Hyllest til high school-sjangeren! Bokanmeldelse: Benedict Wells: «Hard Land»

Selv om sidene flyr av sted i det tyske stjerneskuddet Benedict Wells’ nye roman, er den ikke helt på høyde med de to foregående bøkene hans som begge fikk terningkast 6 i VG.

Av Gabriel Michael Vosgraff Moro

Publisert: Nå nettopp

Så er han igjen aktuell på norsk, den unge tyske stjerneforfatteren Benedict Wells som har rundet 1 million solgte bøker - og gikk rett til topps på den tyske bestselgerlisten med den nye romanen «Hard Land» da den kom ut for et par måneder siden.

Fra før har han gitt oss terningkast 6-romanene «Ut av ensomheten» og «Becks siste sommer».

Med sin nye roman handler det igjen om unge outsidere. Denne gang er handlingen flyttet fra Tyskland til 1980-tallets USA, nærmere bestemt en fiktiv småby i Missouri.

FAKTA: «Hard Land» Terningkast 4 Forfatter: Benedict Wells

Tittel:

Oversetter: Miriam Lane

Sjanger: Roman

Forlag: Press

Sider: 295

Pris: 399 kroner Vis mer

«Det var den sommeren jeg forelsket meg, og moren min døde.»

Året er 1985. Sam er femten år og redd for det meste. Han er en spinkel, følsom og tenkende gutt på vei til å bli voksen. Moren hans er alvorlig kreftsyk, faren taus og innesluttet. I den søvnige lille byen Grady er hjørnesteinsbedriften nylig lagt ned og faren blitt arbeidsledig.

For å slippe å tilbringe sommerferien hos fetterne sine, skaffer Sam seg jobb på den lokale kinoen. Der blir han kjent med tre litt eldre ungdommer som alle er klare for college.

I løpet av sommeren blir firkløveret en sammensveiset gjeng, og Sam hodestups forelsket i en av dem. Hun heter Kirstie, har et litt for stort mellomrom mellom fortennene og får rollen som både bestekompis og begjærsobjekt for den litt yngre, litt lavere gutten.

Amerikansk high school- og ungdomstid er skildret i utallige filmer og bøker, det er nok å nevne åttitallsklassikere som «The Breakfast Club» og «Tilbake til fremtiden».

Wells er selvsagt klar over at han går inn i en tradisjon stappfull av referanser, sjangerkonvensjoner og klisjeer. Han låner litt herfra og derfra, får man vel si, men skaper også sine egne oppdiktede steder og personer.

Stilen er lett og luftig, sidene flyr av sted.

Så hva vil Wells egentlig med denne high school og «coming of age»-pastisjen?

Antagelig er boken ment som en hyllest til en sjanger som har preget forfatterens egen oppvekst. Musikk spiller som vanlig en stor rolle: Bruce Springsteen står på full guffe gjennom teksten, og Sam drømmer om å spille el-gitar som Marty McFly.

«Hard Land» er en bok det er vanskelig å mislike. Den er velskrevet og godt skrudd sammen. Samtidig savner jeg større risikovilje, ungdommelig råskap og brudd med konvensjonene. Det blir for trygt og motstandsløst denne gang.

Best passer denne fortellingen for unge voksne. For ved veis ende er dette en roman med det urgamle, evigaktuelle temaet: Gutt møter jente.

