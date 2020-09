BOK NR. TO: Lars Mytting fikk en kjempesuksess med «Søsterklokkene» - som nå er oppe i et totalopplag på 140.000 i Norge. Denne uken, samme uke som bok nummer to kommer i Norge, lanseres boken også i USA. Oppfølgeren «Hekneveven» beskrives som fortellerkunst av VGs anmelder. Foto: Patrick da Silva Sæther/VG

Fortellerkunst fra øverste hylle! Bokanmeldelse: Lars Mytting: «Hekneveven»

Lars Myttings oppfølger til bestselgeren «Søsterklokkene» er rikholdig som trådene i en billedvev.

Arne Hugo Stølan

Nå nettopp

Andreboken i Myttings planlagte trilogi, «Hekneveven», er et overflødighetshorn av en roman, rikholdig som trådene i en billedvev.

Med stødig hånd viderefører Lars Mytting det fargerike materialet han startet på i «Søsterklokkene» (2018) og som skapte høye forventninger. Også «Hekneveven» er et oppkomme av kreativ fantasi, grunnet på imponerende kunnskaper om folk og natur, kultur og historie.

«Hekneveven» Forfatter: Lars Mytting Sjanger: Roman Forlag: Gyldendal Sider: 477 Pris: 399,- Vis mer

Vi er i begynnelsen av 1900-tallet. Presten Kai Schweigaard har fortsatt sitt virke på fjellgrenda Butangen i Gudbrandsdalen etter at stavkirka ble demontert og sendt til Dresden med den ene av Søsterklokkene. Den andre ligger fortsatt på bunnen av Løsnesvatnet.

Ennå sterkt preget av sin ulykkelige kjærlighet til avdøde Astrid Hekne er han oppsatt på å finne Hekneveven, slik han lovet henne; en «hedensk» billevev skapt i visjonær inspirasjon av de siamesiske tvillingsøstrene Halfrid og Gunhild Hekne. Den avslørte betrakterens ansikt i livet og døden og var attpåtil en foruroligende framstilling av Dommedag, «Skråpånatta». Veven hang i stavkirka i 200 år, men forsvant i 1813.

Når tvillingenes to putetrekk kommer for en dag, søker Schweigaard hjelp hos en kunnskapsrik og tiltalende enke og bunadsforkjemper på Dovre. Koblinger knyttes til skottekilten, slaget ved Kringen i 1612 og norrøne vevtradisjoner. Romanen starter forøvrig med et referat fra skottetoget, slaget og fangedrapene. Da fikk søstrene besøk i vevstua. Et blodig drama antydes, uten at detaljene avsløres. Et frampek til neste roman, formodentlig.

Jakten på Hekneveven er tidvis spennende og løsningen original. Men Mytting er best og mest gripende i beretningen om Jehans, Astrids sønn, og ekteskapet med arbeidsjernet Kristine.

Deres klassereise – og Butangens utvikling fra gammel til ny tid – kunne vært en roman i seg selv.

Som når Jehans «skårjager» den selvgode og arrogante onkelen på Hekne med ljå i slåttonna. Når hele bygda stiller opp til uanmeldt dugnad på den forfalne boplassen han og kona sliter seg ut på.

Når krisen rammer ekteskapet deres. Eller når Jehans med hjelp fra telegrafist og smed lager bygdas første turbin og den første lyspæra tennes på husmannsplassen.

Det er fortellerkunst fra øverste hylle!

Tidlig i romanen introduseres Jehans` «avdøde» tvillingbror Edgar som Victor, engelsk troféjeger. Fortellingen får bredde, men portretteringen av Victor/Edgar virker blassere og mindre troverdig. Brødreforholdet ender midlertidig i uvennskap og slåsskamp. Men romanen utvikler seg videre i effektive kryssklipp mellom Butangen og England, Løsnesvatnet og Dresden, verdenskrig og spanskesyke. Vi aner skjebnetrådene som løper i den store renningen, gjennom ulike tidsaldre og menneskeliv, på tvers av kulturforskjeller og geografiske avstander.

Når mye faktastoff skal med, blir Mytting i overkant refererende. Og avslutningen er noe av en nedtur. Her har forfatteren fått det travelt og legger seg på den jevne underholdningsromanens trauste nivå. Handlingen blir usannsynlig og framstillingen summarisk og klisjéfylt. Kanskje romanen prøver å gape over for mye.

Men alt i alt lykkes Mytting bra med «den vanskelige andreboka» i sin bebudede trilogi. En oppfølger fullt på høyde med forgjengeren.

Anmeldt av: Arne Hugo Stølan

Publisert: 29.09.20 kl. 10:56

