BOK OM LØRENSKOG-SAKEN: Etterforskningen av Lørenskog-saken pågår for fullt, men i dag kommer den første boken om saken.

Det perfekte mysterium - Bokanmeldelse av «Lørenskog-mysteriet».

TV 2-journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim leverer en ryddig og velskrevet gjennomgang av Lørenskog-saken i bok-form.

Av Sindre Hovdenakk

Publisert: Nå nettopp

De to journalistene har fulgt saken hele veien, og kommer nå med sin oppsummering av forsvinningssaken som er så vanskelig å løse.

Det er en tydelig, poengtert fremstilling, skrevet med driv og tempo.

FAKTA: «Lørenskog-mysteriet. Forsvinningssaken som ryster Norge» Forfattere: Magnus Braaten og Kenneth Fossheim:

Sjanger: Dokumentar

Forlag: Gyldendal

Sider: 312

Pris: 399 kroner Vis mer

Vi kjenner alle saken: En milliardærkone forsvinner ved høylys dag i oktober 2018 fra en stille boliggate i Lørenskog. I huset finner ektemannen et utpressingsbrev, og snart begynner det å komme krav om å betale løsepenger i kryptovaluta.

Men ukene går, og kontakten mellom de pårørende og det som fremstår som kidnapperne blir mer og mer sporadisk. Samtidig jobber Øst politidistrikt bredt med ulike spor og hypoteser. Hagen-forsvinningen blir en prioritert prestisjesak for politiet, på det meste jobber mer enn 100 politifolk med saken.

Først etter ti uker går de ut i offentligheten med saken, som får enorm mediedekning. Ryktene og sladderen florerer, teoriene blant folk flest yngler, og den vanlige hærskaren av hobbydetektiver, konspirasjonsteoretikere og andre løse kanoner ruller frem. Men en løsning er like langt unna.

Saken tar en ny og dramatisk vending når politiet i april 2020 på åpen gate og under stor dramatikk pågriper ektemannen Tom Hagen. Bakgrunnen er en indisierekke de mener peker mot ham som mannen bak forsvinningen.

Politiet går på et gedigent prestisjetap når de etter bare en drøy uke må løslate Hagen igjen. Retten mener ikke det er grunnlag for å holde på ham.

Siden dengang har Tom Hagen nektet å la seg avhøre, og saken står tilsynelatende i stampe.

Slik er i svært korte trekk utviklingen i denne historiske forsvinningssaken så langt. Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet.

Forfatterne og journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim styrer heldigvis unna fristelsen til å dynge på med adjektivbruk og andre dramatiserende virkemidler.

DEBUTANTER: Journalistene Magnus Braaten og Kenneth Fossheim bokdebuterer med «Lørenskog-mysteriet». Foto: Erik Edland

I stedet lar de sakens innebygde dynamikk bære fortellingen, på en mest mulig objektiv måte. Det blir uansett spennende nok.

De «vil gi et ordentlig og balansert bilde av saken», skriver de i bokens innledning. Slik har også boken sin viktigste funksjon, som en oversiktlig gjennomgang av saken så langt.

Men «Lørenskog-mysteriet» tydeliggjør samtidig noen av de mest problematiske og utfordrende sidene av moderne kriminaljournalistikk.

Det handler først og fremst om forholdet til kildene journalistene jobber med. Noen av kildene er de nødt til å anonymisere, og forfatterne sitter i tillegg med informasjon de ikke kan videreformidle. Derfor er det fortsatt en del vi vanlige lesere ikke vet om denne saken.

Særlig forholdet til etterforskerne, altså politiet, er en form for byttehandel i slik kriminaljournalistikk. Pressen er avhengig av informasjon og et godt samarbeid, samtidig som de har i oppgave å utøve nødvendig kritikk mot politiet. Det er en situasjon full av dilemmaer, og jeg tror at nettopp Lørenskog-saken kan være et godt utgangspunkt for en gjennomgripende debatt om dette bytteforholdet mellom medier og kilder.

Imens kan de som tørster etter mer «true crime» med fordel kaste seg over «Lørenskog-mysteriet».

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk