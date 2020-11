PERSONLIG: Knut Faldbakken stammer, det gjør også forbryteren i hans nye krim: «Stammeren». Foto: Line Møller

Når underdogen biter! Bokanmeldelse: Knut Faldbakken: «Stammeren»

«Stammeren» er en gjennomført og personlig krim fra Knut Faldbakken (79).

Ola Hegdal

For mindre enn 30 minutter siden

Ti bøker er det nå blitt, i Faldbakkens serie om den sympatiske og noe vage politietterforsker ved Hamar Politikammer, Jonfinn Valmann. I årets bok er det imidlertid en annen som overtar scenen.

Hans navn er Jahn Leine, han tenker også på seg selv som «Stammeren».

Les intervju med Faldbakken: - Jeg er selve riksstammeren

FAKTA: «Stammeren» Forfatter: Knut Faldbakken

Forlag: Gyldendal Sjanger: Kriminalromnan Sider: 371 Pris: 399 kr. Vis mer

Dette er ikke den første kriminalroman som delvis blir fortalt gjennom forbryterens synsvinkel. Det er heller ikke første gang en som beveger seg i lovens randsone, blir kjennetegnet av en mangel eller et lyte, et grep som er en åpenbar risikosport i våre dager, hvor det alltid finnes noen som står parat til å bli fornærmet på andres vegne.

Nå slipper Faldbakken trolig unna refs for å henge ut de med diksjon-utfordringer, ettersom portrettet av Jahn Leine er ganske så nyansert og medfølende, hovedpersonens mange tvilsomme sider til tross.

Fått med deg siste boknytt: Karl Ove Knausgård skriver serie

Forlaget har dessuten gjort det klart at Faldbakken selv har strevd med noen av de samme problemene, noe som kan forklare innlevelsen i mentaliteten til en som til fulle behersker språket, men som har problemer med å få det ut over tennenes gjerde, som det heter hos Homer.

SKRIVESTUE: Her skriver Knut Faldbakken. Foto: Line Møller

Jahn Leine er nemlig fullt i stand til å formulere seg flytende og velformulert i sine indre monologer, men det stokker seg helt når han skal kommunisere med andre. En interessant, ironisk kontrast, som forklarer Stammerens sosiale isolasjon og hans hemmelige raseri, som en sjelden gang i blant bryter ut med destruktiv kraft.

Historien om Jahn Leine begynner i et sedat leie, og det tar tid før det blir klart at dette er en krim, og ikke «vanlig» skjønnlitteratur.

Nedturen er til å begynne med ikke bratt, men Leine får følelsen av at alt ikke er helt på stell, når han i en alder av noen og femti finner seg uten jobb og uten samboer. En dement mor på aldershjem gjør ikke saken noe bedre.

les også Fortellerkunst fra øverste hylle! Bokanmeldelse: Lars Mytting: «Hekneveven»

Et nytt damebekjentskap får optimismen tilbake, men denne kvinnen har en eks av det brutale slaget, en arketypisk dum og dominerende alfahann, som naturligvis ikke unnser seg for å håne den nye rivalens veike mannlighet og elendige diksjon.

Samtidig har Leine andre damebekjentskaper som han dyrker. Han har tatt de første nølende skritt ut i den nye verdens sjekkearena, Tinder. Han holder også kontakten med eks-samboeren, en sykepleier som forsyner ham med valium i bytte mot seksuelle tjenester. Til å være en selvutnevnt taper, skorter det ikke på tilbud av erotisk natur for den godeste Jahn Leine.

Han får et kort engasjement som taxi-sjåfør. I rollen som en slags Hedmarkens Travis Bickle, finner han noe som minner om ro, før et møte med nok en kvinne, får det hele til å rakne fullstendig.

Det hele ender i et blodig og kaotisk crescendo, som blir forsterket at Jonfinn Valmann og hans team i mellomtiden har gravd opp en gammel sak, bokstavelig talt, et funn som avdekker den mørke fortiden til Stammeren.

Alt i alt en solid fortelling om Faldbakkens favorittemne gjennom tidene, den veike, selvforaktende mann. Litt mange sære tilfeldigheter, kunne man kanskje innvende.

Men stemmen til den språkmektige og ubehjelpelige Stammeren bærer fortellingen igjennom, helt frem til den forsonende slutten.

NB! Anmeldt av: Fordi Knut Faldbakken selv i mange år har vært anmelder i VG, har vi fått en ekstern kritiker til å vurdere boken: Ola Hegdal som er litteraturviter og fast bokanmelder i NRK.

Publisert: 27.11.20 kl. 11:16

Les også

Mer om Bokanmeldelse Litteratur