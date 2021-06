GIR UT BOK: Martine Lunde under «Farmen kjendis»-lansering i 2019. Foto: Mattis Sandblad

Martine Lunde gir ut bok: − Skal fortelle ting jeg aldri har fortalt

Influencer Martine Lunde (25) sier hun skal fortelle til nå ukjente historier i sin første bok: – Det har vært perioder hvor jeg har vært ordentlig redd for egen sikkerhet.

– Folk tror de kjenner meg, men det gjør de egentlig ikke. I denne boken skal jeg gi følgerne mine et større innblikk i livet mitt, og jeg skal fortelle ting jeg aldri har fortalt før. Jeg gleder meg, men det er også veldig skummelt, sier Martine Lunde.

Lunde er en av Norges største influencere. Hun ble først kjent på «Paradise Hotel», og har siden deltatt i program som «Bloggerne», «Skal vi Danse» og «Farmen kjendis». I vår fikk hun i tillegg sin egen TV-serie.

Til høsten føyer hun seg inn i rekken av influencere som gir ut bok. Boken skal hete «Martines verden», og Lunde beskriver det som en åpen og ærlig selvbiografi.

– Du gir ut selvbiografi som 25-åring?

– Jeg tenkte egentlig at jeg ikke skulle skrive bok før jeg var eldre, men så føltes det bare veldig riktig akkurat nå.

Det var coronaåret som åpnet for mulighetene for et bokprosjekt, men Lunde presiserer at hun ikke har gjort all jobben selv.

– Jeg har fått hjelp til å skrive, så jeg vil ikke kalle meg forfatter. Det har vært en spesiell prosess, for man har jo måttet gå tilbake i tid og sette seg inn i situasjoner igjen, sier hun og legger til:

– Det har vært vanskelig, og det har vært veldig rart å grave i. Det har føltes ut som psykologtimer.

– Ganske ekle historier

Siden boken ikke er ferdigskrevet er Lunde forsiktig med å røpe detaljer. Hun sier den skal handle om livet hennes, og at et sentralt tema er baksidene ved det å være influencer.

– Å få så mye oppmerksomhet fører jo med seg både godt og vondt. Jeg elsker livet mitt, men det har vært ganske ekle historier opp igjennom.

Lunde har flere ganger fortalt på egne kanaler om hendelser som har ført til at hun ikke lenger tør å bo hjemme i leiligheten sin.

– Det har vært perioder hvor jeg har vært ordentlig redd for egen sikkerhet. Det har vært trusler og folk som har kommet hjem til meg, og politiet har vært involvert. Det er mye ved dette folk ikke vet, fordi jeg aldri har gått ordentlig inn på det.

KJÆRESTER: Martine Lunde og Aleksander Sæterstøl møttes på «Paradise Hotel» i 2017. Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

– Gruer meg veldig

– Du sier også at boken skal ta opp alvorlig tematikk?

– Ja, og det er flere ting. Jeg har jo blant annet vært åpen om at videregående ikke var noe for meg, og at jeg ikke trivdes der. Nå får folk kanskje vite hvorfor jeg ikke trivdes der.

Lunde sier det var en vanskelig periode i livet, og beskriver det på følgende måte:

– Det er jo egentlig typiske ting som kan skje med mange. Jentedrama, utestengelse og mobbing, men som kanskje ble dratt litt langt. Det var ganske heftig til tider.

Hun syntes det er fint å kunne dele erfaringer med følgere som kan være i lignende situasjoner.

– Jeg vil at folk skal vite at de ikke er alene, og jeg håper å kunne vise en ny side av meg selv. Jeg gruer meg veldig til at andre skal lese noe så personlig og få greie på ting som ingen vet om. Det skremmer meg, sier hun før hun legger til:

– Men jeg tror det kommer til å føles veldig bra. Jeg tror det kommer til å bli veldig deilig når boken blir sluppet.