dem siden mai – jeg snakket sist med forlagenes advokat i dag – og de har aldri nevnt dette. Dette gjør de åpenbart nå, på grunn av denne saken, sier forfatternes advokat Jon Wessel-Aas.

– Ikke noe kartell

Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen understreker at de ikke er part i konflikten der forfatterne har engasjert advokat Jon Wessel-Aas.

Beskyldningene om kartellvirksomhet som forfatterne videreformidler i kronikken, besvarer han slik:

– Cappelen Damm eier 100% av bokdistribusjonsselskapet Sentraldistribusjon AS, 25% av Bokbasen AS, 50% av Storytel AS og én bokhandelsbutikk nemlig Tanum på Karl Johan. Dette er selvfølgelig ikke del av noe kartell, sier Jenssen.

Han avviser forfatternes påstander om at forlagene opererer i strid med Bokavtalen, og sier at Cappelen Damm har brukt tid til å forhandle frem en avtale «som gir bærekraftige betingelser for presentasjon av forlagets utgivelser i Fabel». Han mener også derfor at påstanden om at forlagene trenerer saken er grunnløs.

Jenssen viser for øvrig til den nevnte prøveavtalen, og sier:

– Denne prøveavtalen har fungert så godt at vi nå signerer en avtale om presentasjon av ytterligere et tresifret antall Cappelen Damm bøker i Fabel.

Han avviser også Lindells påstander om at forlagene holder forfatterne for narr og at de holder tilbake informasjon.

– Dette er ikke korrekt. Storytel tilbyr over 200.000 titler på norsk, engelsk og svensk gjennom sin tjeneste. Cappelen Damms 6000 lydbokutgivelser er godt presentert på Storytel sammen med utgivelser fra over 50 andre norske forlag. Jeg har forstått det slik at Storytel nå også har inngått en avtale om presentasjon av et stort antall utgivelser fra Lydbokforlaget, sier Jenssen.

Åse Ryvarden, forlagsdirektør for litteratur i Aschehoug Forlag, er forelagt påstandene fra forfatterne. Hun henviser til Lydbokforlaget og Forleggerforeningen.

Også Camilla Bruseland, kommunikasjonssjef i Gyldendal, sier til VG at det riktige er at Forleggerforeningen og Lydbokforlaget uttaler seg.

– Gyldendal vil lese hele kronikken og sette seg inn i saken for å kunne vurdere eventuell imøtegåelse, sier hun.

Forleggerforeningen: – Ikke part i saken

Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen, presiserer at det er forlagene og forfatterne som har en tvist, og at foreningen ikke er part i saken.

– Når det gjelder konflikten om hvem som skal være representert i hvilke strømmetjenester, er dette et anliggende for partene, men vi er kjent med at det nå er en avtale her, sier Austlid.

Fakta: Strømmetjenester i Norge Storytel Norge eies av det svenske lydbokkonsernet Storytel AB og det norske forlaget Cappelen Damm. Fabel eies av Lydbokforlaget, som igjen eies av Aschehoug og Gyldendal. Ebok Pluss eies av Vigmostad & Bjørke. Tallene viser at strømming er i enorm vekst, markedet er nå større enn pocketbøker. Storytel har den desidert største markedsandelen, mens Ebok Pluss har den minste. Vis mer

Publisert: 08.10.20 kl. 19:53

Les også

Mer om Bokbransjen Litteratur