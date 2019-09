MILLIONSUKSESS: Delia Owens er villmarksbiologen som ble bestselgerforfatter etter at hun romandebuterte som 69-åring med «Der krepsene synger». Foto: Pantagruel

Utsøkt underholdning! Bokanmeldelse: Delia Owens: «Der krepsene synger»

Denne tidsriktige millionbestselgeren er en fest for sansene og inneholder alt hva et underholdningslesehjerte kan begjære.

En fascinerende og uforglemmelig hovedperson. Kjærlighet og oppslukende mysterier. Og en stemningsfull og lærerik historisk ramme rundt en tidsepoke med mange handlingsdrevne konflikter.

Romanen er blitt et litt av et fenomen. Med drahjelp fra bokklubben til skuespiller Reese Witherspoon, solgte den over 290.000 eksemplarer på et par måneder da den kom i USA jor. På et år har salget passert 3 millioner bare i USA, og det er også klart at Witherspoon skal produsere filmen som Fox har sikret seg rettighetene til.

«Der krepsene synger» Forfatter: Delia Owens

Sjanger: Roman Oversatt av: Dorthe Erichsen Forlag: Panta forlag Sider: 465 sider Pris: 379 kr

Forfatteren, som har bakgrunn som zoolog, har skrevet flere prisbelønte sakprosabøker om villmark, men dette er hennes skjønnlitterære debut - som hun visstnok skal ha jobbet i ti år med.

«Der krepsene synger» er en hybrid mellom historisk underholdningsroman og krimroman. Boken inneholder også et rettssalsdrama og en oppvekstskildring. Handlingen finner sted i North Carolina i USA, og hoveddelen spenner fra 1952 og til 1970-tallet.

Det starter med en mulig forbrytelse.

Liket av en ung mann blir funnet nedenfor et branntårn i sumpen i 1969. Er dødsfallet en ulykke eller ble han dyttet? Parallelt med at vi følger politiets etterforskning av saken, tar vi del i oppveksten til «Marsklandsjenta» Kya. Moren forlater henne når Kya er bare 6 år. Senere forsvinner også broren og etter hvert den alkoholiserte faren.

Kya må ta i bruk alt det hun kan om naturen for å overleve i villmarken på egen hånd. Hun samler skjell og fjær, observerer insekter, dyr, fugleliv, den skiftende månen og strømmene i elva. Når hun senere opplever kjærligheten må hun kjempe mot fordommer, fordømmelse og egen frykt. For hva er hun villig til å bytte bort for å bekjempe ensomheten?

Owens har skrevet en oppslukende, inspirerende og betagende historie. En stille pageturner fullspekket med forfatterens kjærlighet til naturen. Med et følsomt, av og til poetisk, språk maler hun frem landskap og karakterer slik at alt fremstår svært levende og sanselig for leseren.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor dette har blitt en snakkis. Hun bruker ikke mange enkle cliffhangere for å holde på oppmerksomheten, historien og karakterene er spennende i seg selv og overrasker helt til siste side.

Teksten har noen klisjeer, spesielt når Owens skildrer gryende kjærlighet. Og trekantdramaet som utspiller seg i historien er for forutsigbart. Det mest irriterende er likevel at forlaget ikke har spandert en god korrekturleser på boken. Her mangler det for eksempel mange ord i teksten, ved siden av enkelte setninger med feil norsk. Det ødelegger en ellers stemningsfull oversettelse.

Boken glir fint inn i rekken av rørende sørstatsromaner som skildrer enkeltmenneskets kamp for tilværelsen, mot krefter som er større enn en selv.

Og ikke minst passer den rett inn i tiden vi nå lever i, med et økende fokus på viktigheten av å ta vare på natur og miljø. Det handler om hva som kan gå tapt i vår higen etter rikdom, skjønnhet og erobringer.

Owens setter også fokus på nestekjærlighet og viktigheten av å bry seg, for ensomhet kan sette dype spor. Vi er alle flokkmennesker og når noen faller utenfor, kan det bli et fall så dypt at det gir ringvirkninger i et helt samfunn.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei

Publisert: 04.09.19 kl. 18:04







