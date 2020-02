Tidligere Stordalen-forlag konkurs

PÅ BOKMESSE I 2018: Gloria Forlag og forlagssjef Anne Gaathaug (i midten) , var en kort periode en del av Petter Stordalens forlagsfamilie. Her er Petter Stordalen (til høyre) på bokmessen i London med representanter for Stordalen-forlagene Capitana, Gloria og Pilar: Anne Gaathaug, forlagssjef i Gloria (foran i midten) og sjefsredaktør i Capitana, Anne Fløtaker (nummer to fra venstre) og Jonas Forsang, forlegger i Pilar ytterst til venstre. Foto: Camilla Norli