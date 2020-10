BESKYLDES FOR PIRATKOPIERING: Jørn Lier Horst mener han ikke har gjort noe ulovlig, men Lydbokforlaget mener han har piratkopiert lydbøker de sitter med rettighetene til. Foto: Frode Hansen

Forlagssjef kaller Jørn Lier Horst-lydbøker piratkopier

Jørn Lier Horst har spilt inn nye utgaver av 21 lydbøker som Lydbokforlaget mener de har rettighetene til. Nå er åtte av disse bøkene lagt ut for salg og strømming hos Ebok Pluss - og Lydbokforlaget kaller det ulovlige piratkopier.

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget går nå hardt ut mot det hun mener er ulovlige kopier i omløp.

– Vi fastholder at dette er ulovlig og i strid med opphavsretten. Vi kommer nå til å sende brev til forfatteren, utgiver og salgsleddet for å understreke dette. Vi har gitt klar beskjed om dette til Ebok Pluss tidligere, og også via advokat til forfatterne, sier Vasseljen til VG.

Hun viser til at sju forfattere, med Jørn Lier Horst i spissen, har spilt inn totalt 84 av sine lydbøker på nytt - etter at de selv hevder å ha tatt tilbake rettighetene fra Lydbokforlaget (eid av Aschehoug og Gyldendal).

Meningen var å få bøkene gjort tilgjengelig på Cappelen Damms strømmetjeneste Storytel - som har en mye større markedsandel enn Lydbokforlagets Fabel (eid av Gyldendal og Aschehoug). Men Storytel sa nei på grunn av striden om rettighetene til bøkene.

Nå er det Strawberry Publishing som hevder de har sikret seg rettighetene det strides om til de 84 lydbøkene. Og i dag ble de seks første bøkene i Jørn Lier Horsts mestselgende barnebokserie «Detektivbyrå nr 2» og de første to bøkene i Clue-serien lagt ut på Ebok Pluss (eid av Vigmostad & Bjørke) - for både enkeltsalg og strømming.

– Piratkopier

Til tross for at det strides om rettighetene til lydbøkene.

ULOVLIG: Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget mener Jørn Lier Horst har tatt rettighetene til lydbøkene sine ulovlig. Foto: Lydbokforlaget

– Det de har gjort er å ta rettighetene som ligger hos Lydbokforlaget og laget nye lydbokutgaver som vi ser på som piratkopier. Nå er disse i omløp i Ebok Pluss - og det ser vi alvorlig på, sier Lydbokforlagets forlagssjef Vasseljen til VG.

– Vil dere kreve at disse tas av strømmetjenesten?

– Vi kommer til å sende dette brevet og fortsette dialogen med partene, sier Vasseljen.

I en kronikk i VG nylig gikk hun nærmere inn på hva hun mener denne konflikten og striden om rettighetene går i.

Etter det VG erfarer er planen å legge ut de 84 bøkene, som inkluderer flere bøker i bestselgerserier som Anne B. Ragdes «Berlinerpoplene», Jørn Lier Horst Wisting-serie og Unni Lindells krimserie om Cato Isaksen, på løpende bånd fremover på Ebok Pluss.

SINTE: Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Tom Kristensen og Tom Egeland eagerer på at ikke lydbøkene som de har utgitt på sine tidligere forlag er tilgjengelig på alle plattformer - og har spilt inn flere av lydbøkene på nytt. Noe Lydbokforlaget mener de ikke har rett til. Foto: Frode Hansen

– Vi støtter disse forfatterne som har tatt tilbake rettighetene sine etter å ha vært låst inne i systemet til storforlagene, slik at de nå kan være tilgjengelig for salg og strømming hos alle aktører, sier leder Lene Røren i Ebok.no som driver strømmetjenesten Ebok Pluss og eies av forlaget Vigmostad & Bjørke.

Hun er ikke bekymret for striden rundt rettighetene.

– Vi har jo både en vanlig salgsavtale for bøker og strømming av bøker i abonnement med Strawberry fra før, så dette er egentlig en helt vanlig sak for oss. Vi mener at forfatterne har rett til å ta tilbake rettighetene sine og at det ikke ligger noen stridigheter her. Det er i så fall en sak mellom Lydbokforlaget og Strawberry Publishing.

– Lydbokforlaget mener dere nå har publisert Piratkopier?

– Det mener åpenbart ikke vi, siden vi har tatt dem inn, sier Røren.

Forfatter Jørn Lier Horst sier til VG at for ham er dette helt ukomplisert.

– Jeg har tatt tilbake rettighetene mine, gjort en ny avtale med Strawberry Publishing, spilt inn 21 bøker på nytt - og nå gjøres de tilgjengelige på Ebok pluss og eventuelt andre salgskanaler, sier Lier Horst.

– Lydbokforlaget mener dette er ulovlig og kaller det piratkopier?

– Der er vi helt uenige. Jeg mener jeg er i min fulle rett til å ta tilbake rettighetene, og hvis de mener noe annet, må de bringe det inn for retten.

UENIG: Jørn Lier Horst mener han er i sin fulle rett til å ta tilbake lydbokrettighetene sine. Foto: Frode Hansen

Tidligere har de syv forfatternes advokat Jon Wessel-Aas uttalt til VG at han tviler på at Lydbokforlaget tåler en rettslig prøving - dersom de går til sak om rettighetene.

– Avtalene er helt tydelige her, men samtidig som forlagene erkjenner at de ikke har strømmerettigheter, bestrider de samtidig oppsigelsen. De har i alle fall ingen god sak, etter min mening. De er nok bekymret for at når disse forfatterne har tatt tilbake rettighetene sine, kan flere forfattere følge etter, sier Wessel-Aas.

Advokat Mathias Lilleengen, som representerer Lydbokforlaget/Fabel, har uttalt til VG at de bestrider oppsigelsen av lydbokkontraktene.

– Lydbokforlaget er og har alltid vært tydelige på at det er de som har disse rettighetene. Forfatterne har anført at Lydbokforlaget ikke har oppfylt sin aktivitetsplikt etter lydbokkontrakten, men Lydbokforlaget er ikke enig i dette, sier Lilleengen til VG.

Strømming i stor vekst

I går ble det lagt frem nye tall som viser at inntektene bare fra lydstrømming økte med hele 38 prosent i tredje kvartal sammenlignet med 2019. Strømmemarkedet er nå større enn pocketbokmarkedet.

Samtidig raser strømmestriden videre etter flere uker med debatt i VG etter at de syv forfatterne Jørn Lier Horst, Unni Lindell, Anne B. Ragde, Vetle Lid Larsen, Thomas Enger, Tom Kristensen og Tom Egeland gjorde opprør mot de norske storforlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal og deres strømmetjenester Storytel og Fabel.

Kort fortalt: De syv forfatterne reagerer på at de mener at forlagene med noen unntak har låst sine egne forfattere til hver sine strømmetjenester - og dette taper forfatterne mye penger på.

Dette utløste mye uenighet i bransjen - og her kan du lese deg opp på debatten:

Publisert: 30.10.20 kl. 17:03

