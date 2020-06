SUKSESSFORFATTER: Camilla Läckberg avbildet i forbindelse med lanseringen av sin ferskeste bok i Stockholm i mai i år. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Camilla Läckberg: – Har det veldig dårlig med meg selv

Den svenske krimdronningen (45) misliker sine ekstra kilo, men er samtidig sint på seg selv for at hun bryr seg om det.

Camilla Läckberg er kjent for å være svært åpen i kommunikasjonen med fansen i sosiale medier. Men hun bruker også disse kanalene til å nå ut til venner og bekjente.

I et ærlig og direkte innlegg på Instagram søndag, der hun har over 262.000 følgere, forklarer Läckberg hvorfor hun har vært tilbakeholden og lite sosial den siste tiden – og hvorfor hun har vært dårlig til å svare på meldinger, SMS-er og telefoner.

«Jeg har lagt bak meg mitt mest intensive år noensinne. På mange plan. Jeg er glad og veldig stolt over alt jeg har oppnådd gjennom hardt arbeid», skriver hun og hinter om at det er mer på gang enn følgerne hennes kjenner til.

Forfatteren fortsetter med å betro at hun er svært trøtt, sliten og stresset.

«Og jeg har det veldig dårlig med meg selv både fysisk og psykisk nå på grunn av de 15 ekstra stresskiloene jeg har lagt på meg gjennom hele det siste året. I TILLEGG er jeg vanvittig sint på meg selv for at jeg lar noe så tåpelig påvirke meg i så stor grad», skriver 45-åringen og beskriver sine egne følelser knyttet til vekt som «uverdig og pinlig».

«Men likevel sitter de spøkelsene i hjernen», forteller hun.

Läckberg opplyser at hun skal bruke sommeren til å hvile og komme i balanse, og ta vare på kropp og sjel. Hun har også et skriveprosjekt, som hun ikke utdyper, annet enn å fortelle at det utelukkende er lystbetont arbeid.

Svenske Aftonbladet har omtalt forfatterens hjertesukk, men har ikke lykkes i å få en kommentar fra Läckberg selv.

På Instagram ber Läckberg alle sine venner og kontakter om å ha forståelse og tålmodighet med henne mens hun lader batteriene. Samtidig forsikrer hun at alle meldinger blir lest, men at det er helt umulig for henne å kunne svare.

EKTEMANNEN: Camilla Läckberg og Simon Sköld på Elle-galan i Stockholm i 2017. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Firebarnsmoren har siden 2017 vært gift med den 13 år yngre MMA-bokseren Simon Sköld (33). Yngste barnet har de sammen.

Krimdronning hetset for aldersforskjell: Tok oppgjør med Instagram

Paret feiret nylig tre års bryllupsdag og har også nettopp kjøpt nytt hus.

Läckberg er angivelig Sveriges best betalte forfatter. Hun debuterte med «Isprinsessen» i 2003, og siden har bøkene kommet på løpende bånd. Läckberg – som er utdannet siviløkonom – sine bøker er lansert i over 60 land og oversatt til 37 språk. Hun kan skilte med over 20 millioner solgte bøker.

Ferskeste bok som er oversatt til norsk, er «Gullburet» fra 2019. Nylig lanserte hun «Vingar av silver» i hjemlandet. «Vinger av sølv» lanseres i Norge 18. september i Norge.

Publisert: 29.06.20 kl. 19:09

