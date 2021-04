VANT: Jørn Lier Horst vant rettssaken mot Lydbokforlaget/Gyldendal Foto: Hanna Kristin Hjardar

Jørn Lier Horst frifinnes i lydboksaken

Oslo tingrett har i dag frifunnet Jørn Lier Horst i rettssaken mot Gyldendal og Lydbokforlaget - og mener forfatteren hadde full rett til å si opp lydbokkontrakten med forlagene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Dette var en gledelig bekreftelse på mitt standpunkt. Jeg ser på det som en styrking av forfatternes posisjon i forhold til forlagene og råderetten over eget åndsverk, sier forfatter Jørn Lier Horst til VG.

Han fikk medhold i at han kunne si opp lydbokkontrakten med forlagene når vilkårene ikke er oppfylt.

– Denne dommen betyr to ting. Kontraktene vi har signert kan faktisk sies opp når vilkårene ikke blir oppfylt. Og tiden der forlag som Gyldendal kan misbruke våre rettigheter ved å låse oss inne i deres egen strømmetjeneste er ubønnhørlig over, sier Jørn Lier Horst.

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget sier i en kort kommentar til VG at de nå vil lese dommen og vurdere hva de skal gjøre.

– Vi må lese dommen grundig først. Men vi registrerer at dommeren gir uttrykk for tvil i dommen, sier Vasseljen.

VG fulgte saken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og forfatter Jørn Lier Horst tett i forrige uke. Les mer om saken og andre boksaker her.

Hovedspørsmålet i rettssaken var om Jørn Lier Horst hadde rett til å si opp lydbokkontrakten med Lydbokforlaget og Gyldendal – for så å spille inn lydbøkene sine på nytt og utgi dem på et annet forlag.

Retten mener at det kunne han: I dommen står det at retten er «kommet til at Lier Horst og Sandnes Media hadde rett til å si opp lydbokkontraktene med Lydbokforlaget, og at dette ledet til at lydbokrettighetene falt tilbake til dem som opphavsmenn.»

Frifinnes

I dommen står det at Jørn Lier Horst og Sandnes Media AS frifinnes i hovedkravet. Samtidig frifinnes Lydbokforlaget og Gyldendal i motkravet som kom fra Jørn Lier Horst om erstatning for tapt inntekt på nærmere 1 million kroner.

Retten dømmer også Lydbokforlaget og Gyldendal til å erstatte Jørn Lier Horsts sakskostnader med 650.000 kroner. Retten har heller ikke tatt Gyldendal/Lydboforlagets begjæring om stans av salget av Jørn Lier Horsts nyinnspilte lydbøker - og må her forlagene betale ytterligere 50.000 kroner i saksomkostninger.

– Nå ser jeg fram til at bøkene mine endelig skal bli tilgjengelig i norges største digitale bokhandel, nemlig Storytel. Dette er først og fremst en seier for norske forfattere og norske strømmekunder. Jeg tenker også at dette vil gi Forfatterforeningene en langt bedre forhandlingsposisjon i arbeidet med å få på plass en Normalkontrakt for strømming.

BETYDNING FOR FLERE FORFATTERE: Det var bare Jørn Lier Horst som ble saksøkt, men han står i bresjen for flere Strawberry-forfattere som har sagt opp lydbokkontraktene sine og spilt inn lydbøker på nytt. Det dreier seg blant annet om: Thomas Enger (f.v), Unni Lindell, Tom Egeland som er avbildet med Lier Horst her dagen før rettssaken. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Et tema i saken har nemlig vært at Gyldendal og Lydbokforlaget ikke gjorde lydbøkene til Jørn Lier Horst tilgjengelig i andre enn deres egen lydboktjeneste Fabel. Det var dette som fikk Jørn Lier Horst og andre Strawberry-forfattere som Unni Lindell, Tom Egeland og Thoams Enger til å si opp avtalene sine med Gyldendal og Lydbokforlaget og spille inn over totalt 80 lydbøker på nytt.

Bakgrunn: Forfatteropprør: Nå er det nok!

Forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen har tidligere uttalt til VG at en ettsavgjørelse rundt lydbøkene til Jørn Lier Horst også vil danne grunnlag for behandling av rettighetene til de andre forfatterne.

Unni Lindell sier til VG at hun fulgte rettssaken minutt for minutt.

– Selv om seieren var åpenbart for meg som fulgte rettssaken, er jeg lettet nå. Gigantforlagene har i årevis misbrukt forfatternes tillit ved å sette egeninteresser først. Det har vi tapt mye penger på. Nå ser jeg frem til endringer for forfatterne, sier Lindell.

Lydbokforlaget og Gyldendal gikk til sak fordi de mente at Jørn Lier Horst ikke hadde rett til å si opp lydbokavtalen og krevde stans i salg av Jørn Lier Horsts nyinnspilte lydbøker.

Forlagenes advokat John S. Gulbrandsen påpekte i sin prosedyre i rettssaken at dersom Jørn Lier Horst fikk medhold, ville det føre til kaos:

– Da vil jo alle forfattere kunne si opp avtalene sine, og vi vil få en situasjon som er helt ute av kontroll, sa Gulbrandsen som var nådeløs mot forlaget Strawberry Publishing og Jørn Lier Horsts metoder:

– Helt uvanlig, aggressivt og suspekt!

Mens Jørn Lier Horsts advokat Jon Wessel-Aas på sin side påpekte at dersom forlagene får medhold, får de all makt.

ADVOKATENE: John S. Gulbrandsen (t.v.) gikk ut mot Jørn Lier Horst og forlaget Strawberrys metoder, mens Jon Wessel-Aas mener det ikke er tvil om at Jørn Lier Horst kunne si opp avtalen med Gyldendal/Lydbokforlaget. Foto: Tore Kristiansen

– Hvis retten gir forlagene medhold her, så er det det samme som å gi dem all makt. Da kan de bare si: Dette er vilkårene, og de kan forstås slik og slik. Det vil forrykke hele balansen i dette økosystemet, sa Wessel-Aas.

Hva betyr 300 eksemplarer?

En setning i lydbokkontrakten har stått helt sentral i saken: Der står det at både forlag og forfatter kan si opp avtalen dersom det er solgt mindre enn 300 eksemplarer i løpet av det siste året.

Det er dette de krangler om: Betyr «300 eksemplarer» både fysisk lydbok på CD, lydbokfil og strømming av lydbok?

JA, mener Gyldendal/Lydbokforlagt. NEI, mener Jørn Lier Horst som mener det kun dreier seg om eksemplarer av enten lydbok på CD eller lydfil som selges til stykkpris.

Piratkopier og sjørøvere?

For første gang i historien saksøkte Gyldendal en av sine forfattere, og i ordkrigen mellom forlagene som saksøker og forfatteren og hans nye forlag, er det blitt brukt ord som «piratkopier» til å beskrive lydbøkene Jørn Lier Horst har spilt inn på nytt og lagt ut for salg, mens Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen uttalte følgende da han vitnet i saken:

– Dette er ikke forleggeri, men sjørøveri.

Noe Strawberrys forlegger Magnus Rønningen svarte slik på:

– Det er ikke sjørøveri, men mytteri.