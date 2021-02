VERDENSLANSERING: Bill Gates’ bok «Hvordan unngå en miljøkatastrofe» lanseres samtidig over store deler av verden i dag. Foto: Gyldendal

Bill Gates fikser miljøet! Bokanmeldelse: Bill Gates: «Hvordan en unngå en miljøkatastrofe»

Enda en riking som vil redde verden, spør du? Ja visst, gjør deg klar for Bill Gates’ kulepunkter!

Av Sindre Hovdenakk

Microsoftgründer, og inntil nylig verdens rikeste mann, Bill Gates har fått øynene opp for hvilken trussel klimaendringene representerer.

Nå kommer han med sine bud på hvordan vi skal klare å håndtere menneskehetens hittil største utfordring. Og svaret er ren energi.

Bill Gates innrømmer selv at han tenker mer som ingeniør enn som politiker. Derfor er boken, som denne uken lanseres over hele verden, proppfull av informasjon og regnestykker. Det er atskillig lenger mellom nye erkjennelser og alternative tanker.

De viktigste konsekvensene av klimaendringene som Gates gjengir i denne boken kjenner vi alle: Tørke, storm, havstigning, matmangel, skogbranner, dyrearter som forsvinner og ikke minst enorme menneskemasser på flukt fra ulevelige kår.

Bare ved å samle gode krefter fra de relevante vitenskapene kan vi finne holdbare løsninger på de store problemene, er budskapet fra Seattles store sønn.

Mer konkret ser Bill Gates for seg at de rikeste landene må ha null nettoutslipp innen 2050. Det mener han er et viktigere mål enn en liten nedgang innen 2030, som andre ser på som avgjørende.

Partnerskap mellom politikk, teknologi og marked er mantraet, samtidig som myndighetene (og næringslivet) må femdoble forskingen innen miljøteknologi og ren energi. Det innebærer også at man må ta høyere risiko når det gjelder hvilke prosjekter man støtter.

Mer interessant er det kanskje at superkapitalisten Bill Gates tar til orde for en aktiv, styrende avgiftspolitikk på energiområdet. Velkjente toner for en nordboer, men kanskje vanskeligere å selge inn i Gates’ hjemland.

En åpenbar svakhet ved boken er at den er full av overordnede problemstillinger og utfordringer, men mangler en konkret adressat. Typisk veksler også Gates hele tiden mellom pronomenene «jeg» og «vi», noe som kanskje avspeiler at det gjør noe med selvbildet å ha fri tilgang til verdensledere og internasjonale møtefora.

Selv om boken lanseres globalt er det ikke til å komme bort fra at den er sterkt preget av sitt amerikanske opphav. De fleste eksemplene Gates benytter er hentet fra USA, og man kan jo spørre seg hvilken nytte det har for norske lesere å vite hva en gallon bensin koster i Amerika?

Boken er hele ikke helt uten språklig rusk. En setning som «Cheeseburger ligger i familien for meg» er veldig langt unna det jeg vil kalle godt norsk. Det samme gjelder den underlige formuleringen «Vi elsker strøm, men de fleste av oss vet det ikke».

Men alt dette er selvsagt tilgitt hvis denne boken kan få politikere og beslutningstakere til å investere i en langt mer offensiv klimapolitikk.

Selv har Bill Gates omtrent 700 milliarder norske kroner å legge i potten. Det burde jo rekke et stykke på vei.

Anmeldt av: Sindre Hovdenakk