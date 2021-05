FANT JUDAS-PENGENE: Tom Egeland fant noen eksempler av samme mynt som Judas-pengene på Kulturhistorisk museum i Oslo. Det er i dag er historisk konsensus om at det må ha vært snakk om: Sekler fra Tyr. Det finnes noen eksemplarer på Kulturhistorisk museum i Oslo Foto: Tore Kristiansen

Fantasieggende Bjørn Beltø-krim - Bokanmeldelse: Tom Egeland: «Sølvmyntene»

Bjørn Beltø vender tilbake i ny teologisk thriller fra Tom Egeland, som leverer de historiske spekulasjonene vi forventer, men der det mangler noe på spenningen.

Av Ola Hegdal

Publisert: Nå nettopp

NB! Fordi Tom Egeland i mange år selv var bokanmelder i VG, har vi fått en ekstern kritiker til å vurdere boken: Ola Hegdal som er litteraturviter og fast bokanmelder i NRK.

Se, han er oppstanden! Bjørn Beltø var altså likevel ikke død, og ikke engang helt pensjonert.

Nå vender han tilbake i det som er Tom Egelands niende bok i denne serien, i en sjanger som vekselvis blir kalt arkeologisk og teologisk thriller.

FAKTA: «Sølvmyntene» Forfatter: Tom Egeland

Forlag: Strawberry publishing

Sjanger: Thriller

Sider: 399

Pris: 399 kr. Vis mer

Man kunne kanskje like gjerne kalle det «ateistisk thriller»? For Egelands omgang med de bibelske fortellingene er både respektløs og dypt rotfestet i research og forskning, et fruktbart møte mellom fantasi og vitenskap.

Lest? Tom Egeland skrev ny bok i hemmelighet: Bjørn Beltø gjør comeback

Der Indiana Jones var arkeologen gjenfødt som barsk og sjarmerende he-man, representerer Beltø den motsatte ytterlighet, en sjenert og introvert albino med briller, som vandrer fra bibliotek til museum og tilbake. Alltid med en uoppnåelig vakker kvinne i tankene, og med noen nederdrektige typer hakk i hæl.

Bibelens Bad guys

«Sølvmyntene» tar for seg to av de siste figurene i det nytestamentlige univers som Egeland ikke har skrevet stort om, skurkene i fortellingen: Pontius Pilatus og Judas Iskariot. Fascinerende skikkelser, naturligvis, som selv om de har marginale roller i evangeliene, ruver som episke bad guys i den kristne forestillingsverden.

Et manuskript fra Jesu dager blir gjenfunnet, det dreier seg om intet mindre enn et brev fra selveste Pontius Pilatus, som skal kaste nytt og sjokkerende lys over bibelhistorien. Men før brevets innhold har blitt analysert, er det borte igjen, røvet av mystiske gjerningsmenn, som bare etterlater en død arkivar.

Hvem andre kan gjenfinne dette uvurderlige manuskriptet enn Bjørn Beltø?

Husker? Beltø-boken som fikk terningkast 6: Djevelsk bra!

Jakten setter vår filologiske snushane på sporet av det som for kristne – av forståelige grunner – aldri har vært av de mest ettertraktede relikviene, de tretti sølvpengene til Judas.

MYE RESEARCH: Tom Egeland har gjort mye researchen om Judas Iskariot og de 30 sølvmyntene vi hører om i Bibelen. Her fra samlingen av sekler fra Tyr på Kulturhistorisk museum i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Underveis greier Egeland å lansere en ganske oppfinnsom, og småfrekk alternativ forklaring på hvorfor Judas svek Jesus.

Løsningen er: Han gjorde ikke det.

I stedet skimter vi omrisset av en utspekulert plan, et stort offer, og et klassisk bytte av identitet. Her kan nok troende føle at Egeland beveger seg faretruende nær den hellige kjernen i fortellingen om Jesu død og oppstandelse. Men dette er først og fremst en interessant tankelek, og det er ingen grunn til å tro at forfatteren stiller seg bak disse tolkningene.

Skurkene bak hjørnet

Jeg synes de historiske og filologiske betraktningene er fantasieggende og tankevekkende.

Pontius Pilatus og Judas er fascinerende skikkelser, der de uforvarende har endt opp som ondskapens agenter i den største av alle fortellinger. Den mildt religionskritiske tendensen er det ikke noe problem å stille seg bak.

Spenningen, derimot, blir mest en påstand.

les også Tom Egeland tok egentlig farvel med Beltø i 2018: – Jeg er ferdig med Beltø

Bøker, manuskripter og arkeologiske utgravninger er ikke i utgangspunktet det mest nervepirrende av materiale. Bøkene om Beltø holder seg unna alle overnaturlige trusler, som ånder, demoner eller gjenferd, slik vi kjenner det fra filmer om mumier og hjemsøkte gravkamre.

Det er også grenser for hvor mange ganger man kan lansere Vatikanet, og skumle munkeordener som fienden, selv om det faktisk dukker opp en slik orden i denne boken. De lyssky individene som forfølger Beltø denne gang, tilhører derfor en organisasjon som neppe blir fornærmet over anklagen om å stå bak kriminalitet, da det for dem ikke er noe personlig, only business.

Beltø skal videre komme til å oppdage en hemmelighet om sitt eget liv, som selv om den er godhjertet, ikke er spesielt godt integrert i historien.

Så her er det litt av hvert. Gjensynet med Beltø er hyggelig, og det er flukt over ideene og den alternative bibelhistorien. Men man kunne ønske seg en intrige som var hakket mer overbevisende.

Ellers vil jeg bare si at det lenge har vært min ambisjon her i livet å minst en gang skrive en Tom Egeland-anmeldelse uten å nevne Dan Brown. Aldri har jeg vært så nær ved å klare det.

Anmeldt av: Ola Hegdal